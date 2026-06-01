【父の日ラッピングが無料で登場】上質で実用的なバッグや雑貨とともに、“日頃の感謝”を贈る父の日ギフト特集とラッピングキャンペーンを開催します。

株式会社ティ・ツウ・オー【父の日2026】今年も期間限定の無料ラッピングが登場

バッグの企画・製造・販売を行う株式会社ティ・ツウ・オーは、2026年の父の日に向けた「父の日ギフト特集」を公開いたしました。期間限定で、父の日専用の無料ラッピングサービスをご用意。

ビジネスでも休日でも活躍する、実用性とデザイン性を兼ね備えたバッグ・雑貨を中心に、“毎日を上質にしてくれる”父の日ギフトをご提案いたします。また、父の日限定仕様として、ネイビー×ゴールドを基調にした高級感のあるラッピング袋と、特別感を演出する父の日専用タグをご用意。

感謝の気持ちを、より印象的に届けるギフト体験をお楽しみいただけます。

バッグや雑貨など、実用的なアイテムをより特別なギフトへ。

「ありがとう」の気持ちを、丁寧に包んでお届けいたします。

【父の日】詳しくはこちら :https://www.ttwoo.jp/f/fathers-day

父の日におすすめの実用派ギフト

“毎日使える”がうれしい、父の日ギフト

T2O ONLINE STOREでは、ビジネスシーンから休日のお出かけまで活躍する、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムを豊富に展開しています。

今年の父の日特集では、以下のような人気アイテムをラインアップしています。

大人の休日にちょうどいい、上品ボディバッグ。

【父の日2026】今年も期間限定の無料ラッピングが登場

落ち着いたカラーリングに3色のフェイクレザーを組み合わせることで、大人らしい上品さと軽やかな印象を両立したボディバッグ。

500mlペットボトルが収まる使いやすいサイズ感で、街歩きや旅行、アクティブなお出かけまで幅広く活躍します。

内外には小物を整理しやすいポケットを備え、ダブルファスナー仕様で荷物の出し入れもスムーズ。

さらに背面にはムレにくいメッシュ素材を採用し、長時間でも快適に使えるよう設計されています。

父の日には、“毎日使いたくなる”実用的でスマートなギフトを。

【父の日】おすすめアイテム詳しくはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/madden-eq/tmpi/tmpi-02

軽やかに持てて、雨の日も頼れる。ミニショルダーバッグ

【父の日2026】今年も期間限定の無料ラッピングが登場

撥水加工を施した軽量ポリエステルツイルと、防水性に優れた素材を組み合わせることで、日常使いにうれしい軽さと高い防水性を両立したミニショルダーバッグ。

気負わず使える洗練されたデザインで、ビジネスカジュアルから休日のお出かけまで幅広いシーンに自然に馴染みます。

ボトル収納に便利なドローストリング付きメッシュポケットや、着脱可能なバックル式キーホルダーを備え、小物の整理もしやすい設計。

さらに、斜め掛けしたままでもスムーズに着脱できるバックル仕様を採用し、快適な使い心地にもこだわりました。

毎日を軽やかにしてくれる、実用性とデザイン性を兼ね備えた父の日ギフトです。

【父の日】おすすめアイテム詳しくはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/madden-eq/eqpk-09

雨の日も、強い日差しの日も。 専用ケース付きの晴雨兼用折りたたみ傘

【父の日2026】今年も期間限定の無料ラッピングが登場

毎日持ち歩きたくなる使いやすさを追求した、晴雨兼用の折りたたみ傘。

撥水加工を施した生地に加え、遮光・UVカット機能を備え、雨の日はもちろん、強い日差しの季節にも快適に使える一本です。

裏地にはブラックコーティングを施し、照り返しを抑えながら傘の下をより涼しく快適にキープ。

さらに、閉じる際にシャフトが戻らないフリーストッパー設計を採用することで、指を挟みにくくスムーズに扱えるなど、毎日の使いやすさにもこだわりました。

吸水・速乾素材を使用したケースや、バッグに取り付けられるカラビナ付きで、濡れた傘の持ち運びもスマートに。

丈夫でしなやかなグラスファイバー骨を採用し、風の日でも安心して長く使える設計に仕上げています。

通勤や通学、休日のお出かけまで、毎日に寄り添う実用的な父の日ギフトです。

【父の日】おすすめアイテム詳しくはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/pro-sperity/t2o-10

