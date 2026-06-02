夏限定！数量限定！「河童九千坊 本流 （夏ラベル ver.）」 発売のご案内！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351003/images/bodyimage1】
「ごま焼酎紅乙女」の製造を手掛けている株式会社紅乙女酒造（本社：福岡県久留米市田主丸町 取締役社長 鈴木利明）は、毎年好評いただいております「河童九千坊 本流 （夏ラベル ver.）」を2026年6月1日（月）より蔵出しいたしました。
まるでバナナのようなフルーティな香りとすっきりとした味わいでご好評いただいております「河童九千坊本流」。
見た目が涼しげで、すっきりとした味わいは夏にピッタリの麦焼酎です。夏限定のPOPなラベルデザインの当製品を、是非、炭酸割りでお楽しみください。
＜商品概要＞
商品名：河童九千坊 本流（夏ラベル ver.）
アルコール分：25度
内容量：720ml、1.8Ｌ
原材料名：麦（国産）・麦麹
JAN コード：4985159110779（720ml）
4985159110786（1.8L）
入数：各6本
小売価格（税抜）：1,100 円（720ml）
2,200 円（1.8L）
※本格焼酎「河童九千坊」は、紅乙女酒造特約販売店様向けの限定流通商品です。
蔵出し日：2026年6月1日（月）
720ml：600 本限定 1.8L：300 本限定
【会社概要】
会社名 : 株式会社紅乙女酒造
代表者 : 取締役社長 鈴木 利明（すずき としあき）
所在地 : 福岡県久留米市田主丸町益生田214番地2
TEL : （0943）72-3939 FAX : （0943）73-0187
URL : https://beniotome.co.jp/
E-Mail : goma@beniotome.co.jp/
事業内容 : 酒類の製造・販売
【本件に関する問い合わせ】
会社名 : 株式会社紅乙女酒造
TEL : （0943）72-3939 FAX : （0943）73-0187
URL : https://beniotome.co.jp/
E-Mail : minou@beniotome.co.jp/
配信元企業：株式会社紅乙女酒造
「ごま焼酎紅乙女」の製造を手掛けている株式会社紅乙女酒造（本社：福岡県久留米市田主丸町 取締役社長 鈴木利明）は、毎年好評いただいております「河童九千坊 本流 （夏ラベル ver.）」を2026年6月1日（月）より蔵出しいたしました。
まるでバナナのようなフルーティな香りとすっきりとした味わいでご好評いただいております「河童九千坊本流」。
見た目が涼しげで、すっきりとした味わいは夏にピッタリの麦焼酎です。夏限定のPOPなラベルデザインの当製品を、是非、炭酸割りでお楽しみください。
商品名：河童九千坊 本流（夏ラベル ver.）
アルコール分：25度
内容量：720ml、1.8Ｌ
原材料名：麦（国産）・麦麹
JAN コード：4985159110779（720ml）
4985159110786（1.8L）
入数：各6本
小売価格（税抜）：1,100 円（720ml）
2,200 円（1.8L）
※本格焼酎「河童九千坊」は、紅乙女酒造特約販売店様向けの限定流通商品です。
蔵出し日：2026年6月1日（月）
720ml：600 本限定 1.8L：300 本限定
【会社概要】
会社名 : 株式会社紅乙女酒造
代表者 : 取締役社長 鈴木 利明（すずき としあき）
所在地 : 福岡県久留米市田主丸町益生田214番地2
TEL : （0943）72-3939 FAX : （0943）73-0187
URL : https://beniotome.co.jp/
E-Mail : goma@beniotome.co.jp/
事業内容 : 酒類の製造・販売
【本件に関する問い合わせ】
会社名 : 株式会社紅乙女酒造
TEL : （0943）72-3939 FAX : （0943）73-0187
URL : https://beniotome.co.jp/
E-Mail : minou@beniotome.co.jp/
配信元企業：株式会社紅乙女酒造
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