エスビージャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中元 英機）は、日本市場への参入や国内組織とのアライアンスを目指す海外の企業、行政機関、教育機関を対象に、戦略立案から現場の実務、滞在時の移動アテンドまでを包括的にサポートする 日本進出・ビジネス視察ワンストップ支援サービス「Gateway Japan Consulting」の提供を開始いたします。

本サービスは、単なる通訳の配置や旅行手配といった断片的なサポートにとどまらず、日本の独特な商習慣や行政構造をクリアし、国内バイヤーや教育機関、自治体との実務レベルでの提携実現までを一気通貫で伴走する完全カスタマイズ型のプランです。

本サービス提供開始の背景

コロナ禍以降、日本市場への関心は世界的に再び高まっており、特にアジア・中東諸国を中心に、日本市場への進出や日本企業との業務提携、教育・技術交流、投資・スタートアップ連携など、あらゆる分野において日本の視察のニーズが急増しています。

一方で日本と連携を進めたい海外団体・企業にとって、

日本側でフットワーク良く動ける実務窓口が見つからない

行政構造・制度・商習慣が分からず、話が進まない

視察は実施できても、ビジネスや提携に結びつかない

などの課題を抱えています。

そこで当社では、20年以上にわたり日本全国で観光・地域創生・行政連携に携わってきた経験と、大手コンサルティングファームなどではカバーしきれない、こうした「現場レベルでの機動的な実務・交渉・日本国内での視察サポート」の隙間を埋めるため、これまで国際ビジネス支援の経験を活かして本サービスを立ち上げました。

主なサービス内容

【サービス例】

① ビジネス・投資支援

日本企業・スタートアップとのマッチング

提携先のリサーチおよび交渉支援

日本市場進出・フランチャイズ展開支援

スタートアップ投資支援

市場調査・マーケティング支援

② 教育・行政・国際交流支援

大学・高専・専門学校など教育機関の視察・提携支援

行政機関・自治体の視察・交流プログラム設計

姉妹校提携・国際交流プロジェクトの企画運営

③ 視察・展示会・観光・医療分野支援

ビジネス視察プログラムの企画・運営

日本国内展示会への出展支援

観光市場調査および観光ルート設計

医療ツーリズムの企画・実施支援

④ 実務オペレーション支援

ビザ取得および受け入れサポート

宿泊・公共交通の手配（提携旅行会社経由）

通訳・アテンド・現地コーディネート

これまでの実績と今後の展望

当社ではカザフスタン共和国において、全国20の大学・高専を対象に、日本の大学・高専・専門学校への視察アテンドを実施し、姉妹校提携や学生交流、教育プログラム連携を支援しました。台湾の行政府・関連機関では、AI・ロボティクス分野の展示会出展運営を支援し、台湾スタートアップ企業と日本企業との業務提携を実現しました。オーストラリアでは、日本バイヤーとのマッチング、日本市場向けマーケティングおよび販路開拓支援を行っています。

このほかアジア・中央アジア・オセアニア地域を中心に、行政・教育・企業分野における国際ビジネス支援を多数展開しています。

今後の展望

今後は世界各国の企業・組織の日本参入をサポートし、日本と世界を結ぶ実務型のビジネスハブの構築を目指します。

特に、在日大使館や各地域の領事館（商務部・貿易振興機関等）とのネットワーク構築を強化し、自国企業の日本進出を支援する公的機関の「最も信頼できる現場の実務パートナー」としての連携を広げてまいります。

■ 初期相談のオンライン対応について

海外現地からの打診、あるいは在日大使館・公的機関の担当者様からの初期のご相談・面談は、完全オンライン（Zoom等）にて対応しております。可能性の打診や、日本国内での部分的なサポートの依頼など、お気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名 ：エスビージャパン株式会社

代表取締役 ：中元英機

所在地 ：東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2階

URL ：https://www.sb-ja.jp

英語サイト ：https://sb-ja.jp/for_english