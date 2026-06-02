生成AI時代の競争力を左右する次世代半導体革命 ― 人工知能（AI）チップセット市場は2035年に1兆1940億米ドルへ拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

生成AI時代の競争力を左右する次世代半導体革命 ― 人工知能（AI）チップセット市場は2035年に1兆1940億米ドルへ拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース