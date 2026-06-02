ファーム富田と提携、ザランタン芦別のご宿泊者限定で「ラベンダーバス」 無料乗車券付きプランを販売開始

全国5,900施設以上の観光施設に特化した人材サービス事業を行う株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）が運営するグランピング施設「ザランタン芦別」は、富良野を代表する観光農園「ファーム富田」と連携し、2026年6月20日～7月20日の期間限定で開園される「ラベンダーイースト」の人気アクティビティ「ラベンダーバス」の無料乗車券付き宿泊特典を、2026年6月1日より販売開始いたします。

本取り組みは、夏季に多くの観光客が訪れる富良野・美瑛エリアにおいて、周辺観光をより快適に楽しんでいただくことを目的としたものです。

ザランタン芦別は、ファーム富田から車で約40分という立地にあり、富良野観光を楽しみながら、自然に囲まれた落ち着いた環境で滞在できる宿泊拠点としてご利用いただけます。





取り組みの背景

近年、富良野・美瑛エリアは国内外から多くの観光客が訪れる北海道有数の観光地となっており、特にラベンダーの見頃を迎える7月には非常に大きな賑わいを見せています。

その中でザランタン芦別は、富良野から車で約40分という立地にあり、観光地の賑わいから一歩離れた比較的静かな自然環境や、「星の降る里」と呼ばれる満天の星空を堪能できるのが特徴です。今回の提携では、日中の混雑を避け、比較的ゆったりとした空気が流れる「朝のラベンダー観光」を推奨。豊かな自然に囲まれた拠点での「滞在」と人気の「観光」を掛け合わせ、「観光」と「滞在」を分散・快適化する新たな北海道旅行の楽しみ方を提案します。

日本最大級のラベンダー畑「ラベンダーイースト」とは

今回の特典の舞台となる「ラベンダーイースト」は、ファーム富田が夏季限定で開園する、日本最大級の広さを誇るラベンダー特化型の拡張エリアです（※ファーム富田本園から車で数分）。

もともとは香料用のラベンダーを生産するための広大な水田地帯でしたが、現在では一面が鮮やかな紫色に染まる圧巻の景色を楽しめる特別エリアとして公開されています。遠くには雄大な十勝岳連峰や夕張山地を望み、北海道らしい広大で開放的な景観が広がっています。本園の賑わいとはまた違った、混雑の少ないゆったりとした開放的な空間のなかで、風に揺れるラベンダー畑を眺めながら、その爽やかな香りに包まれる“没入型のラベンダー体験”をお楽しみいただけます。





絶景を駆け抜ける人気アクティビティ「ラベンダーバス」

園内では、トラクターが客車を引く人気アクティビティ「ラベンダーバス」が運行しています。 約15～20分かけて広大なラベンダー畑の中をゆっくりと周遊し、窓のない開放的な車内からは、心地よい夏風とともにラベンダーの濃厚な香りが直接届きます。歩き疲れすることなく360度見渡す限りの紫色の絨毯を堪能できるため、小さなお子さま連れのファミリーや、のんびりと景色を楽しみたいカップル・ご夫婦にも大人気のアクティビティです。

宿泊者限定特典プラン詳細

対象期間中、ザランタン芦別のご宿泊者限定で、「ラベンダーバス」無料乗車券付きプランを販売します。

・対象期間：2026年6月20日～7月20日

・特典対象：ザランタン芦別宿泊者（※1日5枚限定・先着順）

・運行時間：9:30～16:30（所要時間：15～20分）

※天候や混雑状況により、運行内容が変更となる場合がございます。

※ご乗車は「ファーム富田（本園）」ではなく「ラベンダーイースト」となります。

※本チケットは無料乗車枠の予約受付となり、ご乗車を確約するものではございません。

【ザランタン芦別について】

北海道芦別市にあるグランピング施設「ザランタン芦別」は、「眠れる森の、北欧ライフステイ」をコンセプトにした自然滞在型施設です。

客室テントにはプライベート焚き火が備え付けられているほか、場内ではテントサウナや、薪で焼き上げるピザ窯体験、エゾシカの本革を使用したレザーキーホルダー作りなど、豊富なアクティビティをお楽しみいただけます。なかでも「ピザ窯体験」は、自分たちで薪を焚べてアツアツのピザを焼き上げる本格的な体験として、夏休みのファミリー層に大人気です。自然の中で自分で焼き上げたピザを味わう、グランピングならではの思い出作りをご提供いたします。



さらに2026年6月からは、ビアガーデン”Hygge（ヒュッゲ）”の営業を本格開始いたします。“Hygge”とはデンマーク語で「居心地の良い時間」や「大切な人とゆったり過ごす豊かな時間」を意味する言葉です。ザランタン芦別ではこの北欧文化の価値観を取り入れ、ランタンの灯りや焚き火の炎に囲まれながら、デンマークやドイツを中心とした海外ビールを片手に、自然の中でゆっくりと語らいながら過ごす時間を提案します。夏の北海道の涼しい夜を、“何もしない贅沢”とともに楽しめる特別な空間です。











【株式会社ダイブ・概要】







会社名 ：株式会社ダイブ

設立 ：2002年3月

代表取締役社長 ：庄子 潔

本社所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-1-12PMO新宿御苑前 2F/3F

サイト ：https://dive.design/





ダイブは、日本経済の成長エンジン「観光業」の大課題を解決すべく、事業展開しているベンチャー企業です。

基幹事業である観光施設に特化した人材サービス（リゾートバイト）においては、観光施設の大課題である「人手不足」の解決に寄与しており、年間14,555人の観光従事者を創出。日本人人材と外国人人材あわせて、全国47都道府県の累計5,900施設以上の観光施設と、人材のお取引実績があります。

また、新規事業の地方創生事業では、全国6カ所の非観光地（過疎地・消滅可能性自治体を含む）において、D2Cの観光事業を展開。収益の創出・外貨の獲得はもちろん、地域事業者と連携することでのサステナブルな地域づくりに貢献しております。

その他にも、グランピング施設に特化したWEBメディア「 GLAMPICKS（グランピックス）」の運営をはじめとした宿泊施設に対しての集客支援など、IT領域での事業展開も積極的に行っております。