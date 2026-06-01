RAG型AIチャットボット「chai+」：受電対応を生成AIが双方向で自動化する「Full Duplex AIボイスボット」特許取得のお知らせ

デフィデ株式会社

AI/DXコンサルティング企業のデフィデ株式会社（東京都港区赤坂2-4-6、代表取締役：山本 哲也）は、RAG型AIチャットボット「chai+」において、特許第7866289号「受電対応を生成AIが双方向で行うプログラム」を取得したことをお知らせします。本特許技術により、24時間365日・一次対応自動化率70%・回答精度98%の受電対応を実現します。

■ 開発の背景

▶ コールセンター・カスタマーサービスの現場が抱える3つの構造的矛盾

１. 採用しても辞めるサイクル：カスハラ・感情労働による高離職率と採用難が加速

２. 人件費の慢性的な高騰：月5,000件の受電にオペレーター約3名・年間約1,200万円の固定費

３. 従来IVRへの不満：「番号を押してください」方式は高齢者・現場作業員には使いにくく、途中離脱が多発

■ 特許第7866289号｜技術の核心

発明の名称：受電対応を生成AIが双方向で行うプログラム、装置及び方法

特許情報（J-PlatPat）：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7866289/15/ja

従来のIVR・音声AIは「Half Duplex（半二重）」-AIが話し終わるまで待つ一方通行の構造でした。本特許技術「Full Duplex（全二重）」では、AIとユーザーが同時に音声をやり取りし、割り込み・相槌・言い直しへの即応など、人間同士の自然な会話をAIが再現します。特許取得済みRAGエンジン（特許第7851525号）と連携することで、社内文書を根拠とした正確な回答を瞬時に音声で提供します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4868/table/69_1_d93196370b7c6e6a04b691f46cf90d5a.jpg?v=202606020551 ]

3段階の検索プロセスを経て選ばれたチャンクのみを根拠として回答を生成するため、AIが「知らないことを知っているように答える」ハルシネーションの発生リスクを構造的に抑制します。また、回答の根拠となった文書をユーザーに明示することで、回答の信頼性と透明性を同時に担保します。

■ 従来IVR・Half Duplex AI・chai+ Full Duplex AIボイスボット 3者比較[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4868/table/69_2_45d80104ec63283b87916691ed6f6bb3.jpg?v=202606020551 ]

※ 詳細な機能比較・導入事例はサービスページをご参照ください：

https://blog.chatbothub.ai/media/telephone-ai-automation

■ 代表取締役 山本哲也コメント

「採用コスト・離職・カスハラ・24時間対応コスト--コールセンターの構造的矛盾は、表面的な解決策では改善できません。今回の特許技術は、AIが人間のオペレーターと同じように受電し双方向で自然な会話を完結させます。高精度なRAGエンジンとFull Duplex音声AIの組み合わせで、『AIだから仕方ない』という妥協を排除した、高品質な顧客体験を実現しました」

■ 特許・サービス概要

特許番号：特許第7866289号

関連特許：特許第7851525号（RAG型3段階ハイブリッド検索エンジン）

J-PlatPat：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7866289/15/ja

サービスURL：https://lp.chatbothub.ai/voicebot

保有知財ページ：https://www.defide-ix.com/ip-assets

■ 会社概要

社名：デフィデ株式会社（DEFiDE inc.）

所在地：東京都港区赤坂2-4-6

代表取締役：山本 哲也

事業内容：戦略AIコンサルティング／生成AI基盤構築支援／業務改革AIプラットフォーム（SmartOps）／RAG型AIチャットボット・特許取得（chai+）／HR Tech（JOB Scope・生成AIワークバリュー・スコア分析・HRキャピタルダッシュボード）／AI提案書作成（Slaido）

URL：https://www.defide-ix.com/

主なサービス一覧

chai+（RAG型AIチャットボット・特許取得）：https://lp.chatbothub.ai/

chai+ Full Duplex AIボイスボット（特許取得）：https://lp.chatbothub.ai/voicebot

SmartOps（業務改革AIプラットフォーム）：https://smartops.jp/

JOB Scope（タレントマネジメント）：https://jobscope.ai/

生成AIワークバリュー・スコア分析（特許取得）：https://jobscope.ai/ai-survey/

HRキャピタルダッシュボード（ISO30414）：https://jobscope.ai/hrcapital/

GPT-OSS （生成AI基盤構築支援）：https://www.defide-ix.com/lp/gpt-oss

AI Future Talks：https://www.defide-ix.com/ai/ai-future-talks

JOB Scopeマガジン：https://marketing.jobscope.ai/media/