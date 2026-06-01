公益財団法人日本水泳連盟水泳日本代表のオフィシャルパートナーに就任

大正製薬株式会社

大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、2026年4月1日付で公益財団法人日本水泳連盟水泳日本代表（以下JAQUA）のオフィシャルパートナーとなりました。

JAQUAは、日本の水泳界を牽引する中核組織として、世界と戦うトップアスリートの育成と競技の普及・発展を推進しています。世界水泳連盟（WORLD AQUATICS）に加盟し、日本スポーツ協会・日本オリンピック委員会の一員として、水泳を通じて日本のスポーツの未来と人々の可能性を切り拓いています。

当社は、スポーツは人々の健康な体と健全な心の育成につながると考え、スポーツ文化の発展を支援しています。スポーツ文化を支えることで、スポーツ人口が増え、ファンが増えれば、競技の発展に寄与すると考えております。この度のJAQUAとのオフィシャルパートナーを通じて、夢や目標に向かって前向きに頑張る人を応援し、スポーツ文化の発展に貢献してまいります。

また2026年6月21日（日）、オープンウォータースイミング（OWS）の日本代表トップパートナーとして千葉県館山市北条海岸にて開催されるOWSオーシャンズカップ2026にトップスポンサーとして協賛いたします。

当社が発売する「リポビタンＤ」（指定医薬部外品）は、夢や目標に向かって前向きに頑張る人々を応援するコミュニケーション活動を行っております。今後もリポビタンを通じて、スポーツの発展、また夢や目標に向かって前向きに頑張る人々に寄り添い、さまざまな応援活動を実施してまいります。

◇ リポビタンブランドサイト https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/

◇ 日本水泳連盟サイト https://aquatics.or.jp

◇ AQUA CREWサイト https://aquatics.or.jp/aquacrew/