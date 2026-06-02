日本のホームオートメーション市場規模、2034年までに162億米ドルに到達――2026年～2034年の年平均成長率は11.74%
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日本のホームオートメーション市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のホームオートメーション市場：タイプ別、技術別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のホームオートメーション市場は2025年に60億米ドルに達し、2034年には162億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.74%です。関東地方が市場を牽引しており、東京首都圏とその周辺地域には、先進的な都市部の住宅、商業ビル、宿泊施設などのインフラが集中しています。セキュリティおよび安全システムは、タイプ別に見ると最も成長率の高いセグメントであり、CAGRは10.81%です。これは、保険会社が導入を奨励するインセンティブを増やしていること、都市住民が遠隔監視機能を求めていること、AIカメラと生体認証ロックの組み合わせがハードウェア価格の低下を相殺するサービス収益を生み出していることなどが要因です。無線技術セグメントは、接続コストの低下、Wi-FiおよびZigbeeプロトコルに対応したスマートデバイスの普及、既存住宅の構造的な配線変更を必要としない改修しやすい無線ソリューションに対する消費者の嗜好により、平均を上回る成長率となっています。
日本のホームオートメーション市場は、住宅、商業施設、ホスピタリティ環境向けのインテリジェントな制御および監視システムの全範囲を網羅しており、照明の自動化、セキュリティおよび安全システム、HVAC制御、エンターテイメント管理など、有線および無線技術アーキテクチャを通じて提供されています。スマート家電は、2025年に日本のスマートホーム市場で27.43%のシェアを占め、パナソニック、日立、シャープのエコシステムの存在がそれを支えています。これらのプラットフォームは、エネルギー管理ダッシュボードと同期し、単一の接続されたインターフェースから暖房、冷房、照明、セキュリティを一元的に制御できます。この市場は、自立生活、安全監視、緊急対応能力を高める支援生活技術で日本の急速な高齢化を支える必要性の高まり、スマートHVACおよび照明の導入を促進する政府の野心的なエネルギー効率およびカーボンニュートラル目標、そしてホームオートメーションを以前の世代の技術よりも直感的で幅広い層が利用できるようにしているAIおよび音声起動制御システムの急速な統合によって牽引されています。
さらに、市場は、より信頼性が高く低遅延なコネクテッドホーム体験を可能にする5Gネットワークインフラの拡大、ハードウェアコストを月額契約に分散させる通信事業者のホームオートメーションバンドルの普及拡大、そしてデジタルデバイドを解消し、日本の主要都市圏を超えて東北、中国、四国などの地方の都道府県へとホームオートメーションの対象市場を拡大する、地方におけるブロードバンド展開の加速によっても形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-home-automation-market/requestsample
日本のホームオートメーション市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のホームオートメーション市場：タイプ別、技術別、エンドユーザー別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本のホームオートメーション市場は2025年に60億米ドルに達し、2034年には162億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.74%です。関東地方が市場を牽引しており、東京首都圏とその周辺地域には、先進的な都市部の住宅、商業ビル、宿泊施設などのインフラが集中しています。セキュリティおよび安全システムは、タイプ別に見ると最も成長率の高いセグメントであり、CAGRは10.81%です。これは、保険会社が導入を奨励するインセンティブを増やしていること、都市住民が遠隔監視機能を求めていること、AIカメラと生体認証ロックの組み合わせがハードウェア価格の低下を相殺するサービス収益を生み出していることなどが要因です。無線技術セグメントは、接続コストの低下、Wi-FiおよびZigbeeプロトコルに対応したスマートデバイスの普及、既存住宅の構造的な配線変更を必要としない改修しやすい無線ソリューションに対する消費者の嗜好により、平均を上回る成長率となっています。
日本のホームオートメーション市場は、住宅、商業施設、ホスピタリティ環境向けのインテリジェントな制御および監視システムの全範囲を網羅しており、照明の自動化、セキュリティおよび安全システム、HVAC制御、エンターテイメント管理など、有線および無線技術アーキテクチャを通じて提供されています。スマート家電は、2025年に日本のスマートホーム市場で27.43%のシェアを占め、パナソニック、日立、シャープのエコシステムの存在がそれを支えています。これらのプラットフォームは、エネルギー管理ダッシュボードと同期し、単一の接続されたインターフェースから暖房、冷房、照明、セキュリティを一元的に制御できます。この市場は、自立生活、安全監視、緊急対応能力を高める支援生活技術で日本の急速な高齢化を支える必要性の高まり、スマートHVACおよび照明の導入を促進する政府の野心的なエネルギー効率およびカーボンニュートラル目標、そしてホームオートメーションを以前の世代の技術よりも直感的で幅広い層が利用できるようにしているAIおよび音声起動制御システムの急速な統合によって牽引されています。
さらに、市場は、より信頼性が高く低遅延なコネクテッドホーム体験を可能にする5Gネットワークインフラの拡大、ハードウェアコストを月額契約に分散させる通信事業者のホームオートメーションバンドルの普及拡大、そしてデジタルデバイドを解消し、日本の主要都市圏を超えて東北、中国、四国などの地方の都道府県へとホームオートメーションの対象市場を拡大する、地方におけるブロードバンド展開の加速によっても形成されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-home-automation-market/requestsample