6月1日（月）から開催！【北海道ソフトクリームラリー2026】道内約230店が対象！ソフトクリームを食べて豪華賞品に応募

北海道放送株式会社

HBC北海道放送（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：勝田直樹）が運営するWEBマガジン「Sitakke(https://sitakke.jp/)」は、道内のパートナーメディア各社と連携し、2026年6月1日（月）より「北海道ソフトクリームラリー2026 sponsored by Pococha」を開催いたします。

【イベント詳細】

【北海道ソフトクリームラリー2026】

スマホで簡単参加のスタンプラリーで、豪華賞品が当たるかも！約230店が対象！（https://sitakke.jp/post/18503/）

道内各地の対象のソフトクリーム店をめぐり、3つ以上スタンプを集めると、豪華賞品が当たる抽選に応募できます。

昨年は推定約5.5万人が参加した、夏の大型イベント（※対象店のスタンプ台紙残数から推定）です。

今年は、多くのご要望にお応えして従来の紙台紙からスマートフォンで簡単に参加できる「デジタルスタンプラリー」へと完全移行。

さらに対象店舗は過去最多となる228店へと大幅にパワーアップしました！

道内各地の個性豊かなソフトクリームを巡り、楽しい夏の思い出を作っていただきたい、そして地域がさらに盛り上がるきっかけを作りたいという思いで開催しています。

【開催概要】

イベント名：北海道ソフトクリームラリー2026 sponsored by Pococha

開催期間：2026年6月1日（月）～ 8月31日（月）

賞品応募締切：2026年8月31日（月）

（※デジタル化に伴い例年より締切が早まっていますのでご注意ください）

対象店舗数：228店（十勝107、道央97、道北6、道南18）

主催・パートナーメディア：「Sitakke」、「Chai」、「青いぽすと」、「おたるぽーたる」、「北海道Likers」

スタンプラリーURL：https://smapeta.jp/deRF0SX7Bo/v2 （※6月1日よりアクセス可能）

参加方法：期間中、対象店でソフトクリームを購入してブラウザアプリでデジタルスタンプを取得し、特典から好きな賞品を選んで応募してください。

【過去最多・全道各地の約230店舗が参戦！】

「ソフトクリームラリー」は、「Sitakke」のパートナーメディアのひとつで、十勝毎日新聞社が発行している「Chai」が、十勝エリアで毎年恒例で行っている人気企画です。

2023年からは、「Sitakke」と、連携する北海道のメディア・HBCの各番組もタッグを組んで、全道版のソフトクリームラリーを同時開催しています。

ことしは初めて道北エリアの6店舗も参戦！より「全道感」を増して228店舗で北海道の短い夏を盛り上げます！

ついにデジタル化！スマホひとつでカンタン参加に

●デジタルスタンプラリー参加手順（スマホで簡単4ステップ）

- ソフトクリームを購入対象店舗でソフトクリームを購入し、店頭に設置されたPOPの二次元コードをスマートフォンで読み込みます。- スタンプラリーにエントリーブラウザアプリ上で、LINEログイン認証、簡単なアンケート回答、利用規約への同意を行います（初回のみ）。- デジタルスタンプを獲得GPSによる位置情報を確認し、画面上でスタンプが付与されます。- 3つ以上集めて豪華賞品へ応募アプリ内のマップや一覧から次のお店を探してお楽しみください。スタンプを3つ以上集めると、特典画面から賞品に応募できます。

【データ紛失防止のための推奨事項】

キャッシュクリア等によるスタンプデータの消失を防ぐため、安全にデータを復元できる「LINEログイン認証」の手続きを推奨しております。

※Chai主催の「十勝版」では例年どおりの紙の台紙とデジタル版の併用開催ですが、Sitakke主催の全道版ではデジタル版のみの開催となります。

ライブ配信アプリ「Pococha」連動企画

2025年度に引き続き、DeNAが運営するライブコミュニケーションアプリ「Pococha」との連動企画として、「ソフトクリームを通じて地域を活性化させたい。北海道の魅力をより多くの人に感じてほしい」という想いに共感するライバーを募集し、「ソフトクリーム大使」を選出します。

HBCのテレビ、ラジオのほか、「ライブ配信」という世界でも広く”北海道のソフトクリームの魅力“を知っていただく機会を創出します。

ことしの賞品応募は、集めるほどチャンスが広がる「到達型システム」を採用！

ことしはアプリ内の「特典」タブからいつでも賞品一覧を確認でき、獲得スタンプ数に応じた目標を立てやすくなりました。

さらに、集めれば集めるほどチャンスが広がる「到達型」システムを採用！

スタンプが一定数に到達すると、それ以下のすべての賞品（3個賞～100個賞）にそれぞれ1回ずつ応募が可能です。100個集めれば、なんと全12種類の賞品すべてに応募ができる“超お得”な仕組みです。

賞品詳細や対象店など、詳細はこちら(https://sitakke.jp/post/18503/)の記事をご確認ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

HBC北海道放送 デジタル戦略部 Sitakke編集部

電話 ：011－232－5857

メール：sitakke_info@hbc.co.jp