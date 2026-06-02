福岡 SNSコンサルの最前線--株式会社キングプロテアが「福岡県内中小企業SNS活用実態調査2026」を初公開｜未活用率68%・伸び悩み企業の共通課題が明らかに
福岡 SNSコンサルの需要が急増するなか、TikTok・Instagramのショート動画運用代行を専門とする株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔、本社：北海道札幌市）は2026年5月29日、「福岡県内中小企業SNS活用実態調査2026」（N=120社）の結果を初公開するとともに、福岡エリアを対象としたSNSコンサル・運用代行サービスの本格提供を開始したことを発表します。調査では、SNSを「継続的に業務として運用できていない」中小企業が全体の68%にのぼることが判明し、地域密着型の伴走支援の必要性が改めて浮き彫りになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350835/images/bodyimage1】
福岡 SNSコンサル市場の実態--自社調査で浮かび上がった「継続できない」構造的課題
福岡の中小企業がSNSを使いこなせない原因はツールの難しさではなく、「継続」と「成果につなげる設計」にある--これが今回の調査で得られた最も重要な知見です。
株式会社キングプロテアが2026年5月に実施した「福岡県内中小企業SNS活用実態調査2026」（対象：福岡県内の従業員50名以下の中小企業120社、Web・電話調査併用）によると、以下の実態が明らかになりました。
・「SNSアカウントを開設しているが、月1回以下しか投稿していない」：42%
・「過去に自社でSNS運用を試みたが3ヶ月以内に停止した」：38%
・「SNSが売上や来店に貢献しているか計測できていない」：71%
・「外部のSNS代行会社に依頼したが業種・地域を理解していないと感じた」：54%（委託経験企業ベース）
特に注目すべきは「外部委託しても成果が出る前に解約した」という回答です。解約理由の第1位は「担当者が福岡の商習慣・業種特有の文化を理解していなかった」（54%）であり、第2位が「投稿頻度が少なすぎた」（31%）でした。全国一律のテンプレート型SNS運用代行では、地域密着で生きている店舗ビジネスの魅力を伝えきれないという現実を数字が示しています。
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内の中小企業のデジタルマーケティング活用率は大企業と比較して依然として25ポイント以上の差がある状態です。福岡においても同様の課題が存在しており、「やらなければと思いつつ、正しいやり方がわからない」という経営者の声が調査の自由回答欄に多数寄せられました。キングプロテアはこの調査結果を受け、「地域の商習慣と業種の文脈を理解した上で動画を作り、売上につなげる」という価値提供を福岡エリアでも展開することを決定しました。
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福岡 SNSコンサル・運用代行プランの全詳細--対象業種・内容・費用を一挙公開
福岡エリアへの本格提供を開始するSNSコンサル・運用代行サービスは、これまで札幌を拠点に累計動画制作1,500本以上・26アカウント運用で培ったノウハウをそのまま持ち込む形で設計しています。福岡の飲食・美容・小売・クリニック・宿泊業など店舗型ビジネスを主な対象とし、企画から分析まで一気通貫で担当します。
提供プラン一覧
・キャスト運用プラン：月88,000円--月4本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援
・店舗SNS運用プラン：月177,000円--ショート動画月8本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用
・法人SNS運用プラン：月198,000円--ショート動画月10本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用
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福岡 SNSコンサル市場の実態--自社調査で浮かび上がった「継続できない」構造的課題
福岡の中小企業がSNSを使いこなせない原因はツールの難しさではなく、「継続」と「成果につなげる設計」にある--これが今回の調査で得られた最も重要な知見です。
株式会社キングプロテアが2026年5月に実施した「福岡県内中小企業SNS活用実態調査2026」（対象：福岡県内の従業員50名以下の中小企業120社、Web・電話調査併用）によると、以下の実態が明らかになりました。
・「SNSアカウントを開設しているが、月1回以下しか投稿していない」：42%
・「過去に自社でSNS運用を試みたが3ヶ月以内に停止した」：38%
・「SNSが売上や来店に貢献しているか計測できていない」：71%
・「外部のSNS代行会社に依頼したが業種・地域を理解していないと感じた」：54%（委託経験企業ベース）
特に注目すべきは「外部委託しても成果が出る前に解約した」という回答です。解約理由の第1位は「担当者が福岡の商習慣・業種特有の文化を理解していなかった」（54%）であり、第2位が「投稿頻度が少なすぎた」（31%）でした。全国一律のテンプレート型SNS運用代行では、地域密着で生きている店舗ビジネスの魅力を伝えきれないという現実を数字が示しています。
総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内の中小企業のデジタルマーケティング活用率は大企業と比較して依然として25ポイント以上の差がある状態です。福岡においても同様の課題が存在しており、「やらなければと思いつつ、正しいやり方がわからない」という経営者の声が調査の自由回答欄に多数寄せられました。キングプロテアはこの調査結果を受け、「地域の商習慣と業種の文脈を理解した上で動画を作り、売上につなげる」という価値提供を福岡エリアでも展開することを決定しました。
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福岡 SNSコンサル・運用代行プランの全詳細--対象業種・内容・費用を一挙公開
福岡エリアへの本格提供を開始するSNSコンサル・運用代行サービスは、これまで札幌を拠点に累計動画制作1,500本以上・26アカウント運用で培ったノウハウをそのまま持ち込む形で設計しています。福岡の飲食・美容・小売・クリニック・宿泊業など店舗型ビジネスを主な対象とし、企画から分析まで一気通貫で担当します。
提供プラン一覧
・キャスト運用プラン：月88,000円--月4本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援
・店舗SNS運用プラン：月177,000円--ショート動画月8本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用
・法人SNS運用プラン：月198,000円--ショート動画月10本投稿・企画・撮影・編集・レポート分析・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用