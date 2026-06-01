SORABITO、「i-Rental 点検」サービス提供3周年を期に「建機レンタルDX」構想を公開。建機レンタル会社と建設会社を繋ぐ次世代のエコシステムへ

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）は、建機レンタル業界向け点検サービス「i-Rental 点検」のサービス提供開始より3周年を迎えました。これまでに導入社数は50社をこえ、点検関連データは累計1000万件を突破。この節目にあたり、これまでの点検DXの実績を基盤として、在庫管理・入出庫管理への拡張を見据えIoTや音声AIなどの先端ソリューションを活用した次世代エコシステム構想を発表いたします。

建機レンタル業界のDXを牽引してきた実績

建設・建機レンタル業界では長年、電話やホワイトボード・紙台帳などアナログ業務が常態化していました。SORABITOは2023年より「i-Rental 点検」を展開し、点検・修理業務のデジタル化を推進してきました。

3年間の主な実績

・ 建機レンタル会社を中心に導入実績を積み上げ

・ 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会の指定様式に準拠した検査記録表の作成も可能

・ 点検記録のデジタル化により、工数の大幅削減を実現

点検関連データ累計1000万件突破！！

導入企業

2026年5月末時点で掲載をご了承いただいている企業様を五十音順で掲載しています(敬称略)

サービスリリースから、累計導入社数は58社を超え、導入とともに利活用も進んでいます

レンタル業界の業務精通による今後の展開

SORABITOの強みは、単なるクラウドサービスの提供だけにとどまらず、建設・建機レンタル業界全体の業務フローを深く理解した上でソリューションを設計している点です。

“業界"横断のデータ・業務を統合する

「はたらく機械のエコシステムを共創する」ビジョンの実現のため、機械を保有する建機レンタル会社、機械を使用する建設会社、機械を製造販売するメーカー。業界を支える企業たちそれぞれが機械の状態を利活用したいシーンは違います。日々の点検・整備情報、在庫状態、入出庫情報、機械の位置情報、稼働情報、故障箇所などの機械ID単位の"状態"をIoTやシステムで業界横断の共通データベースを持ったシステムでリアルタイム化し、情報の非対称性が解消され、「あの機械は今出庫できるの？」「どこにあるの？」「誰が使用しているか」「異常稼働（異常非稼働）を起こしていないか」「CO2の排出量概算は？」など、現場で日々発生している業務の課題を解決します。

また、 イレブンラボジャパン(https://www.sorabito.com/news/press/20260119/)とのパートナーシップを締結(https://www.sorabito.com/news/press/20260119/)し、産業領域に特化した対話AIの実装を担う専門チーム「産業特化対話AIラボ（Industrial Conversational AI Lab）」を発足。イレブンラボの高品質な音声AI技術を組み合わせ、業界標準となる音声AIの構築を目指します。顧客からの注文や社内調整にはまだまだアナログな電話でのやり取りが続きます。音声での情報のやり取りを継続しながら現場に負担をかけない形での業務改善・効率化を目指します。

■ 今後のロードマップ

SORABITOは「はたらく機械のエコシステムを共創する」というビジョンのもと、以下のロードマップを推進しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15533/table/169_1_8b52b982b705b157d90f229b0c43c3f6.jpg?v=202606020551 ]

■ 「i-Rental 点検」 事業責任者メッセージ

おかげさまで「i-Rental 点検」は3周年を迎えました。ご活用いただいております建機レンタル各社様をはじめとした、パートナーのみなさまに心より感謝申し上げます。私たちにとって点検のデジタル化は建機レンタル業界の業務改革の「入り口」です。点検品質の均一化と、ダウンタイムの正確な把握ができて初めて、在庫の可視化や稼働率最大化という、より本質的な課題の解決に挑むことができます。3周年を迎えた今、新たなステージに進む準備が整いました。今後はIoTや最先端の音声AIを融合させた次なる価値創出に取り組み、「はたらく機械のエコシステム」の実現を加速してまいります。この仕組みの共創を通じて、建機レンタル業界のみならず、建設業界全体の課題解決を力強く前に進めていく所存です。

SORABITO株式会社 COO 角谷 峻平

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。

「i-Rental 点検」は2026年1月に法定の「特定自主検査」に対応した新機能を正式にリリース。公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会の指定様式に準拠した検査表の作成が可能になりました。

従来の「特定自主検査指針」が「特定自主検査基準」へと格上げされ、より厳格な検査実施と記録管理が求められることを背景に、ITの力で企業のコンプライアンス（法令遵守）体制強化と現場の負担軽減を両立させ、現場の安全DXの推進に貢献します。

また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL：https://www.sorabito.com/

本件に関するお問い合わせ

SORABITO株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com

参考リンク

採用情報(https://herp.careers/v1/sorabitohr)

SORABITO Entrance Book(https://ambitious-lady-88f.notion.site/SORABITO-Entrance-Book-a950b25ed0314ca688fb3fe679101a06)