「生成AI時代、中小企業の“情報発信格差”が崩れ始めた──広告制作会社とAI開発チームが新Web制作サービス『Web太郎』を開始」

株式会社アドワークス

株式会社アドワークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮内尚弥）は、生成AI を活用した中

小企業向けWeb コミュニケーション支援サービス「Web 太郎」を正式リリースしました。

近年、生成AI の急速な進化によって、誰もが手軽にWeb サイトやデザイン、文章を制作できる

時代が到来しています。

これまで専門会社やクリエイターに依頼しなければ実現できなかった制作業務が、AI によって大

幅に効率化され、“制作そのもの”は急速に民主化され始めています。

一方で現在、多くの企業では新たな課題も生まれています。

「AI で簡単に作れるが、伝わらない」

「見た目は整っていても、企業らしさがない」

「情報発信が似通い、差別化できない」

「何を発信すべきか分からない」

つまり、

“作れること”と、“伝わること”は別問題だった

という課題です。

株式会社アドワークスでは、この状況に対し、

“これから必要なのは、単なるWeb 制作ではなく、コミュニケーション設計そのもの”

であると考えています。

今回提供を開始する「Web 太郎」は、大手企業の広告・販促・ブランディング支援を手がけてき

たデザインエージェンシーと、最先端の生成AI 開発を手がける株式会社ネヅク

（https://nezuku.jp/）が共同開発した、新しい時代のWeb コミュニケーション設計サービスで

す。

生成AI による作業行程圧縮で、申し込みからわずか3 日での納品を可能にした高速制作体制をは

じめ、広告・マーケティング領域で培った“伝える技術”を組み合わせることで、「安いだけのAI

制作」とは異なる、“伝わるための情報設計”を実現します。

――――――――――――――――――――

「作る」から「伝わる」へ

――――――――――――――――――――

Web 太郎では、

生成AI による効率化と、

人間のクリエイティブディレクションを融合することで、

“中小企業でも、大企業レベルの情報発信ができる環境”

を目指しています。

――――――――――――――――――――

「最短3 日」で納品！Web 太郎の特徴

――――――――――――――――――――

●生成AI による高速制作

ヒアリング内容をもとに、構成・ライティング・デザイン案を高速生成。

申し込みから「最短3 日」での納品が可能に。

●広告クリエイティブ品質

大手企業の広告・ブランディング領域で実績を持つクリエイターが最終品質を監修。単なるテンプ

レート生成ではなく、「伝わる」設計を実現。

●中小企業向け価格体系

LP 制作18 万円～など、従来のWeb 制作に比べて大幅に導入障壁を低減。

●Web だけで終わらない

動画、SNS、広告など、企業コミュニケーション全体へ展開可能。

――――――――――――――――――――

今後の展開

――――――――――――――――――――

今後はWeb 制作支援に加え、

●動画コンテンツ制作

●SNS 運用支援

●採用広報支援

●展示会・販促支援

など、企業コミュニケーション全体を支援する「◯◯太郎シリーズ」として展開を予定していま

す。

また、地域企業の情報発信支援を全国へ広げるため、広告会社・印刷会社・Web 制作会社・販促

会社などを対象としたパートナーネットワークの構築も開始します。

生成AI 時代における“中小企業のコミュニケーション支援インフラ”として、全国展開を目指しま

す。

――――――――――――――――――――

代表コメント

――――――――――――――――――――

株式会社アドワークス

代表取締役 宮内尚弥

「生成AI は、単なる効率化ツールではなく、日本企業の情報発信格差を変える可能性を持ってい

ると考えています。一方で、“AI だけ”では企業の想いやブランドは伝わりません。私たちは、AI

のスピードと、人間のクリエイティブ思考を融合することで、中小企業でも本格的なマーケティン

グコミュニケーションを実現できる時代を作りたいと考えています。」

――――――――――――――――――――

会社概要

――――――――――――――――――――

会社名：株式会社アドワークス

URL：www.adw.co.jp

所在地：東京都渋谷区本町1-10-12 3F

代表：宮内尚弥

事業内容：コミュニケーションデザイン事業／広告制作／Web 制作＆マーケティング／空間デザイン／イベント企画 他

お問い合わせ（Web 太郎）：https://web-taro.jp/