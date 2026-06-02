NotebookLMのスライドをPowerPointで編集するには？無料ツールで簡単変換
NotebookLMではスライドをPPTX形式で出力できますが、そのままでは編集できないケースも少なくありません。
「テキストを修正したい」「デザインを調整したい」といった場合は、編集可能なPowerPointへ変換する必要があります。
今回は、無料ツール「NBLM2PPTX」を使った変換方法と、手軽に利用できる代替手段を紹介します。
Part1. NBLM2PPTXとは？
NBLM2PPTXは、NotebookLMで作成したPDFスライドを編集可能なPowerPoint（PPTX）に変換する無料のオープンソースツールです。
通常、NotebookLMから出力したスライドは画像として扱われることがありますが、NBLM2PPTXを利用するとテキストを抽出し、PowerPoint上で文字やレイアウトを編集しやすくなります。
NotebookLMのスライドを後から修正・再利用したい場合に便利なツールとして注目されています。
Part2：NBLM2PPTX（GitHub版）のインストールと使い方｜技術者向け解説
ここからは、NBLM2PPTXを使ってNotebookLMで出力したPDFを、編集可能なPowerPointファイルに変換する手順を解説します。
やや技術的な操作を含みますが、基本的には手順通り進めれば問題なく実行できます。
(1) まずはNBLM2PPTXのGitHubページにアクセスし、「Usage（使い方）」セクションを開きます。
ここに記載されているGoogle Gemini Canvas用のプロンプトをコピーします。
(2) Google Geminiを開き、先ほどコピーしたプロンプトを貼り付けます。
その後、Canvasモードを有効にしてください。
(3) 次に、GitHub上のNBLM2PPTXリポジトリからHTMLコードをコピーします。
対象ファイルを開き、「Raw」表示付近にあるコピーアイコンをクリックすると、コード全体を取得できます。
(4) Geminiのコード編集画面に切り替え、コピーしたHTMLコードを貼り付けて上書きします。
(5) 編集画面に戻ったら、NotebookLMで出力したPDFをドラッグ＆ドロップします。
変換したいスライド範囲を選択し、「変換開始」をクリックすると、AIが自動で解析を開始します。
このプロセスで、背景・テキスト・レイアウトが分離され、スライドごとに編集可能な形へ変換されます。
(6) 処理完了後、「PPTXを結合」を選択すると、編集可能なPowerPointファイルをダウンロードできます。
変換後はPowerPoint上でテキスト修正やレイアウト調整も容易になります。
NBLM2PPTXの使用感と注意点
実際に使用してみると、「画像しか編集できない」というNotebookLMの弱点を大きく改善できるツールです。
テキストが編集可能な状態で出力されるため、軽微な修正であれば十分実用レベルです。
ただし、以下の点には注意が必要です。
・複雑な図表はレイアウトが崩れる可能性がある
・薄い文字は正しく認識されない場合がある
・一部画像が分離されないケースがある
・変換後は必ず全体チェックが必要
より簡単に使えるノーコードツールも存在するため、「コード操作なしで使いたい」という方は次のセクションも参考にしてください。
Part3：NotebookLMのスライドを簡単に編集する方法｜ノーコードで使えるおすすめツール
NotebookLMのスライドをより柔軟に編集したい場合、前章で紹介したNBLM2PPTXのような方法だけでなく、ソフトを使った“ノーコード変換”という選択肢もあります。
特に「コード操作は避けたい」「できるだけ直感的に編集したい」という方には、専用のPDF編集ツールを使う方法が適しています。
「テキストを修正したい」「デザインを調整したい」といった場合は、編集可能なPowerPointへ変換する必要があります。
今回は、無料ツール「NBLM2PPTX」を使った変換方法と、手軽に利用できる代替手段を紹介します。
Part1. NBLM2PPTXとは？
NBLM2PPTXは、NotebookLMで作成したPDFスライドを編集可能なPowerPoint（PPTX）に変換する無料のオープンソースツールです。
通常、NotebookLMから出力したスライドは画像として扱われることがありますが、NBLM2PPTXを利用するとテキストを抽出し、PowerPoint上で文字やレイアウトを編集しやすくなります。
NotebookLMのスライドを後から修正・再利用したい場合に便利なツールとして注目されています。
Part2：NBLM2PPTX（GitHub版）のインストールと使い方｜技術者向け解説
ここからは、NBLM2PPTXを使ってNotebookLMで出力したPDFを、編集可能なPowerPointファイルに変換する手順を解説します。
やや技術的な操作を含みますが、基本的には手順通り進めれば問題なく実行できます。
(1) まずはNBLM2PPTXのGitHubページにアクセスし、「Usage（使い方）」セクションを開きます。
ここに記載されているGoogle Gemini Canvas用のプロンプトをコピーします。
(2) Google Geminiを開き、先ほどコピーしたプロンプトを貼り付けます。
その後、Canvasモードを有効にしてください。
(3) 次に、GitHub上のNBLM2PPTXリポジトリからHTMLコードをコピーします。
対象ファイルを開き、「Raw」表示付近にあるコピーアイコンをクリックすると、コード全体を取得できます。
(4) Geminiのコード編集画面に切り替え、コピーしたHTMLコードを貼り付けて上書きします。
(5) 編集画面に戻ったら、NotebookLMで出力したPDFをドラッグ＆ドロップします。
変換したいスライド範囲を選択し、「変換開始」をクリックすると、AIが自動で解析を開始します。
このプロセスで、背景・テキスト・レイアウトが分離され、スライドごとに編集可能な形へ変換されます。
(6) 処理完了後、「PPTXを結合」を選択すると、編集可能なPowerPointファイルをダウンロードできます。
変換後はPowerPoint上でテキスト修正やレイアウト調整も容易になります。
NBLM2PPTXの使用感と注意点
実際に使用してみると、「画像しか編集できない」というNotebookLMの弱点を大きく改善できるツールです。
テキストが編集可能な状態で出力されるため、軽微な修正であれば十分実用レベルです。
ただし、以下の点には注意が必要です。
・複雑な図表はレイアウトが崩れる可能性がある
・薄い文字は正しく認識されない場合がある
・一部画像が分離されないケースがある
・変換後は必ず全体チェックが必要
より簡単に使えるノーコードツールも存在するため、「コード操作なしで使いたい」という方は次のセクションも参考にしてください。
Part3：NotebookLMのスライドを簡単に編集する方法｜ノーコードで使えるおすすめツール
NotebookLMのスライドをより柔軟に編集したい場合、前章で紹介したNBLM2PPTXのような方法だけでなく、ソフトを使った“ノーコード変換”という選択肢もあります。
特に「コード操作は避けたい」「できるだけ直感的に編集したい」という方には、専用のPDF編集ツールを使う方法が適しています。