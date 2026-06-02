ベビカム、デカフェ（カフェインレス）とカフェインコントロールにフォーカスした新形態のカフェ「Breatha Café」をオープン ～ 6月11日に記念イベントを開催 ～

ベビカム、デカフェ（カフェインレス）とカフェインコントロールにフォーカスした新形態のカフェ「Breatha Café」をオープン ～ 6月11日に記念イベントを開催 ～