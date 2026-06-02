日本のスマートファクトリー市場は、2034年までに92億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）9.03%で成長すると予測されています。

日本のスマートファクトリー市場は、2034年までに92億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）9.03%で成長すると予測されています。