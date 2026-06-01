なだ万×ユウキ食品 コラボ記念　Xキャンペーン開催！

ユウキ食品株式会社

ユウキ食品株式会社は、株式会社なだ万とのコラボレーションを記念し、コラボ特別コース「琥珀」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000065636.html)をペアでお楽しみいただけるXキャンペーンを、2026年6月1日（月）より実施いたします。

本キャンペーンでは、なだ万×ユウキ食品のコラボ特別コース「琥珀」ペアご招待を、合計5組10名様にプレゼントいたします。さらに、惜しくも外れた方の中からWチャンスとして、本コースにて使用されているユウキ食品の商品の中から一部を厳選して合計10名様にプレゼントいたします。

和食の老舗「なだ万」と、世界の調味料を展開するユウキ食品がコラボレーションした特別な味わいを、この機会にぜひお楽しみください。

キャンペーン概要

応募方法

１.なだ万X公式アカウント(https://x.com/nadaman_1830)・ユウキ食品X公式(https://x.com/youki_shokuhin)アカウントフォロー

２.キャンペーン該当投稿をリポストで応募完了

★さらに、引用リポストの際に「誰と行きたいか？」をコメントしていただくと、当選確率が2倍になります。

※ご招待メニューの提供期間は6月30日までです。6月中にご来店いただける方のみご応募ください。

応募期間

2026年6月1日（月）10:00～6月7日（日）23:59

賞品

なだ万×ユウキ食品 コラボ特別コース「琥珀」ペアご招待…合計5組10名様

メニューの詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000065636.html)



ユウキ食品 商品プレゼント…合計10名様

※コラボ特別コース「琥珀」ペアご招待に外れた方の中から抽選いたします

対象店舗

・新宿 なだ万賓館

・日本橋 なだ万

当選発表

2026年6月8日（月）以降、ご当選者様のアカウント宛にダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

ユウキ食品株式会社

経営企画室

電話：042-442-0975

メール：promotion@youki.co.jp

HP：https://youki.co.jp/

会社案内：https://youki.co.jp/company/information/

公式Instagram：https://www.instagram.com/youki_shokuhin/

公式X：https://x.com/youki_shokuhin