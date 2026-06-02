品質基準と世界的なコンプライアンス需要の拡大により試験・検査・認証市場が勢いを増す
より安全な製品、信頼性の高い運用、透明性のあるサプライチェーンへの注目の高まりが、業界全体で高度な検証および保証ソリューションの導入を促進
信頼性とコンプライアンスへの需要拡大が産業運営を変革
産業のつながりが強まり、製品が世界市場を移動するようになる中、企業は品質、安全性、規制遵守をより重視するようになっています。製造、医療、建設、エネルギー、消費者関連分野の企業では、自社の製品やサービスが必要な基準を満たしていることを保証するため、信頼できるプロセスが求められています。
試験・検査・認証市場は、企業がリスクを低減し、製品の信頼性を向上させ、顧客や取引先からの信頼を構築するために、ますます重要な役割を果たしています。国際規制やサプライチェーンの複雑化により、専門的な試験および認証サービスを活用する企業が増加しています。
世界貿易と産業基準が市場拡大を支援
試験・検査・認証市場は2030年までに3,050億ドルを超えると予測されています。2030年までに13兆7,880億ドルに達すると予測される広範な情報技術業界の中で、この市場は総価値の約2％を占めると推定されています。
国境を越えた製品流通の増加により、企業がさまざまな安全性および品質要件を満たす必要性が高まっています。企業は市場参入を円滑化し、コンプライアンス上の課題を軽減し、一貫した製品基準を維持するため、検査および認証サービスを活用しています。
成長を支える主な要因：
● 産業全体における安全性および品質規制の強化
● 国際的なサプライチェーンと製造ネットワークの拡大
● 信頼性が高く認証済み製品に対する顧客期待の向上
● デジタル検査ツールと高度な試験システムの利用増加
産業成長を背景にアジア太平洋地域が市場での地位を強化
アジア太平洋地域は2030年までに最大の地域市場となり、1,050億ドル規模に達すると予測されています。同地域は2025年の780億ドルから年平均成長率6％で成長すると見込まれています。
急速な製造業の拡大、インフラ開発、輸出活動の増加が、試験および認証サービスへの強い需要を生み出しています。同地域の企業は、国際市場で競争するため、世界的な品質基準への対応に注力しています。
米国は最大の国別市場を維持し、2025年の620億ドルから2030年までに800億ドルへ成長すると予測されています。年平均成長率は5％と見込まれています。成長は、厳格な産業規制、高度な試験技術の導入拡大、確立されたサービス提供企業の存在によって支えられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351034/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351034/images/bodyimage2】
試験サービスが市場需要を引き続き主導
サービス種類別では、試験サービスが最大分野となり、2030年には試験・検査・認証市場の54％を占め、1,640億ドル規模になると予測されています。
産業界が製品安全性、性能検証、変化する基準への適合を重視する中、試験サービスへの需要は増加しています。高度な研究施設ソリューション、自動化、デジタル試験技術は、企業の精度と効率向上を支援しています。
市場には、検査サービスや認証サービスのほか、品質・安全性、生産評価、産業検査、システム認証に関する用途も含まれます。
これらのサービスを利用する主要産業：
● 消費財および小売
● 食品および農業
● 石油およびガス
信頼性とコンプライアンスへの需要拡大が産業運営を変革
産業のつながりが強まり、製品が世界市場を移動するようになる中、企業は品質、安全性、規制遵守をより重視するようになっています。製造、医療、建設、エネルギー、消費者関連分野の企業では、自社の製品やサービスが必要な基準を満たしていることを保証するため、信頼できるプロセスが求められています。
試験・検査・認証市場は、企業がリスクを低減し、製品の信頼性を向上させ、顧客や取引先からの信頼を構築するために、ますます重要な役割を果たしています。国際規制やサプライチェーンの複雑化により、専門的な試験および認証サービスを活用する企業が増加しています。
世界貿易と産業基準が市場拡大を支援
試験・検査・認証市場は2030年までに3,050億ドルを超えると予測されています。2030年までに13兆7,880億ドルに達すると予測される広範な情報技術業界の中で、この市場は総価値の約2％を占めると推定されています。
国境を越えた製品流通の増加により、企業がさまざまな安全性および品質要件を満たす必要性が高まっています。企業は市場参入を円滑化し、コンプライアンス上の課題を軽減し、一貫した製品基準を維持するため、検査および認証サービスを活用しています。
成長を支える主な要因：
● 産業全体における安全性および品質規制の強化
● 国際的なサプライチェーンと製造ネットワークの拡大
● 信頼性が高く認証済み製品に対する顧客期待の向上
● デジタル検査ツールと高度な試験システムの利用増加
産業成長を背景にアジア太平洋地域が市場での地位を強化
アジア太平洋地域は2030年までに最大の地域市場となり、1,050億ドル規模に達すると予測されています。同地域は2025年の780億ドルから年平均成長率6％で成長すると見込まれています。
急速な製造業の拡大、インフラ開発、輸出活動の増加が、試験および認証サービスへの強い需要を生み出しています。同地域の企業は、国際市場で競争するため、世界的な品質基準への対応に注力しています。
米国は最大の国別市場を維持し、2025年の620億ドルから2030年までに800億ドルへ成長すると予測されています。年平均成長率は5％と見込まれています。成長は、厳格な産業規制、高度な試験技術の導入拡大、確立されたサービス提供企業の存在によって支えられています。
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試験サービスが市場需要を引き続き主導
サービス種類別では、試験サービスが最大分野となり、2030年には試験・検査・認証市場の54％を占め、1,640億ドル規模になると予測されています。
産業界が製品安全性、性能検証、変化する基準への適合を重視する中、試験サービスへの需要は増加しています。高度な研究施設ソリューション、自動化、デジタル試験技術は、企業の精度と効率向上を支援しています。
市場には、検査サービスや認証サービスのほか、品質・安全性、生産評価、産業検査、システム認証に関する用途も含まれます。
これらのサービスを利用する主要産業：
● 消費財および小売
● 食品および農業
● 石油およびガス