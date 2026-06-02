Sobagni CUSTOM（ソバニ カスタム）が、 歯科医院でのロゴ入りスリッパ製作事例を公開 第一印象を高める、サステナブルなオリジナル製品が作れます
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351037/images/bodyimage1】
Sobagni CUSTOM（ソバニ カスタム）が、
歯科医院でのロゴ入りスリッパ製作事例を公開
第一印象を高める、サステナブルなオリジナル製品が作れます
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ノベルティブランド「Sobagni CUSTOM（ソバニ カスタム）」はこの度、ノベルティ製作サービスの採用事例として、ひまわりデンタルクリニック様に導入されたオリジナルスリッパの事例を公開しました。来院者が最初に手に取るアイテムとしてスリッパに着目し、Sobagniエシカル合皮スリッパにロゴをプリント。エシカル合皮スリッパは、高耐久かつ衛生面に配慮した素材を使用しており、あたたかみのある上質な風合いが、来院者・来客への印象づくりに活用できます。汚れに強く日常的なお手入れもしやすいため、衛生面が求められる環境でも安心して使用可能です。
「Sobagni CUSTOM」では、他にもカップホルダーやエコバッグなどのグッズ製作も可能です。サンプル確認を経て、丁寧にデザインデータをやりとりしながら製作を進めることで、完成イメージに沿った仕上がりを実現できます。ブランドイメージと利用者満足度の向上に「Sobagni CUSTOM 」のノベルティ製作サービスを是非ご利用ください。
https://sobagni.jp/custom/works/%e3%81%b2%e3%81%be%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af-%e6%a7%98/
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
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配信元企業：共和レザー株式会社
Sobagni CUSTOM（ソバニ カスタム）が、
歯科医院でのロゴ入りスリッパ製作事例を公開
第一印象を高める、サステナブルなオリジナル製品が作れます
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開するエシカル合皮ノベルティブランド「Sobagni CUSTOM（ソバニ カスタム）」はこの度、ノベルティ製作サービスの採用事例として、ひまわりデンタルクリニック様に導入されたオリジナルスリッパの事例を公開しました。来院者が最初に手に取るアイテムとしてスリッパに着目し、Sobagniエシカル合皮スリッパにロゴをプリント。エシカル合皮スリッパは、高耐久かつ衛生面に配慮した素材を使用しており、あたたかみのある上質な風合いが、来院者・来客への印象づくりに活用できます。汚れに強く日常的なお手入れもしやすいため、衛生面が求められる環境でも安心して使用可能です。
「Sobagni CUSTOM」では、他にもカップホルダーやエコバッグなどのグッズ製作も可能です。サンプル確認を経て、丁寧にデザインデータをやりとりしながら製作を進めることで、完成イメージに沿った仕上がりを実現できます。ブランドイメージと利用者満足度の向上に「Sobagni CUSTOM 」のノベルティ製作サービスを是非ご利用ください。
https://sobagni.jp/custom/works/%e3%81%b2%e3%81%be%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%83%87%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af-%e6%a7%98/
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
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会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.)
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
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配信元企業：共和レザー株式会社
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