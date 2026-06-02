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【拓殖大学】第８回スポーツオープンキャンパスを開催−スポーツを通じた大学生と地域の皆様との交流で多様な競技の魅力を感じよう
拓殖大学（東京都文京区・八王子市）は、6月21日（日）に八王子国際キャンパスで第８回スポーツオープンキャンパスを開催します。
スポーツオープンキャンパスは2部制。第1部では20種のスポーツ教室と体験ブースを設け、大学スポーツ選手が各競技の楽しさを伝えます。第2部ではレクリエーションタイムとして、小学生以下のお子様が参加できるしっぽとりバトルや部対抗リレーが行われます。当日は相撲部特製のちゃんこも振る舞います。
【スポーツオープンキャンパス概要】
１．場 所
拓殖大学八王子国際キャンパス
２．日 時
6月21日（日）10:00〜14:00（受付時間9:30〜12:00）
※天候によりプログラムを一部変更しての開催もしくは中止
３．主 催
拓殖大学オレンジプロジェクトチーム・CONTIGO
４．後 援
八王子市教育委員会・読売新聞東京本社
５．協 賛
大塚製薬株式会社
６．競技団体
●スポーツ教室 ※要事前エントリー
陸上競技部、女子陸上競技部、レスリング部
●体験ブース
アーチェリー部、アメリカンフットボール部、居合道部、空手道部、キックボクシング部、剣道部、ゴルフ部、サッカー部、相撲部、躰道部、卓球部、チアリーディング部、テニス部、バスケットボール部、女子バスケットボール部、バレーボール部、ボクシング部、野球部、ラグビー部
７．参加申込について
本学負担のレクリエーション保険に加入いただくため、事前に参加の申し込みをお願いいたします。［申込期間：6月2日（火）〜12日（金）］
※参加申込手続きおよびスポーツ体験の詳細は以下URLよりご確認ください。 https://plan2030.takushoku-u.ac.jp/news/3629/
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
スポーツオープンキャンパスは2部制。第1部では20種のスポーツ教室と体験ブースを設け、大学スポーツ選手が各競技の楽しさを伝えます。第2部ではレクリエーションタイムとして、小学生以下のお子様が参加できるしっぽとりバトルや部対抗リレーが行われます。当日は相撲部特製のちゃんこも振る舞います。
１．場 所
拓殖大学八王子国際キャンパス
２．日 時
6月21日（日）10:00〜14:00（受付時間9:30〜12:00）
※天候によりプログラムを一部変更しての開催もしくは中止
３．主 催
拓殖大学オレンジプロジェクトチーム・CONTIGO
４．後 援
八王子市教育委員会・読売新聞東京本社
５．協 賛
大塚製薬株式会社
６．競技団体
●スポーツ教室 ※要事前エントリー
陸上競技部、女子陸上競技部、レスリング部
●体験ブース
アーチェリー部、アメリカンフットボール部、居合道部、空手道部、キックボクシング部、剣道部、ゴルフ部、サッカー部、相撲部、躰道部、卓球部、チアリーディング部、テニス部、バスケットボール部、女子バスケットボール部、バレーボール部、ボクシング部、野球部、ラグビー部
７．参加申込について
本学負担のレクリエーション保険に加入いただくため、事前に参加の申し込みをお願いいたします。［申込期間：6月2日（火）〜12日（金）］
※参加申込手続きおよびスポーツ体験の詳細は以下URLよりご確認ください。 https://plan2030.takushoku-u.ac.jp/news/3629/
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/