軽やかに、ラフに、ちょうどいい。 大人なナップザック

【父の日2026】今年も期間限定の無料ラッピングが登場

無理なく背負えて、自然とこなれた雰囲気を演出してくれるナップザック。

ショルダーを片側に寄せたワンショルダースタイルや、荷物によって変化するシルエットが、ラフで抜け感のあるスタイルをつくり出します。

軽量で気軽に使えるユニセックスデザインは、シンプルだからこそどんなコーディネートにも自然にフィット。

さらに軽撥水仕様を採用し、急な雨にも対応できるなど、毎日使いやすい機能性にもこだわりました。

約20Lの大容量設計で、ボトルや荷物もしっかり収納可能。

普段使いから通学、休日のお出かけまで、幅広いシーンで活躍します。

気負わず使えて、毎日にちょうどいい。

実用性と軽やかさを兼ね備えた、父の日にもおすすめのナップザックです。

【父の日】おすすめアイテム詳しくはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/admiral/knap-01a

天候を気にせず、美しく使う。 防水性がある牛革トートバッグ

【父の日2026】今年も期間限定の無料ラッピングが登場

防水加工を施した牛革を贅沢に使用し、素材そのものの美しさを引き立てるよう仕立てた、大人のためのレザートート。

「汚れ」や「雨」を気にせず使える実用性を備えながら、過度な装飾を削ぎ落としたミニマルなデザインが、洗練された存在感を演出します。

約15Lの収納力を備え、ノートPCや日常の荷物もしっかり収納可能。

計算されたポケット配置により、荷物をスマートに整理できる設計に仕上げています。

さらに、肩掛けしやすい長めのハンドルや、床置き時のダメージを軽減する底鋲など、毎日使うことを想定した細やかな配慮も魅力。

あえて底板を設けないことで、レザー本来の自然な落ち感と美しい陰影を生み出しています。

ビジネスにもカジュアルにも偏らず、どんな装いにも自然に馴染む。

大人の日常に寄り添う、防水レザートートです。

【父の日】おすすめアイテム詳しくはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/fahrt/felk-02

期間限定の父の日無料ラッピングが今年も登場。

“ありがとう”の気持ちを、上質で実用的なギフトとともに届ける

【父の日2026】今年も期間限定の無料ラッピングが登場

これからも株式会社ティ・ツウ・オーは、“毎日使いたくなる実用性”と“長く愛せるデザイン”を大切にしながら、日常に寄り添うバッグや雑貨を提案してまいります。

今年の父の日は、大切な人へ“ありがとう”の気持ちを、特別なラッピングとともに届けてみてはいかがでしょうか。

■ ラッピング概要

父の日限定ラッピング：無料

対象期間：2026年6月1日 ～ 2026年6月21日まで

対象商品：T2O ONLINE STORE 対象アイテム

詳しくはこちら :https://www.ttwoo.jp/f/fathers-day

※父の日限定無料ラッピングは対象商品のみ対応となります。

※ラッピングデザイン・タグ仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※ご注文状況により、ラッピング資材がなくなり次第終了となる場合がございます。

※父の日当日までのお届けをご希望の場合は、お早めのご注文をお願いいたします。

※2026年6月21日（日）までのご注文分が対象となります。

※商品サイズによっては一部ラッピング仕様が異なる場合がございます。

■会社概要

商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

設立 ： 1987年5月

事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

資本金 ： 10,000,000円

URL ： https://www.ttwoo.jp/