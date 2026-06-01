夏に向けた美容・間食替わりにもおすすめミキサー要らず、水に入れて混ぜるだけで簡単に楽しめるスムージー　アサイーボウル仕立ての新感覚スムージー「アサイースムージー」新発売！

株式会社ファイン

健康食品および医薬品などを製造・販売する株式会社ファイン（本社：大阪市淀川区、代表取締役：佐々木 信綱）は、水に入れて混ぜるだけで手軽に楽しめる「アサイースムージー 200g」を、2026年6月16日（火）より発売いたします。全国のドラッグストア、ファインオンラインショップのほか、各種ECサイトにて順次販売してまいります。

「アサイースムージー」は、美容や健康維持を気遣う方におすすめのスーパーフードを配合した、アサイーボウル仕立てのスムージーです。アサイー、マキベリー、マカ、チアシード、カカオの5種類のスーパーフードに加え、ビタミンCを1杯（10g）当たり100mg配合。粉末タイプのため、水に入れてスプーンで混ぜるだけで、ミキサーやシェイカーを使わずに、手軽に満足感のあるスムージーをお楽しみいただけます。

夏に向けて食生活を見直したい時期や、間食替わりの栄養サポート、忙しい朝の美容習慣にもぴったり。水はもちろん、牛乳や豆乳などに混ぜてもおいしくお召し上がりいただけます。

管理栄養士が考えた、理想の栄養バランススムージー！

夏に向けてボディメイクを意識する一方で、極端な食事制限や我慢ばかりのダイエットは、続けにくいだけでなく、美容や健康面のバランスが気になることも。そこで「アサイースムージー」は、ダイエット中でもおいしく、前向きに取り入れられる“日常のご褒美”のような一杯を目指して開発されました。

忙しい朝や小腹が空いた時、甘いものが欲しい時にも、水に混ぜるだけで手軽に楽しめる、新しい美容・ダイエット習慣を提案します。

◆POINT１..アサイーをはじめとする5種類のスーパーフードを配合

美容や健康維持にうれしい素材として注目される、アサイー、マキベリー、マカ、チアシード、カカオの5種類のスーパーフードを配合しました。アサイーボウルをイメージした味わいで、毎日の美容習慣としておいしく続けやすいスムージーです。

◆POINT２..1杯（10g）当たりビタミンC100mg配合

1杯10g当たり、ビタミンCを100mg配合。夏に向けて美容や健康維持を意識したい方におすすめです。手軽においしく、毎日のコンディションづくりをサポートします。

◆POINT３..ミキサー・シェイカー要らず

水に混ぜるだけで簡単に完成大きめのコップに水100mlを入れ、本品10gを加えてスプーンなどで混ぜるだけ。ミキサーやシェイカーを使わずに、手軽にスムージーを楽しめます。

◆POINT４..小腹が空いたときにもおすすめ

1杯当たり39kcalで、ちょっと小腹が空いた時や、甘いものを控えたい時にも取り入れやすい設計です。夏に向けて食生活を整えたい方や、無理なく美容・健康習慣を続けたい方におすすめです。

飲み方いろいろ。ミキサー不要で、朝食にも間食にもアレンジ自在

「アサイースムージー」は、忙しい朝でも手軽に作れるため、朝食時の一杯や、仕事・家事の合間のリフレッシュにもぴったりです。

◆おすすめお召し上がり方１. 手軽に一杯

大きめのコップに水を100ml入れ、本品を10g（大さじ約1杯）加え、手持ちのスプーンなどですぐによくかき混ぜてください。

◆おすすめお召し上がり方２. 食事にちょこっとプラス

ヨーグルトやグラノーラ、フルーツと合わせれば、アサイーボウル風のアレンジも楽しめます。気分やシーンに合わせて飲み方を変えられるため、毎日の美容・健康習慣として無理なく続けやすい商品です。小腹が気になるときにもお楽しみください。

◆おすすめお召し上がり方３. アレンジレシピ

水だけでなく、牛乳や豆乳などに混ぜてもお召上がりいただけます。豆乳に混ぜれば、まろやかで満足感のある味わいに。牛乳に混ぜれば、デザート感覚のスムージーとしてもおすすめです。

※飲料によってはとろみが強くなったり成分が凝固する場合があります。

■商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/9541/table/166_1_3e5285ef33ce91180419b423690d3c02.jpg?v=202606020551 ]

■株式会社ファインについて

より美しく、より健康に

株式会社ファインは、健康食品・サプリメントを1974年の創業以来、研究開発・製造・販売をしている会社です。販売はもちろん製造・研究・検査も自社で行っています。

・会社名 ：株式会社ファイン

・代表者 ：佐々木 信綱

・所在地 ：大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5-36 新大阪トラストタワー20F

・創業 ：1974年4月1日

・事業内容：機能性表示食品、スープやスーパーフードなどの自然食品、スポーツドリンクやプロテインなどのスポーツ関連食品をはじめとする「健康食品」、「サプリメント」や、「医療/介護食」、「医薬品」など、様々な「健康」に関わる製品を提供している。

・URL ：https://corp.fine-kagaku.co.jp/

【製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

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TEL：0120-056-356（通話料無料）

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