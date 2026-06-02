一般財団法人日本情報経済社会推進協会（以下 JIPDEC）は、大学生を対象とした5日間の現場配属型インターンシップを、2026年8月27日（木）から9月2日（水）まで開催します。

本インターンシップでは、個人情報保護や情報セキュリティ、デジタルトラストなど、現代のデジタル社会に欠かせないテーマについて、実際の業務に触れながら学んでいただきます。

期間中は、JIPDECの複数部署による業務説明やワーク、職員との交流などを実施予定です。実務に近い体験を通じて、「どんな仕事が社会を支えているのか」「実際に働くとはどういうことか」をリアルに感じられる内容となっています。

「社会を支える仕事って何だろう？」「実際の職場ってどんな雰囲気？」「情報セキュリティや個人情報保護の仕事を体験してみたい」――そんな方は、ぜひエントリーをご検討ください。

インターンシップ概要

実施期間：2026年8月27日（木）～9月2日（水）※土日を除く平日5日間

実施場所：JIPDECオフィス（東京都港区六本木）

対象：大学3年生（文理不問）

実施内容：JIPDEC各部署による業務説明、業務体験、職員との交流 など

インターンシップの詳細・エントリーについては、JIPDECインターンシップ情報WEBページにて公開しています。

■本件に関するお問い合わせ先

⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

総務部 総務グループ TEL：03-5860-7551