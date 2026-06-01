日本全国5箇所を「ペタグー」たちが侵略を開始！ノーベル製菓 ぺタグーグミ サンプリングイベント「ペタグー号 襲来！人類よ、噛んでみるペタ！」

ノーベル製菓 株式会社

ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長 馬場 敏明、以下ノーベル製菓）は、「ぺタグーグミ」のCMの世界観に入り込めるイベントとして、合計約100,000個の「ぺタグーグミ」を無料で配布する、「ペタグー号 襲来！人類よ、噛んでみるペタ！」を20日(土)・21日(日)に東京、7月4日(土)・5日(日)に大阪、7月11日(土)・12日(日)に名古屋、7月18日(土)・19日(日)に福岡、

7月25日(土)・26日(日)に横浜の計5都市にて開催いたします。

■企画について

3月より実施してまいりました「ペタグーグミ」のリニューアル発売を記念し、5月23日(土)より全国で放映中の新CM「ペタグー星人登場」篇の世界観を体験できるイベント「ペタグー号 襲来！人類よ、噛んでみるペタ！」の開催が決定いたしました。

本イベントでは、ペタグー星人が地球侵略の拠点として使用している宇宙船「ペタグー号」をモチーフにしたブースが全国に登場いたします。会場内では、「ペタグーグミ」のサンプリングを実施するほか、CMの世界観を表現したブース展示や、ペタグーグミを試食したうえで、ご自身に合った“食感表現”を選んで撮影できるプリクラ体験など、ペタグーの世界観を楽しめるさまざまなコンテンツをご用意しております。

会場全体を通して、「ペタグーグミ」の特長である“ハード食感”や、CMの世界観をお楽しみいただける空間となっております。おひとりや、ご友人同士、ご家族連れでも「ペタグーグミ」の魅力を体感いただけるイベントです。

ペタグーたちの意気込みである「人類よ、噛んでみるペタ。」をまさに体験いただけるイベントとして、東京・大阪・名古屋・福岡・横浜の全国5都市にて順次開催予定です。

■イベント概要

名称 ：「ペタグー号 襲来！人類よ、噛んでみるペタ！」

日時・会場 ：

《東京》

・6月20日(土)-21日(日) 10:00～20:00

・渋谷キャスト

東京都渋谷区渋谷1丁目23-21 渋谷キャスト G階

《大阪》

・7月4日(土)-5日(日) 10:00～20:00

・なんば広場

大阪府大阪市中央区難波5丁目1

《名古屋》

・7月11日(土)-12日(日) 10:00～20:00

・SAKAE HIROBAs

愛知県名古屋市中区栄3丁目5-10の先、久屋大通公園内

《福岡》

・7月18日(土)-19日(日) 10:00～20:00

・三井ショッピングパーク ららぽーと福岡

１階 フォレストパーク

福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1

《横浜》

・7月25日(土)-26日(日) 10:00～20:00

・クイーンズスクエア横浜１階 クイーンズパーク

神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3-8

※配布予定数がなくなり次第終了となります。

※混雑状況や天候等により、イベントを一時中断・中止させていただく場合がございます。

あらかじめご了承ください。

■コンテンツ内容について

世界観表現ブース食感大調査プリクラ

中身は撮ってからのおたのしみ！

もしかしたらプリクラにペタグーたちが

勝手に映り込んじゃうかも？

サンプリングではスタッフとして、ペタグー星人が皆さんに「ペタグーグミ」を配ります！

ペタグー星人

ぺタグーグミを食べた人類が変身した姿。

食感の魅力の“とりこ”となり、銀河中にペタグーを広めることを目標としている。

自由ほんぽうに動くペタグーたちのお世話に、日々悪戦苦闘中。

■「ペタグーグミ」商品概要

ペタグー号に乗船して体験をしていただいた方にはオリジナルうちわをプレゼント！

商品名 ：「ぺタグーグミ グレープ味/ソーダ味/ゴールデンパイン味」

発売地域 ：全国

内容量 ：50g

参考価格 ：オープン価格

商品特徴 ：噛むほどに広がる濃厚な味わいと、

薄くて硬い噛みごたえのある食感がクセになる新感覚グミ

■ノーベル製菓について

ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、

様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。

より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる

“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。

社名 ：ノーベル製菓株式会社

役員 ：代表取締役社長 馬場 敏明

創業 ：1929年10月2日

設立年月日 ：1947年5月10日

事業内容 ：菓子製造販売

主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、

錠菓、素材菓子

従業員数 ：243名（2026年5月現在）

＜公式サイトURL＞

https://www.nobel.co.jp/