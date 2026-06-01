10人の乳がん経験者の“その後の生き方”に焦点を当てた書籍を出版！【6/11】出版記念トーク＆交流イベントをグラングリーン大阪で開催

キャリアトレイル株式会社

キャリアトレイル株式会社（大阪市北区、代表取締役：山本桂子）は、乳がん経験者10人の「罹患後の生き方」に焦点を当てたインタビュー集『働き盛りに乳がんになったあなたへ』の出版（2026年6月8日予定）を記念し、2026年6月11日（木）に大阪・グラングリーン大阪にてトークセッションおよび交流イベントを開催いたします。

本書は、「がんになっても自分らしく生きることができる社会の実現」を目指して制作されました。仕事や家庭、地域などで多くの役割を担う働き盛り世代が乳がんを罹患した際、どのようにキャリアや生き方を選択してきたのか、当事者のリアルな声をまとめています。

本イベントでは、書籍に登場する乳がん経験者によるトークセッションを実施します。

また、著者でありキャリアコンサルタント、かつ乳がん経験者でもある代表・山本によるミニセミナー「人生の転機との向き合い方」を行い、病気に限らず多様な転機に直面した際の考え方を提示します。

イベント後半には参加者同士および登壇者との交流を目的とした立食形式のネットワーキングの場を設け、当事者同士のつながりや理解促進を図ります。

近年、治療と仕事の両立や、がん経験者の社会参加が重要なテーマとなる中で、本取り組みは当事者の声を社会に届けるとともに、多様な生き方への理解を深める機会の創出を目的としています。

【開催概要】

・イベント名：『働き盛りに乳がんになったあなたへ』出版記念交流会

・日時 ：2026年6月11日（木）18:00～20:00（17:30受付開始）

・会場 ：グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3階

Blooming Camp イベントスクエア（大阪市北区大深町6番38号）

・内容 ：トークセッション／ミニセミナー／交流会（立食形式）

・参加費 ：書籍付き 5,700円／書籍なし 3,500円（軽食・ドリンク付）

・申込締切 ：2026年6月9日（火）21:00

・イベント詳細・申し込みページ

https://okei.peatix.com

【書籍概要】

・書籍タイトル：『働き盛りに乳がんになったあなたへ 10人の経験者が語る「不安」を「勇気」に変えるMessage』

・発売日：2026年6月8日予定

・出版社：星湖舎

・定価：2,200円（税込） （仕様：A5判、192ページ、オールカラー）

・ISBN：978-4-86372-138-8

・特徴：乳がん罹患後の生き方やキャリアに焦点を当てたインタビュー集。発見から告知までの気持ちの動き、治療と副作用、仕事や生活と治療の両立、罹患後の変化、この先やりたいことなど、キャリアに関する内容も。乳腺専門医と臨床心理士のコラムを掲載。

インタビューに答えてくれたのはこちらの10人。会社員、公務員、フリーランス、子育て中など、罹患した時の状況は様々です。10人のお話を通じて私が最も強く感じたのは、乳がんという一つの言葉では決してまとめられない「十人十色」の真実があるということでした。がんの特徴も、治療法も、その向き合い方も。そして、その後に描き出した人生も、驚くほど多様です。彼女たちのストーリーから、病気との向き合い方や、生きづらさを乗り越えるヒントを受け取っていただければ幸いです。

【著者の出版への思い】

私は2021年に乳がんを罹患し、診断時にまず考えたのは「仕事を続けられるのか」ということでした。悩みながらも周囲の協力を得て仕事を継続し、現在は治療と両立しながらプライベートでも登山やマラソンを楽しみ、罹患前よりもむしろ健康的な生活を送っています。

一方で、診断をきっかけに仕事を辞めてしまう方や、将来に不安を抱える方が多いことも実感しました。そうした中で支えになったのが、同じ経験をした方の体験談でした。

本書は、同じように悩む方に「自分らしい生き方のヒント」を届けたいという思いから制作しました。当事者だけでなく、家族や友人、同僚ががんになったときにどうするのかを考えていただくきっかけにもしていただきたいと考えています。本イベントを通じて、その想いを直接お伝えできればと思います。

【乳がん罹患率とがん患者の仕事事情】

がん情報サービス（国立研究開発法人国立がん研究センター）による統計では、女性の乳がん罹患者数は10万人を超えており（2023年）、女性の9人に1人が罹患すると報告されています。40代後半から罹患率が上昇し、生存率も比較的高いがんだと言われており、がんと共に生きる期間が長いのも乳がんの特徴です。厚生労働省の『がん患者・経験者の治療と仕事の両立支援施策の現状について』（2020年）によると、がんと診断を受けて退職・廃業した人の割合は19.8%、その内、初回治療までに退職・廃業した人が56.8%と約半数に上ります。さらに、退職・廃業した人のうち、再就職・復職の希望はあるが無職の人は22.5%となっています。働き手不足が深刻化している日本で、治療と仕事の両立は重要な社会課題となっています。

【誰もが自分らしく働き続けられる社会へ】

長期間の治療が必要な病気になったとき、周囲の理解と適切な情報があれば、キャリアを諦める必要はありません。今回の出版とイベントは、あくまで通過点です。今後はこの10人のストーリーを起点に、当事者だけでなく、企業の人事担当者や管理職の方々へも「治療と仕事の両立」の重要性を伝えていく活動を加速させます。 働き手不足が深刻化する中で、病気を経験した人が再び社会で輝ける、「がんになっても自分らしく生きることができる社会」の実現を、私たちは本気で目指しています。

【治療と仕事の両立に関する講演・セミナー実績】

・2023年10月

和歌山産業保健総合支援センター主催

「みんなで支える治療と仕事の両立支援」シンポジウム シンポジスト

・2024年4月

株式会社100主催

「わかる！助かる！フェムテック展 in和歌山市」 セミナー登壇

・2024年7月

女性のライフシフトプロジェクト主催

「女性特有の健康問題とキャリアを考える」ゲストスピーカー

・2024年10月

WAKAYAMAみかんの会主催

「治療と生活の両立～聴き、語り、つながる支援の輪」 登壇

・2025年10月

和歌山産業保健総合支援センター主催

治療と仕事の両立支援オンラインセミナー 登壇

・2026年３月 神戸健康大学主催

健康寿命延伸セミナー パネリスト

【会社概要と問い合わせ先】

●会社名：キャリアトレイル株式会社

●代表取締役：山本 桂子

●所在地：大阪市北区豊崎3-8-5-607

●事業内容：人材コンサルティング、キャリアコンサルティング、治療と仕事の両立支援 等

●特徴：代表自身の乳がん経験を背景に、がん患者向けキャリア支援や啓発活動を展開

●問い合わせフォーム：https://career-trail.net/contact/

●WEBサイト：https://career-trail.net/

●公式YouTube『乳がんサバイバーのキャリア』：https://www.youtube.com/@career-trail