Canva Japan、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動10周年を記念したコラボレーションを発表

Canva Japan株式会社

誰でも簡単に使えるデザインツールを提供するCanva（キャンバ）(https://www.canva.com/ja_jp)の日本法人であるCanva Japanは、株式会社STPR所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が2026年6月に結成10周年を迎えるのを記念し、同グループとコラボレーションしたオリジナルテンプレートを5月31日（日）から順次提供開始することを発表しました。

今回の「すとぷり」とCanvaのコラボレーションでは、グループまたは各メンバーそれぞれを配したライブレポートやメンバー紹介カード、10周年記念SNSテンプレートなどのオリジナルデザインを提供します。また、ライブに向けたTo doチェックリストや、予定を管理するカレンダーといったファンにとって実用性の高いテンプレートも展開、推し活がこれまで以上に充実するバラエティ豊かなラインナップを揃えました。これらのテンプレートはInstagramやX、TikTok、LINEなどの主要SNSプラットフォームにも対応しており、SNSに投稿をする際、スムーズにアップロードできます。日本国内のCanvaユーザーであれば、これらのデザインテンプレートをすべて無料で利用することができます。

「すとぷり」は2016年の結成以来、2.5次元アイドルグループとして、インターネットとリアルを融合させた動画配信や音楽活動、ライブなどを通じて、動画プラットフォームを中心に多様な表現活動を展開してきました。また、SNSでも膨大なファン層を築き上げており、YouTube公式チャンネルでは登録者が440万人を超えています。今回のCanvaとのコラボレーションをきっかけに、「すとぷり」は「Canvaプリンス（きゃんぷり）」として推し活シーンをさらに盛り上げていきます。「すとぷり」ファンが、Canvaとのコラボレーションテンプレートを使って楽しく有意義な形でクリエイティビティを発揮できることを目指し「すとぷり」活動10周年を記念したSNSキャンペーンも展開する予定です。

Canva Japanでは、日本特有の推し活文化をデザインの側面から応援する取り組みを展開しており、今回の「すとぷり」とのコラボレーションは、4月に発表したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」とのパートナーシップ提携に続くものです。コラボレーションテンプレートを通じて「すとぷり」のファンにおける応援活動を盛り上げるだけでなく、ファン同士の交流を活発にするインタラクティブな素材も提供することで、クリエイティビティの楽しさや多様性をより多くの人々に届けていきます。

Canvaと「すとぷり」のコラボレーションテンプレート※は、以下のリンクからアクセスできます。

https://www.canva.com/ja_jp/strawberry-prince/

公式ウェブサイトは、こちらのリンクからご覧ください。https://fc-strawberryprince.stpr.com

※限定テンプレートは商用利用が禁止されています。個人および教育目的での使用に限定されています。

Canvaについて

2013年創業のCanva（キャンバ）(https://www.canva.com/ja_jp/)は、ビジュアルコミュニケーションとコラボレーションのために構築された世界有数のオールインワンプラットフォームです。あらゆる人がデザインで輝けるようにするため、Canvaは世界190か国以上の大企業、中小企業、個人、学生のクリエイティブおよびデザインニーズに応えています。

デザインの第一歩を踏み出す初心者から、パワフルなツールを求めるプロのクリエイターまで、Canvaはユーザーが思いついたアイデアを美しい作品に仕上げるために必要なものを提供します。デザイナーが手がけた世界最大規模のコンテンツライブラリを基盤に、Canvaは多彩なプロダクトと独自のAIツールを搭載。個人やチームが、より直感的にクリエイティブを生み出し、協力しながらスムーズにコミュニケーションできる環境を提供します。

また、Canvaでは、テキストや画像からデザインを生成できる「Canva AI（生成AI）(https://www.canva.com/ja_jp/canva-ai/)」をはじめ、自然なナレーションを作成できる「音声生成AI(https://www.canva.com/ja_jp/features/ai-voice-generator/)」、ノーコードでWebサイトを作成・公開できる「ホームページ作成(https://www.canva.com/ja_jp/websites/)」、オンラインで使える「電子印鑑メーカー(https://www.canva.com/ja_jp/electronic-seal/)」、デザインに手軽に追加できる「QRコード作成(https://www.canva.com/ja_jp/qr-code-generator/)」など、仕事や日常のクリエイティブをよりスムーズにする多彩な機能を提供しています。