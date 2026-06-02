積層バスバー市場は2031年までに13億3,000万米ドル規模へ（Mordor Intelligence予測）
Mordor Intelligenceは 市場を分析・予測した市場調査報告書「積層バスバー市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - Laminated Busbar - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」のプレスリリースにおいて、同市場が2031年までに13億3,000万米ドルに達するという予測結果を発表しました。
Mordor Intelligence（モードーインテリジェンス）「積層バスバー市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年 - Laminated Busbar - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」は積層バスバーの世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
導体材料
● 銅
● アルミニウム
● ハイブリッド（銅・アルミ複合材）
● 絶縁材料
● エポキシ粉体塗装
● ポリフッ化ビニルフィルム
● ポリエステル
● 耐熱繊維
● ポリイミド/カプトン
● その他
バスバー構成
● 多層（3～5層）
● 高層（5層以上）
● フレキシブル/薄型バスバー
定格電圧
● 低電圧（1kV未満）
● 中電圧（1～35k)
● 高電圧（35kV超）
用途
● 電気ハイブリッド車
● 再生可能エネルギー（太陽光、風力、蓄電システム）
● データセンターおよびクラウドインフラストラクチャ
● 産業用駆動装置および機械
● 鉄道および公共交通機関
● 航空宇宙およびeVTOL
エンドユーザー
● 電力会社
● 産業機器OEM
● 輸送機器OEM
● 住宅および商業建設
地域
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● ロシア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● 韓国
● オーストラリア
● ASEAN諸国
● その他のアジア太平洋地域
南米
● ブラジル
● その他の南米
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● 南アフリカ
● その他の中東＆アフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351032/images/bodyimage1】
レポート概要
積層バスバー市場レポート：導体材料（銅、アルミニウム、ハイブリッド）、絶縁材料（エポキシ粉体塗装、ポリエステルなど）、バスバー構成（多層、高層、フレキシブル／薄型バスバー）、定格電圧（低電圧など）、用途（再生可能エネルギーなど）、エンドユーザー（電力会社、輸送機器メーカーなど）、地域（北米、アジア太平洋など）
Laminated Busbar Market Report: Segmented by Conducting Material (Copper, Aluminum, and Hybrid), Insulation Material (Epoxy Powder Coating, Polyester, and More), Busbar Configuration (Multi-Layer, High-Layer, and Flex/Thin Busbars), Voltage Rating (Low Voltage, and More), Application (Renewable Energy, and More), End-User (Power Utilities, Transportation OEMs, and More), and Geography (North America, Asia-Pacific, and More)
出版：Mordor Intelligence
出版年月：2026年03月
https://semabiz.co.jp/mordor-laminated-busbar/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Mordor Intelligence正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/
セマビズは日本の正規代理店としてレポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
Mordor Intelligence出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mdi/mordor-intelligence-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
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メールマガジンお申し込み
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配信元企業：株式会社SEMABIZ
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調査対象セグメント
導体材料
● 銅
● アルミニウム
● ハイブリッド（銅・アルミ複合材）
● 絶縁材料
● エポキシ粉体塗装
● ポリフッ化ビニルフィルム
● ポリエステル
● 耐熱繊維
● ポリイミド/カプトン
● その他
バスバー構成
● 多層（3～5層）
● 高層（5層以上）
● フレキシブル/薄型バスバー
定格電圧
● 低電圧（1kV未満）
● 中電圧（1～35k)
● 高電圧（35kV超）
用途
● 電気ハイブリッド車
● 再生可能エネルギー（太陽光、風力、蓄電システム）
● データセンターおよびクラウドインフラストラクチャ
● 産業用駆動装置および機械
● 鉄道および公共交通機関
● 航空宇宙およびeVTOL
エンドユーザー
● 電力会社
● 産業機器OEM
● 輸送機器OEM
● 住宅および商業建設
地域
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
● イタリア
● スペイン
● ロシア
● その他の欧州
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
● 韓国
● オーストラリア
● ASEAN諸国
● その他のアジア太平洋地域
南米
● ブラジル
● その他の南米
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● アラブ首長国連邦（UAE）
● 南アフリカ
● その他の中東＆アフリカ
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レポート概要
積層バスバー市場レポート：導体材料（銅、アルミニウム、ハイブリッド）、絶縁材料（エポキシ粉体塗装、ポリエステルなど）、バスバー構成（多層、高層、フレキシブル／薄型バスバー）、定格電圧（低電圧など）、用途（再生可能エネルギーなど）、エンドユーザー（電力会社、輸送機器メーカーなど）、地域（北米、アジア太平洋など）
Laminated Busbar Market Report: Segmented by Conducting Material (Copper, Aluminum, and Hybrid), Insulation Material (Epoxy Powder Coating, Polyester, and More), Busbar Configuration (Multi-Layer, High-Layer, and Flex/Thin Busbars), Voltage Rating (Low Voltage, and More), Application (Renewable Energy, and More), End-User (Power Utilities, Transportation OEMs, and More), and Geography (North America, Asia-Pacific, and More)
出版：Mordor Intelligence
出版年月：2026年03月
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