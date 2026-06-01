「総務アワード2026」エントリー受付開始！

株式会社月刊総務

日本で唯一の総務専門誌『月刊総務』を発行する株式会社月刊総務（所在地：東京都千代田区、代表取締役：薄井 浩子）は、企業の総務部門が主導する革新的な取り組みを表彰する「総務アワード2026」のエントリー受付を、2026年6月1日（月）より開始いたします。

特設サイト：https://award.g-soumu.com/(https://award.g-soumu.com/)

「総務アワード」は、総務が中心となって推進した経営価値を生む活動を発掘し、その実績を評価することで、企業変革を後押しする総務の価値を広く社会に発信する表彰制度です。

第2回となる2026年のスローガンは、「その挑戦を見える価値へ。」

今回は、より幅広い総務の挑戦を評価・発信するため、応募区分を「大規模部門（従業員数1,000人以上）」と「中小規模部門（従業員数999人以下）」の2部門に分けて募集します。職場や組織をより良くするための実践に加え、企業や社会の未来につながる先進的な取り組みまで、総務が生み出す多様な価値に光を当てます。

応募企業には施策に関するフィードバック、受賞企業には盾や賞状の授与、『月刊総務』本誌・月刊総務オンライン・イベント等での事例紹介など、さまざまな特典をご用意しています。自社の取り組みを振り返り、総務の価値を社内外に発信する機会として、ぜひご応募ください。

■応募要項

＜エントリー期間＞

・2026年6月1日（月）～7月31日（金）

＜応募内容＞

・総務部門が中心となって行った（行っている）会社を良くするための施策

＜応募対象＞

・総務部または相当部署

・総務が主導したプロジェクト

＜応募区分＞

企業規模に応じて、以下の2部門で審査を行います。

１. 大規模部門（従業員数1,000人以上）

２. 中小規模部門（従業員数999人以下）

＜審査基準＞

・経営にどんな価値を生んだか

・総務がどれだけ主体的に仕掛けたか

・会社の仕組みをどう変えたか

・人と組織にどんな良い変化をもたらしたか

・この取り組みが社内外にどう広がるか

＜応募方法＞

・エントリーフォームに必要事項を記入の上、ご提出ください。

（任意提出：PDFファイル／1ファイルのみ、A4横3ページ以内）

＜応募費用＞

・無料

■スケジュール・審査フロー

エントリー期間：2026年6月1日（月）～7月31日（金）

審査期間：8月～10月

最終審査・表彰式（ファイナリスト企業によるプレゼンテーションおよび最終審査）：2026年12月2日（水）

※会場：神田スクエア SQUARE HALL

■表彰内容・特典

＜表彰＞

・ゴールド

・シルバー

・ブロンズ

※別途、特別賞を設ける場合があります。

＜特典＞

▼ファイナリスト企業

・盾・賞状の授与

・企業サイトや名刺等への受賞マーク掲載

・『月刊総務』本誌、月刊総務オンライン、イベント等での事例紹介

▼入賞企業

・盾・賞状の授与

・企業サイトや名刺等への受賞マーク掲載

・特設サイトへの企業名掲載

▼応募企業

・施策に対するフィードバック

■審査員について

＜特別審査員＞

・一橋大学・成城大学 名誉教授 中馬 宏之 氏

＜審査員長＞

・戦略総務研究所 所長 豊田 健一

＜審査員＞

・株式会社月刊総務 代表取締役社長／『月刊総務』編集長 薄井 浩子

・株式会社Hite & Co. 代表取締役社長 金 英範 氏

・株式会社ゼロイン 代表取締役社長 兼 CEO 大條 充能 氏

・株式会社 MCブランディング 代表取締役 宮本 実果 氏

■主催・協賛・後援

主催：株式会社月刊総務

協賛：ボンディッシュ株式会社

後援：一般社団法人FOSC 一般社団法人IT顧問化協会 一般社団法人日本オムニチャネル協会

■総務アワードとは

「総務アワード」は、企業の総務部門が主導する経営価値を生む活動を評価し、企業の変革を後押しする好事例として広く発信する表彰制度です。

各社の取り組みを共有することで、自社の総務活動の発展に寄与するとともに、総務同士の交流や学び合いを生み出し、総務の役割と価値を社会に広く認知させることを目的としています。





■戦略総務研究所 所長 豊田 健一 プロフィール

戦略総務研究所 所長

早稲田大学政治経済学部卒業。株式会社リクルートで経理、営業、総務、株式会社魚力で総務課長を経験。日本で唯一の総務部門向け専門誌『月刊総務』前編集長。株式会社月刊総務代表取締役社長を歴任。現在は、戦略総務の専門家として講演・執筆活動、コンサルティングを行う。著書に『経営を強くする戦略総務』（日本能率協会マネジメントセンター）など。

※「働き方」「リモートワーク・テレワーク」「総務関連全般」等についても取材可能です。

※「戦略総務」は株式会社月刊総務の登録商標です。



▼メディア実績はこちら

https://www.g-soumu.com/company/laboratory

■『月刊総務』について

創刊63年の日本で唯一の総務専門誌。「すべての総務パーソンの心に、火を。」をキャッチフレーズとし、総務部門で働く人を中心に、幅広くビジネスパーソンに読んで役に立つ記事を提供。上場企業、大手事業会社、中堅・中小企業と、幅広い規模の企業に定期購読していただいております。（創刊：1963年6月／印刷部数：1万2,000部／定価：1,100円）



■株式会社月刊総務 会社概要

社名：株式会社月刊総務

代表：代表取締役 薄井浩子

住所：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

設立：2018年8月

事業内容：

・日本で唯一の総務・人事部門専門誌『月刊総務』の発行

・バックオフィス業務の「困った」を解決する「月刊総務オンライン」の運営

・「総務セミナー」「総務サロン」の主催

・働き方改革関連コンサルティング 等

URL：https://www.g-soumu.com/