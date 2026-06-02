日本デジタルフォレンジック市場予測 2034 | 10.59%のCAGRで成長し、1,118 百万米ドルに達すると予測されています。
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日本デジタルフォレンジック市場レポート 2026-2034
IMARCグループの最新レポートによると、日本のデジタルフォレンジック市場規模は2025年に4億5170万米ドルに達した。今後、市場規模は2034年までに11億1800万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）10.59%を示すと見込まれている。
業界特化型サンプルレポート（洞察と予測を含む）をご請求ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-digital-forensics-market/requestsample
日本のデジタルフォレンジック市場の動向と推進要因
日本の商業デジタルフォレンジック業界は、サイバー脅威の状況の複雑化と動的な性質の増大、企業および個人用コンピューティングシステムにおけるデジタル証拠源の急増、そしてフォレンジックレベルの調査を実施する能力がサイバーセキュリティと法的コンプライアンスの基本的な要素であるという制度的認識の高まりに対応して、段階的に発展してきた。
日本におけるデジタルフォレンジック需要の主な要因は、サイバー攻撃の頻度と深刻度の増加です。金融サービス、テクノロジー、ヘルスケア、政府機関などの各分野は、事件発生から事後調査に至るまで証拠を保全するため、デジタルフォレンジック能力を強化し、フォレンジック対応環境を構築しています。企業におけるスマートフォン、タブレット端末、クラウドコンピューティングの利用拡大に伴い、捜査官が利用できるデジタル証拠の量と種類が劇的に増加し、日本の企業や法執行機関において、モバイルフォレンジック、クラウドフォレンジック、ネットワークフォレンジックの発展を促しています。
デジタルフォレンジックは、金融サービス分野において、金融詐欺の調査、顧客の個人情報の保護、日本の金融庁をはじめとする規制当局へのコンプライアンス証明などに幅広く活用されています。また、事業活動のグローバル化に伴い、国際的な合併・買収、国境を越えた企業内部調査や規制当局への調査、国際紛争などにおいても、デジタルフォレンジックのスキルセットへのニーズが高まっています。これには、データ主権や管轄権といった問題への対応も含まれます。
日本のデジタルフォレンジック市場の成長要因
サイバー攻撃の頻度と巧妙化の増大により、デジタルフォレンジック調査能力に対する需要が不可欠となっている。
スマートフォン、タブレット、企業向けデバイスの急速な普及により、デジタル証拠の情報源の量と多様性が拡大している。
金融業界における不正調査、データ侵害対応、および規制遵守の実証のためのデジタルフォレンジックの導入
クラウド環境への移行により、データアクセス、ログ分析、証拠保全に関する新たなフォレンジック調査要件が生じる
国際的な事業活動の拡大に伴い、複数の法域における専門知識を備えた国境を越えたデジタル調査能力が求められる
国家インフラ保護における政府のサイバーセキュリティ投資が、機関のデジタルフォレンジックプラットフォームの導入を推進
日本のデジタルフォレンジック市場における機会
日本のデジタルフォレンジック市場は、予測期間を通じて明確な投資機会と成長機会を提供します。トリアージ、パターン認識、証拠の優先順位付けを自動化するAI搭載のフォレンジック分析プラットフォームは、日本のサイバーセキュリティ人材の不足と調査を必要とするフォレンジックデータの量の増加を考慮すると、最も価値の高い技術投資カテゴリーです。AWS、Azure、Google Cloud Japanなどの主要クラウドプラットフォーム全体で証拠収集と分析を行うクラウドフォレンジックツールは、普及率が低く、急速に拡大している機会領域です。社内調査の専門知識を持たない中堅企業を対象としたマネージドフォレンジックサービスは、高い顧客維持率を誇る継続的な収益ビジネスモデルです。政府のサイバーセキュリティ調達プログラムは、フォレンジック技術プロバイダーおよびサービス組織にとって、制度的に安定した長期契約の機会となります。
日本デジタルフォレンジック市場レポート 2026-2034
IMARCグループの最新レポートによると、日本のデジタルフォレンジック市場規模は2025年に4億5170万米ドルに達した。今後、市場規模は2034年までに11億1800万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）10.59%を示すと見込まれている。
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日本のデジタルフォレンジック市場の動向と推進要因
日本の商業デジタルフォレンジック業界は、サイバー脅威の状況の複雑化と動的な性質の増大、企業および個人用コンピューティングシステムにおけるデジタル証拠源の急増、そしてフォレンジックレベルの調査を実施する能力がサイバーセキュリティと法的コンプライアンスの基本的な要素であるという制度的認識の高まりに対応して、段階的に発展してきた。
日本におけるデジタルフォレンジック需要の主な要因は、サイバー攻撃の頻度と深刻度の増加です。金融サービス、テクノロジー、ヘルスケア、政府機関などの各分野は、事件発生から事後調査に至るまで証拠を保全するため、デジタルフォレンジック能力を強化し、フォレンジック対応環境を構築しています。企業におけるスマートフォン、タブレット端末、クラウドコンピューティングの利用拡大に伴い、捜査官が利用できるデジタル証拠の量と種類が劇的に増加し、日本の企業や法執行機関において、モバイルフォレンジック、クラウドフォレンジック、ネットワークフォレンジックの発展を促しています。
デジタルフォレンジックは、金融サービス分野において、金融詐欺の調査、顧客の個人情報の保護、日本の金融庁をはじめとする規制当局へのコンプライアンス証明などに幅広く活用されています。また、事業活動のグローバル化に伴い、国際的な合併・買収、国境を越えた企業内部調査や規制当局への調査、国際紛争などにおいても、デジタルフォレンジックのスキルセットへのニーズが高まっています。これには、データ主権や管轄権といった問題への対応も含まれます。
日本のデジタルフォレンジック市場の成長要因
サイバー攻撃の頻度と巧妙化の増大により、デジタルフォレンジック調査能力に対する需要が不可欠となっている。
スマートフォン、タブレット、企業向けデバイスの急速な普及により、デジタル証拠の情報源の量と多様性が拡大している。
金融業界における不正調査、データ侵害対応、および規制遵守の実証のためのデジタルフォレンジックの導入
クラウド環境への移行により、データアクセス、ログ分析、証拠保全に関する新たなフォレンジック調査要件が生じる
国際的な事業活動の拡大に伴い、複数の法域における専門知識を備えた国境を越えたデジタル調査能力が求められる
国家インフラ保護における政府のサイバーセキュリティ投資が、機関のデジタルフォレンジックプラットフォームの導入を推進
日本のデジタルフォレンジック市場における機会
日本のデジタルフォレンジック市場は、予測期間を通じて明確な投資機会と成長機会を提供します。トリアージ、パターン認識、証拠の優先順位付けを自動化するAI搭載のフォレンジック分析プラットフォームは、日本のサイバーセキュリティ人材の不足と調査を必要とするフォレンジックデータの量の増加を考慮すると、最も価値の高い技術投資カテゴリーです。AWS、Azure、Google Cloud Japanなどの主要クラウドプラットフォーム全体で証拠収集と分析を行うクラウドフォレンジックツールは、普及率が低く、急速に拡大している機会領域です。社内調査の専門知識を持たない中堅企業を対象としたマネージドフォレンジックサービスは、高い顧客維持率を誇る継続的な収益ビジネスモデルです。政府のサイバーセキュリティ調達プログラムは、フォレンジック技術プロバイダーおよびサービス組織にとって、制度的に安定した長期契約の機会となります。