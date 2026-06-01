【SOLPRO＋10周年】ブランドサイト開設＆感謝を込めてキャンペーンを実施

カイゲンファーマ株式会社

カイゲンファーマ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：笠松尚志）が構築した医療機関専売ブランド「SOLPRO＋（ソルプロプリュス）」は、2026年6月に10周年を迎えます。2016年の発売以来、紫外線と向き合う皆様の「今もこれからも、変わらない美しさを-」という願いに寄り添いながら、「内側」と「外側」の両面からサポートしてまいりました。

10周年という節目にあたり、ブランドサイトを開設するとともに、これまでの感謝の気持ちを込めてキャンペーンを実施いたします。

■ブランドサイトを開設

「今もこれからも、変わらない美しさを―」。そんな純粋な願いを持つすべての方がいつまでも澄んで輝く毎日を過ごせるように。本ブランドサイトを通して、SOLPRO＋ブランドのコンセプトやヒストリーのほか、紫外線と向き合う皆様をサポートする様々な情報を届けてまいります。

【ブランドサイト】https://www.biyou.kaigen-pharma.co.jp

■記念ロゴを制作

社員がデザインした10周年の記念ロゴは、「SOLPRO＋」ロゴのLとOを活かしたシンプルなデザインにしました。Lのデザインは「末広がり」をイメージし、これからも成長・発展していく様子を表しています。

■特別なキャンペーンを実施

10周年を記念してプレゼントキャンペーンをはじめとした様々なイベントを企画しております。

詳細はカイゲンファーマ公式 美活gramにて随時お知らせいたします。

【美活gram】https://www.instagram.com/kaigen_biyou





※本リリースPDFはこちらよりダウンロードいただけます→https://www.kaigen-pharma.co.jp/sys/wp-content/uploads/2026/05/a32f684fbe9244f31fdaf328a9060a91-1.pdf