ME-Q（メーク）、オリジナルステッカーの大口注文受付を開始。フリーカットやホログラム素材に対応、企業ノベルティ・推し活グッズ需要へ

ME-Q（メーク）、オリジナルステッカーの大口注文受付を開始

株式会社MAW～フリーカット・ホログラム・クリア素材にも対応。企業ノベルティから推し活グッズまで幅広い需要に対応～

株式会社MAW（本社：大阪府、以下MAW）が運営するオリジナルグッズ作成サービス「ME-Q（メーク）」は、オリジナルステッカー(https://www.me-q.jp/topic/sticker)の大口注文受付を開始したことをお知らせいたします。

▼オリジナルステッカーの詳細ページ

https://www.me-q.jp/topic/sticker

■高まるオリジナルステッカー需要

近年、SNSや動画配信サービスの普及により、個人クリエイターやVTuber、アーティスト、同人サークルなどによるオリジナルグッズ市場が拡大しています。

近年、推し活市場やクリエイターグッズ市場の拡大に伴い、オリジナルステッカー需要が急速に高まっています。推し活総研の調査によると、推し活人口は約1,940万人、市場規模は約4.1兆円に達しており、推し活文化は年々拡大しています。また野村総合研究所（NRI）でも、推し活市場は約3.8兆円規模に達すると推計されており、企業・クリエイター双方にとって重要な市場へ成長しています。

その中でもステッカーは、

- 比較的低価格で制作できる- 配布しやすい- コレクション性が高い- イベント物販との相性が良い- SNS投稿との親和性が高い- スマートフォンやPC、スーツケースなど様々な場所に貼れる- 購入特典として活用しやすい

といった理由から、アクリルキーホルダー(https://www.me-q.jp/topic/acrylickey-ring)や缶バッジ(https://www.me-q.jp/topic/can-badge)と並ぶ人気グッズとなっています。

特にステッカーは、アクリルキーホルダーやアクリルスタンドなどと比較して手に取りやすい価格帯で制作できることから、イベント販売や購入特典、ノベルティ用途でも採用が増えています。

初めてオリジナルグッズを販売するクリエイターにとっても導入しやすく、近年は定番グッズのひとつとして注目されています。

ME-Qではこうした需要拡大を受け、オリジナルステッカー(https://www.me-q.jp/topic/sticker)の大口注文受付を開始いたしました。

■オリジナルステッカー市場の拡大

現在、オリジナルステッカーは単なる販促シールではなく、

- 推し活グッズ- 同人グッズ- VTuberグッズ- アーティスト物販- ライブ会場販売- コミックイベント販売- 企業ノベルティ- ブランド販促- ショップオリジナルグッズ

など幅広い用途で活用されています。

特に近年では、SNS上でのグッズ紹介文化やコレクション文化の拡大により、デザイン性の高いオリジナルステッカーへの需要が高まっています。

スマートフォンケースやノートPC、タブレット、スーツケース、水筒などへ貼るカスタマイズアイテムとしても人気を集めています。

ME-Qではこうした需要の高まりを受け、オリジナルステッカーの大口注文受付を開始いたしました。

■50枚から注文可能

ME-Qのオリジナルステッカーは50枚から注文可能です。

- 同人イベント- 即売会- ライブ物販- ファンイベント- 展示会- ショップ販促- 法人ノベルティ

など、大口需要に対応しています。

同人イベントやライブ物販、店舗販促、企業ノベルティなど、まとまった数量が必要となる用途に対応しています。個人クリエイターから法人まで幅広いユーザーにご利用いただけます。

