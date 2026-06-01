「生成AI時代、中小企業の“情報発信格差”が崩れ始めた──広告制作会社とAI開発チームが新Web制作サービス『Web太郎』を開始」
株式会社アドワークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮内尚弥）は、生成AI を活用した中
小企業向けWeb コミュニケーション支援サービス「Web 太郎」を正式リリースしました。
近年、生成AI の急速な進化によって、誰もが手軽にWeb サイトやデザイン、文章を制作できる
時代が到来しています。
これまで専門会社やクリエイターに依頼しなければ実現できなかった制作業務が、AI によって大
幅に効率化され、“制作そのもの”は急速に民主化され始めています。
一方で現在、多くの企業では新たな課題も生まれています。
「AI で簡単に作れるが、伝わらない」
「見た目は整っていても、企業らしさがない」
「情報発信が似通い、差別化できない」
「何を発信すべきか分からない」
つまり、
“作れること”と、“伝わること”は別問題だった
という課題です。
株式会社アドワークスでは、この状況に対し、
“これから必要なのは、単なるWeb 制作ではなく、コミュニケーション設計そのもの”
であると考えています。
今回提供を開始する「Web 太郎」は、大手企業の広告・販促・ブランディング支援を手がけてき
たデザインエージェンシーと、最先端の生成AI 開発を手がける株式会社ネヅク
（https://nezuku.jp/）が共同開発した、新しい時代のWeb コミュニケーション設計サービスで
す。
生成AI による作業行程圧縮で、申し込みからわずか3 日での納品を可能にした高速制作体制をは
じめ、広告・マーケティング領域で培った“伝える技術”を組み合わせることで、「安いだけのAI
制作」とは異なる、“伝わるための情報設計”を実現します。
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「作る」から「伝わる」へ
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Web 太郎では、
生成AI による効率化と、
人間のクリエイティブディレクションを融合することで、
“中小企業でも、大企業レベルの情報発信ができる環境”
を目指しています。
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「最短3 日」で納品！Web 太郎の特徴
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●生成AI による高速制作
ヒアリング内容をもとに、構成・ライティング・デザイン案を高速生成。
申し込みから「最短3 日」での納品が可能に。
●広告クリエイティブ品質
大手企業の広告・ブランディング領域で実績を持つクリエイターが最終品質を監修。単なるテンプ
レート生成ではなく、「伝わる」設計を実現。
●中小企業向け価格体系
LP 制作18 万円～など、従来のWeb 制作に比べて大幅に導入障壁を低減。
●Web だけで終わらない
動画、SNS、広告など、企業コミュニケーション全体へ展開可能。
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今後の展開
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今後はWeb 制作支援に加え、
●動画コンテンツ制作
●SNS 運用支援
●採用広報支援
●展示会・販促支援
など、企業コミュニケーション全体を支援する「◯◯太郎シリーズ」として展開を予定していま
す。
また、地域企業の情報発信支援を全国へ広げるため、広告会社・印刷会社・Web 制作会社・販促
会社などを対象としたパートナーネットワークの構築も開始します。
生成AI 時代における“中小企業のコミュニケーション支援インフラ”として、全国展開を目指しま
す。
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代表コメント
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株式会社アドワークス
代表取締役 宮内尚弥
「生成AI は、単なる効率化ツールではなく、日本企業の情報発信格差を変える可能性を持ってい
ると考えています。一方で、“AI だけ”では企業の想いやブランドは伝わりません。私たちは、AI
のスピードと、人間のクリエイティブ思考を融合することで、中小企業でも本格的なマーケティン
グコミュニケーションを実現できる時代を作りたいと考えています。」
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会社概要
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会社名：株式会社アドワークス
URL：www.adw.co.jp
所在地：東京都渋谷区本町1-10-12 3F
代表：宮内尚弥
事業内容：コミュニケーションデザイン事業／広告制作／Web 制作＆マーケティング／空間デザイン／イベント企画 他
お問い合わせ（Web 太郎）：https://web-taro.jp/