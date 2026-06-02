生成AI時代の競争力を左右する次世代半導体革命 ― 人工知能（AI）チップセット市場は2035年に1兆1940億米ドルへ拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
人工知能（AI）チップセット市場は、2025年の943億米ドルから2035年には1兆1940億米ドルへと飛躍的な成長を遂げる見通しであり、2026年から2035年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）28.9％という極めて高い成長率が予測されています。近年、生成AI、大規模言語モデル（LLM）、自律型AIエージェント、コンピュータビジョンなどの高度なAIアプリケーションが急速に普及しており、それらを支える高性能コンピューティング基盤への需要が急増しています。従来の汎用プロセッサでは対応が難しい大規模演算処理を実現するため、GPU、ASIC、FPGA、TPUなどの専用AIチップセットが世界中で導入されており、AI産業の成長を支える中核技術としてその重要性がかつてないほど高まっています。
大規模AIモデルの進化が専用シリコン需要を押し上げる新たな市場構造
生成AIの進化によって、AIモデルのパラメータ数や学習データ量は過去数年間で飛躍的に増加しました。企業はより高度な推論能力やリアルタイム分析を実現するために、膨大な計算能力を必要としています。その結果、AI専用に設計された高性能チップへの投資が急速に拡大しています。特にデータセンターやクラウド事業者では、膨大なAI処理を効率的に実行するために専用アクセラレータの導入が加速しています。さらに、医療診断、金融リスク分析、スマート製造、ロボティクス、サイバーセキュリティなど、多様な業界がAI活用を競争戦略の中心に据えていることから、AIチップセット市場は単なる半導体市場ではなく、デジタル経済全体を支える基盤市場として位置付けられるようになっています。
人工知能（AI）チップセット市場を牽引しながら次世代インフラ投資を加速
2025年時点ではクラウド人工知能（AI）チップセット市場の最大セグメントとして圧倒的な存在感を示しています。企業は初期投資を抑えながら大規模なAI環境を利用できるクラウドサービスへの依存度を高めており、その結果としてクラウド最適化型AIチップへの需要が拡大しています。Google CloudやMicrosoft Azureなどの主要クラウドプラットフォームは、独自AIチップや高性能GPUを活用したサービスを強化しており、AI処理能力の差別化競争が進んでいます。また、企業の「クラウドファースト」戦略の浸透により、AIモデル開発から推論実行までをクラウド上で完結させるケースが増加しています。この流れは今後も継続し、AIチップメーカーにとって大規模な成長機会を創出すると考えられています。
主要企業のリスト：
● Google Inc.
● Huawei Technologies Co., Ltd.
● Advanced Micro Devices, Inc.
● Graphcore
● Intel Corp.
● Baidu, Inc.
● Qualcomm Technologies, Inc.
● Apple Inc.
● Mythic
● Xilinx Inc.
エッジAIへのシフトが次世代成長エンジンとして注目を集める
市場の将来を語る上で欠かせないのがエッジAIコンピューティングの急速な拡大です。スマートホーム、自動運転車、産業用IoT、スマートシティ、医療機器などでは、クラウドを経由せずデバイス上でリアルタイム処理を実行するニーズが高まっています。これにより、低消費電力かつ高性能なエッジ向けAIチップセットへの需要が急増しています。エッジ環境では処理速度だけでなく、低遅延、セキュリティ、データプライバシーが重要な要素となるため、専用設計されたSoCやFPGAソリューションが採用されています。今後数十億台規模のIoTデバイスにAI機能が搭載されることで、エッジAIチップ市場はAIチップセット業界全体の中でも最も高い成長ポテンシャルを持つ分野の一つになると予想されています。
大規模AIモデルの進化が専用シリコン需要を押し上げる新たな市場構造
生成AIの進化によって、AIモデルのパラメータ数や学習データ量は過去数年間で飛躍的に増加しました。企業はより高度な推論能力やリアルタイム分析を実現するために、膨大な計算能力を必要としています。その結果、AI専用に設計された高性能チップへの投資が急速に拡大しています。特にデータセンターやクラウド事業者では、膨大なAI処理を効率的に実行するために専用アクセラレータの導入が加速しています。さらに、医療診断、金融リスク分析、スマート製造、ロボティクス、サイバーセキュリティなど、多様な業界がAI活用を競争戦略の中心に据えていることから、AIチップセット市場は単なる半導体市場ではなく、デジタル経済全体を支える基盤市場として位置付けられるようになっています。
人工知能（AI）チップセット市場を牽引しながら次世代インフラ投資を加速
2025年時点ではクラウド人工知能（AI）チップセット市場の最大セグメントとして圧倒的な存在感を示しています。企業は初期投資を抑えながら大規模なAI環境を利用できるクラウドサービスへの依存度を高めており、その結果としてクラウド最適化型AIチップへの需要が拡大しています。Google CloudやMicrosoft Azureなどの主要クラウドプラットフォームは、独自AIチップや高性能GPUを活用したサービスを強化しており、AI処理能力の差別化競争が進んでいます。また、企業の「クラウドファースト」戦略の浸透により、AIモデル開発から推論実行までをクラウド上で完結させるケースが増加しています。この流れは今後も継続し、AIチップメーカーにとって大規模な成長機会を創出すると考えられています。
主要企業のリスト：
● Google Inc.
● Huawei Technologies Co., Ltd.
● Advanced Micro Devices, Inc.
● Graphcore
● Intel Corp.
● Baidu, Inc.
● Qualcomm Technologies, Inc.
● Apple Inc.
● Mythic
● Xilinx Inc.
エッジAIへのシフトが次世代成長エンジンとして注目を集める
市場の将来を語る上で欠かせないのがエッジAIコンピューティングの急速な拡大です。スマートホーム、自動運転車、産業用IoT、スマートシティ、医療機器などでは、クラウドを経由せずデバイス上でリアルタイム処理を実行するニーズが高まっています。これにより、低消費電力かつ高性能なエッジ向けAIチップセットへの需要が急増しています。エッジ環境では処理速度だけでなく、低遅延、セキュリティ、データプライバシーが重要な要素となるため、専用設計されたSoCやFPGAソリューションが採用されています。今後数十億台規模のIoTデバイスにAI機能が搭載されることで、エッジAIチップ市場はAIチップセット業界全体の中でも最も高い成長ポテンシャルを持つ分野の一つになると予想されています。