またME-Qではアクリルキーホルダーやアクリルスタンド、缶バッジなど多数のオリジナルグッズも展開しており、ステッカーと合わせたグッズ展開も可能です。

同じデザインを複数の商品へ展開できるため、イベント物販やクリエイター活動におけるグッズラインアップ構築にも活用いただけます。

■自由な形状で作れるフリーカットステッカー

ME-Qでは丸型・正方形に加え、デザインに合わせて自由な形状にカットできるフリーカットステッカーにも対応しています。

キャラクターの輪郭に沿ったカットやロゴデザインに合わせたカットなど、オリジナル性の高いステッカー制作が可能です。

一般的な四角形のシールでは表現できない高いデザイン性を実現します。

■用途に合わせて選べる4種類のステッカー素材

ME-Qでは用途やデザイン表現に合わせて複数の素材を用意しています。

【ホワイトステッカー】

定番の白色ステッカー素材です。

屋外利用にも対応する耐久性と鮮やかな発色が特長で、写真やイラスト、企業ロゴなどを美しく再現できます。

推し活グッズやノベルティ、店舗販促など幅広い用途で利用されています。

【クリアステッカー】

透明素材を採用したステッカーです。

ガラスやアクリル、スマートフォンケースなどに貼った際に背景を活かしたデザイン表現が可能です。

透明感を活かした高級感のある仕上がりを実現できます。

【ホログラム・レインボー】

見る角度によって光り方が変化するホログラム素材です。

キラキラと輝く独特の質感により、推し活グッズやアーティストグッズ、イベント限定グッズなどに人気があります。

SNS投稿時にも目を引きやすく、存在感のある仕上がりになります。

【ホログラム・モザイク】

スクエア状のホログラムパターンが特徴の特殊素材です。

光の角度によって表情が変化する独特の質感が魅力で、キラキラとした存在感のある仕上がりを実現できます。近年人気のホログラムグッズやコレクション系アイテムのような特別感を演出できるため、キャラクターグッズやアーティストグッズ、イベント限定品などとの相性も良好です。

レトロテイストのデザインやキャラクターイラストとの相性も良く、

- コレクションステッカー- キャラクターグッズ- 限定配布グッズ- ファン向け特典

などにも適しています。

近年人気のホログラム系グッズ需要にも対応しています。

▼素材一覧・価格・注文方法はこちら

https://www.me-q.jp/topic/sticker

■選べるサイズ展開

用途に合わせて複数サイズから選択できます。

【丸型】

30mm

40mm

50mm

60mm

70mm

80mm

【正方形】

30×30mm

40×40mm

50×50mm

60×60mm

70×70mm

80×80mm

【フリーカット】

30×30mm以内

40×40mm以内

50×50mm以内

60×60mm以内

70×70mm以内

80×80mm以内

小型ノベルティから販売用グッズまで幅広いニーズに対応しています。

■推し活グッズ・同人グッズ市場との親和性

近年の推し活市場拡大に伴い、

- アイドル- アニメ- ゲーム- VTuber- アーティスト

などをテーマにしたオリジナルグッズ需要も増加しています。

ステッカーは比較的購入しやすい価格帯でありながらコレクション性が高く、アクリルキーホルダーや缶バッジと並ぶ定番グッズとして支持されています。

イベント会場限定配布や購入特典としても活用しやすく、クリエイター活動を支える重要なアイテムとなっています。

■企業ノベルティ・販促ツールとしても活用

オリジナルステッカーは企業においても、

- 展示会ノベルティ- 来場記念品- 購入特典- ブランド認知向上施策- SNSキャンペーン- 店舗販促ツール

など様々な用途で活用されています。

比較的低コストで制作できるため、販促施策として導入しやすい点も特長です。

■今後の展開

より多様な制作ニーズへの対応を推進

ME-Qでは今回開始した大口注文向けステッカーサービスに加え、より多くのお客様にオリジナルステッカー制作を楽しんでいただけるようサービス拡充を進めています。

現在、個人クリエイターや推し活ユーザーから寄せられる小ロット制作ニーズにも対応できるよう、さらなるサービス拡充の準備を進めています。

これにより、

- 試作品を1枚だけ作りたい- イベント用に少量だけ作りたい- 推し活用に自分だけのステッカーを作りたい

といったニーズにも対応できる体制を整えてまいります。

ME-Qでは今後もオリジナルグッズ制作をより身近なものとし、クリエイター活動や企業の販促活動を支援するサービス開発を進めてまいります。

▼オリジナルステッカーのご注文・詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/sticker

■ME-Qについて

ME-Qはスマートフォンやパソコンから簡単にオリジナルグッズを作成できるサービスです。

アクリルキーホルダー、アクリルスタンド、缶バッジ、スマホケース、Tシャツなど幅広い商品を取り扱っています。

デザイン作成から注文までオンライン上で完結できるため、個人クリエイターから企業まで多くのお客様に利用されています。

今後もME-Qでは、オリジナルグッズ制作をより身近にし、クリエイターや企業の活動を支援するサービス展開を進めてまいります。

ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225