【埼玉県加須市】ラジオ局からの一通のメールが、道の駅の本棚につながった──加須発ご当地ミステリー小説、電波と紙が出会う場所で

【埼玉県加須市】ラジオ局からの一通のメールが、道の駅の本棚につながった──加須発ご当地ミステリー小説、電波と紙が出会う場所で