「mofusand」×『珈琲館』初のコラボにゃんこたちと過ごす喫茶店のひとときを描いた、数量限定サマーバッグを6月1日（月）より予約開始、7月2日（木）より一般発売

C-United株式会社

C-United株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：友成 勇樹）は、全国の『珈琲館』『珈琲館 蔵』『CAFE DI ESPRESSO珈琲館』にて、イラストレーター・ぢゅのが描く「mofusand」との初のコラボレーションとなる「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」を数量限定で発売いたします。

事前予約は店頭にて6月1日 （月）より受付を開始いたします。店頭での発売は7月2日（木）より、オンラインストアでの発売は7月2日（木）20時より開始いたします。

さらに7月2日（木）より、「レザー風ステッカー」のプレゼントキャンペーンも実施いたします。

▪ほっと心ほどける“ご褒美時間”を「mofusand」とともに。

喫茶店チェーンの先駆けとして1970年に生まれた『珈琲館』。ご注文をいただいてから一杯ずつ淹れる本格派の珈琲や、専用の銅板で焼き上げるホットケーキなど、日常の中でほっと心ほどける“ご褒美時間”をご提供しております。そんなご褒美時間をより豊かなものにしたいという想いから、「mofusand」の愛らしいにゃんこたちとの特別なコラボレーションが実現しました。

「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」は、夏らしく爽やかなデザインの「キャンバスバッグ」に、にゃんこを模ったふかふかの「ダイカットポーチ」、本格派な味がご自宅でも楽しめる「リキッドタイプ 炭火アイスコーヒー」1本、税込2,310円相当の商品引換券の計4点が入った数量限定商品です。

▪涼しげな水色がアクセント！“サメにゃん”と楽しむ爽やかな「キャンバスバッグ」

「キャンバスバッグ」には、『珈琲館』の看板商品である炭火珈琲を手にする“サメにゃん”をデザイン。「mofusand」の世界観にあわせて、バッグの縁や持ち手には淡い水色を使い、夏にお出かけしたくなる軽やかな印象に仕上げました。広めのマチを備えており、タブレットなどの持ち運びにも便利。丈夫なキャンバス素材で、海やレジャーなど幅広いシーンで活躍します。

▪制服に着替えた“にゃんこ“がお手伝い！こだわりのふかふか「ダイカットポーチ」

「ダイカットポーチ」には、『珈琲館』に遊びにきたにゃんこが、お店の制服に着替えてお手伝いをする愛らしい姿をデザインしました。看板スイーツの「トラディショナル・ホットケーキ」を、落とさないよう一生懸命に運ぶ姿を表現したダイカット型を採用。ホットケーキの質感をイメージし、ふかふかとしたクッション性にもこだわりました。

見た目のかわいらしさだけでなく、実用性も兼ね備え、リップや日焼け止め、手鏡などの持ち運びにもぴったりで、夏のお出かけを楽しく彩るアイテムです。

▪人気商品が味わえる商品引換券とリキッドコーヒーもセットに

「商品引換券」は、「トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き 1枚」と「珈琲館のナポリタン」「珈琲館のハウスサンド」の3品が対象となります。さらに、暑い夏にもぴったりな「リキッドタイプ 炭火アイスコーヒー」1本もセットに。お店でも自宅でも、至福のひとときをお楽しみください。

※ 店頭販売分のみ、商品引換券が入っております。

※「リキッドタイプ 炭火アイスコーヒー」は無糖または加糖からお選びいただけます。

▪シークレットを含め全6種類！”ぷっくり感”にこだわったレザー風ステッカー

税込2,500円以上のレシートで1個交換できる「レザー風ステッカー」は、シークレットを含む全6種類。一番の魅力は、リッチな質感とぷっくりとした立体感です。にゃんこたちの“ぷっくり感”を表現するためにフェイクレザー素材を採用し、思わず触れたくなるような仕上がりにこだわりました。

デザインには『珈琲館』に遊びにきたにゃんこたちの愛らしい日常の一コマを描いています。スマートフォンやノートに貼って、日常にさりげない癒しと遊び心をプラスします。

真剣な表情でホイップクリームを泡立てていたはずが、クリームの誘惑に勝てず、こっそり味見。口元に白く残ったクリームが、なんともチャーミングです。ゆらゆら揺れる「炭火珈琲ゼリー」を落とさないよう、バランスを取りながら運んでいます。制服からのぞく、愛らしいおなかもポイントです。「珈琲館のナポリタン」を、器用にフォークへ巻き付けて一口。夢中で頬張るあまり、口元にソースがついていることにも気づいていないようです。まっすぐなまなざしで、目の前の「トラディショナル・ホットケーキ」を見つめています。今にも食べ始めてしまいそうな表情がたまりません。看板商品の「炭火珈琲」のそばで、ひと休み。珈琲の香りに包まれてくつろぐ穏やかな表情が魅力です。

