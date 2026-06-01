年中～小学生が保護者と参加できる！考える力を試す無料オンラインコンテスト「思考力チャレンジ」第2回開催決定

株式会社ソニー・グローバルエデュケーション

株式会社ソニー・グローバルエデュケーションは、楽しみながら「考える力」を可視化するオンラインコンテスト「思考力チャレンジ」の第2回を開催することを決定しました。

急速に発展するAI時代に、ますます必要性が高まっている深く考える力。「思考力チャレンジ」は、情報読解・空間認識・探索の3つの領域の問題を通じて、一人ひとりの「考える力」を可視化するオンラインコンテストです。受検後には、分野ごとの得意・不得意を確認できる分析レポートだけでなく、受検者の思考特性が将来どういったお仕事に向いているかといった情報を提供し、今後の学習や挑戦のヒントとして活用いただけます。

昨年の開催では、3歳から70代までの多くの方にご参加いただき、「考える力」を客観的に確認できる機会としてご好評をいただきました。受検後アンケートでは、受検者の80%以上が「面白かった」「また受検したい」と回答しました。また、「ちょっと難しいけど、解けたらうれしかった」といった声も寄せられ、楽しみながら考え抜く体験として評価されました。

第2回となる今回は、より多くの方に気軽に挑戦いただけるよう、参加環境の改善にも取り組んでおり、スマートフォンでの受検にも対応予定です。パソコンやタブレットに限らず、日常的に利用している端末からも参加しやすい環境を整えることで、より多くの方に「考える楽しさ」や「最後まで考え抜く達成感」を体験いただくことを目指します。

また、第2回の開催に先立ち、学校・塾・教育関連企業などの団体参加の受付を開始します。団体での参加により、児童・生徒の思考力の傾向把握や、学習支援の参考情報としてご活用いただけます。

■「思考力チャレンジ」の特長

「思考力チャレンジ」では、参加者の年齢に応じて問題数・難易度・制限時間が設定されます。さらに、解答状況をAIが判定し問題の難易度をリアルタイムに変化させるため、どんな方でも自分に合ったレベルで挑戦できます。

出題領域は、文章や情報を正しく読み解く「情報読解」、形や図形の構造を捉える「空間認識」、情報を整理しながら道筋を見つけ出す「探索」の3つです。受検後には、これらの領域ごとの結果を確認できる分析レポートを提供します。

個人での参加に加え、学校・塾・教育関連企業などの団体での参加にも対応します。

■団体受付について

学校・塾・教育関連企業などの団体向けに、「第2回 思考力チャレンジ 」の参加受付を開始します。

お申し込みは、以下のページをご覧ください。

https://www.sonyged.com/logiq/challenge/enterprise

団体でお申し込みいただいた場合は、団体内順位もご提供いたします。また管理画面で生徒一人ひとりの結果を把握できるため、指導品質の向上や講座・カリキュラム設計の高度化にご活用いただけます。

■開催概要

■お問い合わせについて

【法人エントリーおよびコンテスト参加に関するお問い合わせ先】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32729/table/38_1_9d66d7a16ff6a19faf741a4b9a7069a2.jpg?v=202606020551 ]

ソニー・グローバルエデュケーション

「思考力チャレンジ」運営事務局

メール宛先：logiq-support@sonyged.com

【報道関係からのお問合せ先】

株式会社ソニー・グローバルエデュケーション

https://www.sonyged.com/ja/contact/