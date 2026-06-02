ジェネクサス・ジャパン株式会社、JR東京駅に交通広告を掲出
ジェネクサス・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大脇文雄）は、
2026年5月18日より1年間、JR東京駅に交通広告を掲出いたします。
本取り組みは、「GeneXus（ジェネクサス）」の認知拡大および市場浸透を目的として実施するものです。
掲出概要は下記のとおりです。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜掲出概要＞
■ 掲出場所
JR東京駅／5・6番線ホーム中央階段（有楽町駅寄り）正面右側
5番線：山手線外回りホーム（品川・渋谷方面）
6番線：京浜東北線南行ホーム（横浜方面）
■ 最寄り改札
八重洲中央口、丸の内中央口
■ 掲出期間
2026年5月18日（月）～2027年5月17日（月）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350764/images/bodyimage1】
※ 駅、及び駅員への問合せはご遠慮ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
本広告の掲出を通じて、大企業が多く集積する東京駅エリアにおいて、
より多くのビジネスパーソンへの認知向上を図ってまいります。
GeneXusに関する各種お問い合わせは、下記よりご連絡ください。
https://www.genexus.jp/contact
◆ GeneXusとは：
―35年以上、世界50カ国、11,000社以上での導入実績を持つローコード開発ツール―
南米ウルグアイのGeneXus S.A.が開発したアプリケーション自動生成ツール（開発環境）です。データ項目や画面、業務ルールといった設計情報を入力すると、Java・C#・SmartDeviceのソースコードを自動的に生成し、これと同時に各種データベースソフトに対応したテーブル定義情報も?動的に作成します。
【詳細はこちら】https://www.genexus.jp/new-customers
◆ ジェネクサス・ジャパン株式会社について：
業務アプリケーション開発ツール「GeneXus」の輸入・販売を主軸事業に、関連製品やシステム開発支援などのサービスを提供しています。
【詳細はこちら】https://www.genexus.jp/
(C) All rights reserved. GeneXusTM is registered to GeneXus S.A.
ジェネクサス・ジャパン株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目27番3号
URL：https://www.genexus.jp/
連絡先：info@genexus.jp
配信元企業：ジェネクサス・ジャパン株式会社
2026年5月18日より1年間、JR東京駅に交通広告を掲出いたします。
本取り組みは、「GeneXus（ジェネクサス）」の認知拡大および市場浸透を目的として実施するものです。
掲出概要は下記のとおりです。
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＜掲出概要＞
■ 掲出場所
JR東京駅／5・6番線ホーム中央階段（有楽町駅寄り）正面右側
5番線：山手線外回りホーム（品川・渋谷方面）
6番線：京浜東北線南行ホーム（横浜方面）
■ 最寄り改札
八重洲中央口、丸の内中央口
■ 掲出期間
2026年5月18日（月）～2027年5月17日（月）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350764/images/bodyimage1】
※ 駅、及び駅員への問合せはご遠慮ください。
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本広告の掲出を通じて、大企業が多く集積する東京駅エリアにおいて、
より多くのビジネスパーソンへの認知向上を図ってまいります。
GeneXusに関する各種お問い合わせは、下記よりご連絡ください。
https://www.genexus.jp/contact
◆ GeneXusとは：
―35年以上、世界50カ国、11,000社以上での導入実績を持つローコード開発ツール―
南米ウルグアイのGeneXus S.A.が開発したアプリケーション自動生成ツール（開発環境）です。データ項目や画面、業務ルールといった設計情報を入力すると、Java・C#・SmartDeviceのソースコードを自動的に生成し、これと同時に各種データベースソフトに対応したテーブル定義情報も?動的に作成します。
【詳細はこちら】https://www.genexus.jp/new-customers
◆ ジェネクサス・ジャパン株式会社について：
業務アプリケーション開発ツール「GeneXus」の輸入・販売を主軸事業に、関連製品やシステム開発支援などのサービスを提供しています。
【詳細はこちら】https://www.genexus.jp/
(C) All rights reserved. GeneXusTM is registered to GeneXus S.A.
ジェネクサス・ジャパン株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目27番3号
URL：https://www.genexus.jp/
連絡先：info@genexus.jp
配信元企業：ジェネクサス・ジャパン株式会社
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