▪「mofusand×珈琲館 サマーバッグ2026」概要

・販売価格：4,800円（税込）

・内容 ：

〈店舗販売分〉

１.キャンバスバッグ(幅 約 23cm×高さ 約 23cm×マチ 約 11cm)

２.ダイカットポーチ(幅 約 14.5cm×高さ 約 15cm)

３.リキッドタイプ 炭火アイスコーヒー(1000ml)

４. mofusand デザイン商品引換券

3 枚綴りトラディショナル・ホットケーキ 1 枚 単品/珈琲館のナポリタン 単品

珈琲館のハウスサンド A、B 単品

〈オンラインストア販売分〉

１. キャンバスバッグ(幅 約 23cm×高さ 約 23cm×マチ 約 11cm)

２.ダイカットポーチ(幅 約 14.5cm×高さ 約 15cm)

３.リキッドタイプ炭火アイスコーヒー(1000ml)（無糖・加糖 計2本）

・事前予約期間：2026年6月1日 （月）～7月1日 （水)

・販売期間 ：店舗販売は7月2日（木）～9月30日（水）

オンラインストア販売は7月2日（木）20時から開始

＜店舗販売分に関するご注意事項＞

・数量限定のため、なくなり次第終了となります。予約、販売は一部対象外店舗がございます。

・商品引換券の有効期限は2026年11月30日（月）となります。

・引き換え対象商品の取り扱いがない店舗は、他の商品でのご提供となります。

・「リキッドタイプ 炭火アイスコーヒー」は無糖または加糖からお選びいただけます。

＜オンライン販売分に関するご注意事項＞

・数量限定のため、なくなり次第終了となります。

・オンラインストア販売分は、mofusandデザイン商品引換券は含まれません。

「リキッドタイプ炭火アイスコーヒー」が無糖・加糖各1本ずつ入っております。

・送料は無料です。（北海道、離島など一部地域を除く）。また、おひとり様につき4個までとなります。

＜事前予約の注意事項＞

・事前予約の受付は店頭のみとさせていただきます。電話・インターネットでの受付は承っておりません。

・事前予約分の受け渡し期限は7月10日 (金)までとさせていただきます。

・取り置き期限までにご連絡なく、お受け取りがない場合は、無効とさせていただきます。

・商品代金のお支払いは、商品のお受け取り時にお願いいたします。

▪「レザー風ステッカープレゼントキャンペーン」概要

・実施期間 ：7月2日 (木)～無くなり次第終了

・実施店舗 ：全国の『珈琲館』・『珈琲館 蔵』・『CAFE DI ESPRESSO珈琲館』店舗

・店舗検索 ：https://c-united.co.jp/search/khk/

※店内飲食・テイクアウトを含むお会計レシートが対象になります。

サマーバッグ、物販購入分、デリバリーサービスのレシートは対象外です。

レシートの合算は可能です。

※オンライン販売分は対象外となります。

※レザー風ステッカーの種類はランダムとなります。お選びいただくことはできません。

【mofusandについて】

もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た“サメにゃん”をはじめ、

とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。

手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。

グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が3巻まで発売中。

2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！

〇関連サイト

mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp

ぢゅの X：https://x.com/mofu_sand Instagram：https://www.instagram.com/mofu_sand/

【珈琲館について】

『珈琲館』は、喫茶店チェーンの先駆けとして1970年に東京神田神保町に1号店をオープンし、全国に211店舗（*1）を展開しています。創業以来、「一杯のコーヒーに心をこめて。」というポリシーの下、オーダーを受けてから豆を挽き、一杯ずつ丁寧に淹れる本格派の珈琲をご提供しております。

また、珈琲に合うお食事にも力を入れており、「トラディショナル・ホットケーキ」をはじめ、喫茶店ならではの懐かしいメニューを豊富に取り揃えています。

* 1 2026年4月末時点

珈琲館HP ：https://c-united.co.jp/coffeekan/

珈琲館公式オンラインストア：

https://www.onlinestore-c-united.com/