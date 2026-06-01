紫外線対策で『守る』だけでなく『整える』UVクリーム誕生

MTコスメティクス 株式会社

美容のプロフェッショナル向けスキンケアブランド「MTメタトロン」を展開する

MTコスメティクス 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：板橋理恵）は、

新商品『MT プロテクトUVクリーム』を2026年6月24日（水）に発売いたします。

MT プロテクトUVクリームは、SPF50+ PA++++ の高い紫外線防御力を備えながら、軽やかな使い 心地と、紫外線ダメージ*への多角的アプローチを両立。アクティブな日も肌への負担感を抑え、快適にお使いいただけます。

* 乾燥やキメの乱れ

MT プロテクトUVクリーム

商品名：MT プロテクトUVクリーム（SPF50+ PA++++）

内容量：50g

標準小売価格： 4,950円(税込)

発売日：2026年6月24日（水）

販売店：東京・松屋銀座店および全国のMTコスメティクス製品

取扱店舗

■MT プロテクトUVクリーム「守って整える」3つの特長

MT プロテクトUVクリームは、紫外線からお肌を守るだけでなく、紫外線によって引き起こされる

乾燥やキメの乱れなどのダメージプロセスにも着目した日焼け止めです。SPF50+ PA++++で

ありながら、ストレスを感じにくい軽やかなテクスチャーを実現し、日中の肌コンディションまで

考えたUVケアを提案します。

本商品のポイントは、以下の3点です。

1．紫外線ダメージに多角的にアプローチ

紫外線による影響は、潤いの低下から肌コンディションの乱れにつながり、

乾燥やくすみ、ハリ不足などのお肌状態の変化を引き起こします。

MT プロテクトUVクリームは、こうした肌変化のプロセスに着目し、

日中の肌環境を多角的にサポートします。

2．守りながら、潤いを保つ

紫外線を浴びると、お肌は想像以上に乾燥しやすい状態になります。

本商品は保湿設計にこだわり、日中も乾きにくい肌環境へ導きます。

3．ストレスフリーなテクスチャー

SPF50+ PA++++でありながら、重さを感じさせない設計で、心地よくお肌になじみ、

ストレスを感じにくい軽やかな使い心地に仕上げました。

■使用方法

１．適量を手のひらに取り、顔の5ヵ所（頬・額・鼻・あご）にのせ、顔から首筋、デコルテまで

伸ばして、引き上げるようになじませてください。

２．シミができやすい鼻から頬、こめかみ部分には重ねづけをして、優しくなじませます。

■日常使いには…MT プロテクトUVジェル

日常使いには、お肌に優しいSPFとPA設計の

『MT プロテクトUVジェル』

SPF34・PA+++ 50g / 標準小売価格 4,400円(税込)

フェザーのように軽い、白浮きしない日焼け止め。

デイリーケアにピッタリで、紫外線からお肌をしっかり

プロテクトし、日焼けによるシミやソバカスを防ぎます。

まるで美容液のような滑らかな使い心地で、紫外線はもちろん、

乾燥からもお肌を守ります。

ビタミン C 誘導体* ビタミン E** 配合。

* 3-O-エチルアスコルビン酸(製品の抗酸化成分)

** トコフェロール(製品の抗酸化成分)

■MTコスメティクス株式会社について

MTコスメティクス株式会社は、美容プロフェッショナルブランド『MTメタトロン』を製造販売する 会社として、美容プロフェッショナルの皆様の事業支援を通じて、すべてのお客様への確かな満足を 追求しています。美容プロフェッショナルの皆様がお客様にご満足いただけるサービスを提供できて 初めて、リピートが生まれます。そのために不可欠なものがお客様との信頼の絆であり、高い技術と 同時に、スキンケア・ボディケアに対する十分な知識が備わっていなければなりません。私たちは スキンケア・ボディケア製品の提供を通じて、美容プロフェッショナルの皆様とお客様との信頼の かけ橋の一助になることを、目指しています。

企業概要

企業名：MTコスメティクス株式会社

所在地：東京都千代田区飯田橋1-5-10 教販九段ビル3F

設立：2005年2月4日

資本金：3億円

事業内容：スキンケア化粧品及び美容機器向け化粧品開発、製造、販売

代表者：代表取締役社長 板橋理恵

URL：https://mtcosmetics.jp/ (https://mtcosmetics.jp/)

≪本件に関するお問い合わせ先≫

PR事務局 / 株式会社TORIHADA 青木竣

TEL：080-4781-4442 / MAIL ：aoki_shun@torihada.co.jp