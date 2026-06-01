＼近くにお店があればラッキー♪／ファイテンショップ43店舗限定！ワンコインで試せる♪酸素カプセル リカバリー体感キャンペーン開催！

ファイテン株式会社

ボディケアカンパニーのファイテン株式会社(所在地:京都市中京区、代表取締役:平田好宏、以下ファイテン)は、2026年6/1(月)～7/16(木)の期間、酸素カプセルを設置しているファイテンショップ43店舗にて、リカバリー体感キャンペーンを実施いたします。是非この機会に、ファイテンショップへお越しください！

キャンペーン概要

酸素カプセルを設置しているファイテンショップ43店舗にて、ワンコインで試せる体感キャンペーンを実施いたします。

【全身リラクゼーション機器】酸素カプセル 約25分体験

通常2,420円(税込)～のお試しが、期間中495円(税込)にてお試しいただけます。

実施期間

2026年6月1日(月)～7月16日(木)

体験方法

酸素カプセルを初めてご利用いただく方限定のキャンペーンとなります。

１. お電話でご予約後に店舗にお越しくださるとスムーズに体験いただけます(予約優先)。

２. 下記のファイテン公式サイトページにある、体験バーコードをスマートフォン等にて表示させ、スタッフにご提示ください。

３. 495円(税込)をスタッフにお支払いください。

▼▼キャンペーン対象店舗や、体験バーコードについてはこちらをご覧ください▼▼

キャンペーン内容を紹介した動画も公開中！

https://www.phiten.com/news/shop/o2cp20260601/

【全身リラクゼーション機器】酸素カプセルとは？

清浄された空気を装置内に送り込み、気圧を高めることで健康をサポート！ココロもカラダも癒される、くつろぎの空間をあなたに！リフレッシュしたい方、運動される方、忙しくて活力のない方、美容が気になる方等、是非お試しください。

心地よくリラックスできる空間と時間を提供するために、ファイテンの酸素カプセルには、内装材、マットレス、枕に独自技術を採用しており、カラダのリラックスとリカバリーをサポートします。

酸素カプセル 約25分体験

※一部機種の異なる店舗がございます。

疲労回復コーナーとは？

ファイテンショップでは商品によるセルフボディケアの提案だけでなく、オリジナルマシンによるボディケアサービスを提案することで、総合的なコンディション作りをサポートしています。「立ち仕事で足が疲れやすい」、「疲れたカラダをリフレッシュしたい」、「肩や筋肉のコリが気になる」、このような悩みをお持ちの方はぜひ、ファイテンショップまでお越しください。スタッフがお悩みに合わせた商品や機器をご紹介させていただきます。

ファイテン株式会社

1983年の創業以来、「すべては健康を支えるために」というポリシーを掲げ、あらゆる人の健康をサポートしてきました。オンリーワンの技術開発に力を注ぎ、金属をナノレベルで水中に分散させる「アクアメタル技術」を活かし様々なストレスケア・ボディケア商品を世に送り出しています。世界各国で100以上の特許取得の実績があり、一般の方からトップアスリートまで大きな信頼を集め、その商品力は世界でも高い評価を受けています。

会社概要

本社：〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町678番地

代表者：代表取締役 平田好宏

設立：1983年10月4日

資本金：3,000万円

企業サイトURL：https://www.phiten.com/

事業内容：化粧品・医薬部外品・医療機器の製造・販売、スポーツ関連商品・健康食品・健康グッズ等の製造・販売