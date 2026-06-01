建設現場の点検作業を月間平均24時間削減。「GENBAx点検」が「現場完結型DX」の新基準を提示。サービス開始2周年、効果丸わかり事例集を無料公開

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（代表取締役社長：博多 一晃、本社：東京都中央区、以下「SORABITO」）が開発・提供する「GENBAx点検」は、2024年4月のサービス提供開始から2周年を迎えました。この2年で「GENBAx点検」は117回のアップデートを実施。その驚異的な改善スピードと、導入後も現場に寄り添うサポート体制が、建設業界における確かな信頼を積み上げてきました。

2周年を迎えた今、SORABITOが誇るのは「機能の充実」だけではありません。

2026年5月時点では累計で元請け100社以上を越える導入企業社数を達成、導入企業での安全点検業務にかかる平均時間も月間24時間削減※という具体的な工数削減効果に貢献しています。「GENBAx点検」は点検業務の効率化を超え、現場の安全・品質管理を支えるDXプラットフォームへと進化しています。



※10台分の機械点検＋承認・書類検索まで含む包括的な集計

こうした成長の根幹にあるのは、現場の声を機能へと変え続けた開発姿勢と、導入後も伴走し続けるサポート体制です。「GENBAx点検」事業責任者のSORABITO COO 角谷 峻平は、2周年にあたりこのように語ります。

「GENBAx点検」事業責任者メッセージ┃SORABITO株式会社 COO 角谷 峻平

おかげさまで「GENBAx点検」はローンチから2周年を迎え、100社以上の元請け企業様にご利用いただけるサービスにまで成長いたしました。これまで共に育ててくださったすべてのパートナーの皆様に、厚く御礼申し上げます。2年間で実装した数々の機能は、パートナーの皆様と当社のメンバーが一体となり、生み出してきた成果そのものです。私たちが目指すのは、単なるサービスの提供にとどまらず、建設現場の業務・働き方をポジティブに変革していくことです。これからも軸をぶらすことなく、皆様の課題解決に誰よりも深く寄り添いながら、建設業界の未来を切り拓く挑戦を進めていく所存です。

現場との対話から生まれた信頼は、数字としても明確に表れています。

■ 2年間の軌跡：数字で見る「GENBAx点検」の成長

1周年では「現場の声を7.3日に1回のスピードで機能へ変える黄金サイクル」を確立。2024年10月には国土交通省の新技術情報提供システム「NETIS（ネティス）」に登録されました。

2周年となる今年は、そこからさらに一歩踏み込み、「安全点検に関わる時間の削減効果」と「建設業界全体へのDX推進支援」に注力していきます。

このサイクルを支えてきたのが、2年間で117回に及ぶアップデートの積み重ねです。お客様の追加機能要望に迅速に応え続けた結果、「GENBAx点検」は現場にとってなくてはならないツールへと成長しました。

具体的にどのような機能が積み重ねられてきたのか。現場の声から生まれた主なアップデートの一覧です。

■ 「GENBAx点検」コアアップデート

絶え間ない改善への誠実な姿勢が評価され、「GENBAx点検」は大小を問わず全国の建設現場へと広がっています。

■ 導入企業

大小問わず全国の建設現場で導入いただいています(2026年5月現在/掲載を了承いただいている企業様のみ)

そして、この広がりは単なる「利用者数」の拡大にとどまりません。導入現場では、点検業務の効率化という具体的な成果が着実に生まれています。

■ 現場が証明した、安全点検DXの価値

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15533/table/167_1_9391fe912154b63c8a1cfed6500f656e.jpg?v=202606020551 ]

自社調査（2026年4月実施）に基づく平均値で、1現場あたり10台の機械や設備がある場合となります。

■ 現場が選んだ点検DX：代表的な導入事例

これらの数字の背景には、実際の現場で起きた変化があります。「GENBAx点検」の効果を実感いただいている代表的な事例を一部ご紹介します。（詳細は本プレスリリース下部の資料ダウンロードからご覧いただけます）

【事例１.】戸田建設株式会社 様

課題：敷地全周が800mほどあり、分電盤、重機など、点検箇所が129個所存在。毎日点検状況を確認すべき箇所を回るのに多くの時間がかかっていました。

効果：インターネット経由で点検状況が確認でき、1日2時間以上の時間が創出できたので、ずっと使い続けたいと思います。

課題：点検作業は各社が紙の点検表を使用し、現場設置または持参で運用していたため、パトロール時のチェックや回収後の点検表の確認に手間と時間がかかっていました。

効果：direct（チャットアプリ）に11時と15時に通知が来るように運用しています。リアルタイムに点検状況がわかる点が特に良いです。

従来は1日1時間かかっていたのが実質ゼロになりました。まだ基礎工事でも効果があるので、これから工程が進むとより効果が出ることを期待しています。

【事例２.】株式会社田中組 様

課題：ペーパーレス化が長年の課題で、紙ベースの点検記録が現場業務の効率化を阻害していました。様々なツールで現場書類のデジタル化を図っていましたが、現場点検表だけは協力会社が行うこともあり、なかなか導入が進みませんでした。

効果：「GENBAx点検」の導入により、すべての現場で運用が定着し、点検業務のデジタル化が完了しました。社内のみならず、協力会社（下請け業者）からも「自社でも導入を検討したい」との声が上がるなど、サプライチェーン全体への波及効果が生まれています。

【事例３.】岡崎建工株式会社 様

課題：点検対象となる使用機材が非常に多く、従来はすべて紙ベースで始業前点検を行っていました。そのため、点検・記入を行う現場作業者の負担が大きく、業務効率化が大きな課題となっていました。

効果：本システムの導入により、始業前点検の完全なペーパーレス化を実現しました。その結果、点検や記録にかかる時間が大幅に短縮され、記入者の業務負担を劇的に軽減することに成功しました。

■ 2周年記念特別施策のご案内

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15533/table/167_2_c94c5cd9251273bcc6b707b61bcd5907.jpg?v=202606020551 ]

導入企業様用 無料配布ステッカー(数に限りがございます)

2周年の節目に生まれた新たな出会いと成果を積み重ねながら、「GENBAx点検」はサービスとしての進化も止まりません。

■ 今後の展望：「安全施工サイクルの基盤へ進化」

「GENBAx点検」は今後、KYや作業計画書等の各種安全書類の作成業務や、安全パトロール結果の集計・分析業務にも機能領域を拡大しながら、「現場における安全施工サイクル全体の徹底」を担うサービスへと進化していきます。

■ コアメンバー２周年振り返り座談会はこちら

前編）

https://note.com/sorabito_2014/n/n115621dd5ad9

後編）

https://note.com/sorabito_2014/n/nc140efeca817

■ 「GENBAx点検」へのお問い合わせ・資料請求

事例集ダウンロード：https://www.sorabito.com/genbainterview(https://www.sorabito.com/genbainterview?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_id=2ndaniv)

お問い合わせ窓口：https://www.sorabito.com/genba-contact(https://www.sorabito.com/genba-contact)

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL：https://www.sorabito.com/

本件に関するお問い合わせ

SORABITO株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com

参考リンク

採用情報(https://herp.careers/v1/sorabitohr)

SORABITO Entrance Book(https://ambitious-lady-88f.notion.site/SORABITO-Entrance-Book-a950b25ed0314ca688fb3fe679101a06)