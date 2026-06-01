ノーコードで自在にカスタマイズ！Linyの「回答フォーム」がリニューアル

ソーシャルデータバンク株式会社

ソーシャルデータバンク株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：伊藤俊輝）は、CRMプラットフォーム『Liny』の「回答フォーム」機能をリニューアルしました。

■「回答フォーム」のリニューアルについて

回答フォームとは、アンケートやお問い合わせフォームなど、各種フォームを作成できる機能です。

今回のリニューアルにより、新たにブロックやセクションを使ったフォーム作成に対応しました。これにより、CSSを使わずに自由度の高いレイアウトのフォームを作成できます。



さらに、顧客情報を活用したパーソナライズ表示や、回答結果のグラフ分析など、新たな機能も利用できるようになりました。

特徴１. デザインのカスタマイズ性が向上

LINE上で顧客情報を収集できるだけでなく、従来よりもデザインのカスタマイズ性が向上しました。テキスト装飾（文字サイズの変更、太字・文字色変更・下線など）やテーマカラー設定、デザインテンプレートを利用できるため、専門知識がなくてもブランドイメージに合わせたフォームを簡単に作成できます。

また、回答内容に応じて質問を出し分けられるため、ユーザーごとに最適化された回答体験を提供できます。

特徴２. 顧客情報の活用とLINEログイン必須化

回答時にLINEログインを必須としたことで、誰が回答したかを把握できるようになり、回答データと顧客情報を紐づけた管理や、その後のフォロー配信を行いやすくなりました。これにより、回答者ごとの回答内容を把握しながら、より効果的な顧客対応が可能になります。

また、見出しや説明文、質問タイトルなどに顧客情報を埋め込めるようになり、「〇〇さんへおすすめのご案内です」のようなパーソナライズされたフォームを作成できます。

さらに、『Liny』に保存されている氏名などの顧客情報をフォームの初期値として自動入力できるため、ユーザーの入力負担を軽減し、スムーズな回答を実現します。

特徴３. 回答結果の詳細な分析・グラフ化

回答結果は、円グラフや棒グラフで可視化できます。自動で集計されるため、回答傾向を視覚的に把握しやすくなり、改善施策の検討にも活用できます。

また、従来から確認できた回答者数に加え、「推定平均回答時間」の確認や、回答者リストから友だちを検索できるようになるなど、回答結果画面の利便性も向上しました。

■活用例

商品の購入フォーム

購入予約ページを作成し、「購入手続きに進む」をタップするとトーク画面に戻り、決済リンクを案内できます。

セミナー申し込みフォーム

1ページ目でお悩みをヒアリングし、2ページ目で参加者情報を入力、3ページ目で日付選択へ進むなど、スムーズな申し込み導線を構築できます。

LP風フォーム

外部サイトでLPを作成しなくても、LINE内で案内から申し込みまで完結する、LPのような活用が可能です。

診断フォーム

必要な項目をヒアリングし、ユーザーのお悩みや状況に合わせて最適なコースを案内できます。

申請フォーム

賃貸の退去申請や駐車場の解約など、さまざまな申請業務に活用できます。

事前案内を確認したうえで入力へ進めることで、確認不足の防止にもつながります。

「回答フォーム」に関するご質問・ご相談は、こちらからお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://line-sm.com/contact/?inflow_code=pt

■Linyについて

『Liny』はLINE公式アカウントの機能に加えてセグメント配信・顧客管理・自動応答・流入経路分析などの機能を備えたCRMプラットフォームです。『Liny』を用いてユーザーの行動、属性、嗜好にあわせた1to1のマーケティングを実現することができます。都道府県自治体や省庁、教育機関や士業・金融・人材業界など幅広く導入実績がございます。

■ソーシャルデータバンク株式会社について

「テクノロジーを、ボーダーレスに。」という理念のもと、LINE公式アカウントを運用する多くの企業が利用しているCRMプラットフォーム『Liny』を開発・提供。 LINEを使った企業の業務効率化や、顧客との理想的なコミュニケーションを可能にするためのマーケティングノウハウ支援を行っています。またLINEヤフー株式会社が認定する「Technology Partner」「Govtech Partner」であり、2026年度は「LINEヤフーPartner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Premier」に認定されており、LINE公式アカウントの活用支援に長けた企業であるとの評価をいただいております。

■会社概要

会社名 ：ソーシャルデータバンク株式会社

所在地 ： 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-1 浜離宮インターシティ11階

代表者 ：代表取締役 伊藤 俊輝

事業内容：マーケティングツールの開発と運用

コーポレートサイト ：https://social-db.co.jp

サービスサイト ：https://line-sm.com(https://line-sm.com/?inflow_code=pt)

オウンドメディア ：https://line-sm.com/blog/(https://line-sm.com/blog/?inflow_code=pt)