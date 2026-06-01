メシカ、イ・スヒョクをメゾン アンバサダーに迎える

メシカジャパン株式会社

メシカは韓国を代表する俳優・モデルであるイ・スヒョクを、新たなメゾンアンバサダーに迎えたことを発表いたします。

ランウェイからスクリーンへと活躍の場を広げてきたイ・スヒョクは、圧倒的な存在感と洗練されたエレガンスで、韓国を代表する才能のひとりとして確固たる地位を築いてきました。ファッションと映像の世界を自在に行き来するその姿は、メシカの中心に息づく“動き”のスピリットを体現しています。

2006年にソウルでモデルとしてキャリアをスタートしたイ・スヒョクは、その後、パリやロンドンのファッションウィークにて、Balenciaga、Balmain、JW Andersonなどのランウェイに登場。俳優としても、時代劇、ファンタジー、サスペンス性のあるダークな作品まで、幅広いジャンルで才能を発揮し、出演作『S Line』は2025年のカンヌで開催された国際ドラマシリーズのフェスティバル「Canneseries（カンヌシリーズ）」に選出されました。

さらに今後は、Netflix作品『Grand Galaxy Hotel』および『The Dealer』への出演を控え、グローバルな舞台でさらなる注目を集めています。

「イ・スヒョクには、誰もが一瞬で惹きつけられるカリスマ性があります。彼がどんな場所にいても、その存在感は揺らぐことがありません。彼はまさに、あらゆる意味で“メシカの人物像”を体現する存在です」

- ヴァレリー・メシカ

創業者兼アーティスティック・ディレクター

イ・スヒョクとメシカの関係は、2025年6月にソウルで開催されたプライベートディナーへの出席をきっかけに始まりました。その後、同年10月にはパリで開催されたハイジュエリーショーにも参加し、今回、メゾンアンバサダーとして正式に起用されることとなりました。

今後イ・スヒョクは、メシカのメゾンアンバサダーとして、世界各地で開催されるインターナショナルイベントに登場する予定です。

今回の起用により、メシカは韓国が誇る多面的な才能を讃えるとともに、ジュリアン・ムーア、水原希子、リー・ゲンシーに続く新たなアンバサダーとともに、モダンでエッジのあるメゾンのヴィジョンをさらに広げてまいります。

メシカについて

2005年にヴァレリー・メシカが創業したパリ発ダイヤモンドジュエリーメゾン、

メシカ（MESSIKA）。

ダイヤモンド商の家に育った彼女は、伝統的なダイヤモンドジュエリーを革新し、卓越した技術と比類のない品質とともに、ファッショナブルでコンテンポラリーなデザインを提案。世界中のセレブリティにも愛され、パリ ファッションウィーク中にハイジュエリーのランウェイショーを開催するなど、

常に進化と挑戦を続けています。

2020年に日本へ上陸後、現在は国内に直営店9店舗を展開しています。