TikTok Shop特化のEC分析サービス「Nint EC Social」、5月21日よりオンラインで申込受付を開始

株式会社Nint

国内3大ECモール（楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング）の公開データを収集・分析するクラウドサービス「Nint ECommerce」を提供している株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子、以下「Nint」）は、TikTok Shopに特化したセルフサーブ型EC分析サービス「Nint EC Social」を、2026年5月21日（木）よりオンラインで申込受付を開始いたしました。



Nint EC Socialは、主力サービス「Nint ECommerce」のTikTok Shop分析機能を独立サービスとして切り出し、オンラインで完結できる導線を新たに整備したものです。月額8,000円（年額96,000円）から、年間契約縛りなしで利用を開始できます。幅広い事業者様に対し、データに基づくTikTok Shop運用の意思決定を後押しいたします。

背景：「まず試したい」中小EC事業者のニーズに応える

TikTok Shopに出店する中小EC事業者の間では、売上拡大に向けたデータ活用の重要性が高まる一方、本格的な分析ツールは「年間契約のみ・営業担当経由」の導入プロセスが一般的で、「まず試してみたい」というニーズに応えられるサービスが不足していました。小規模事業者が自己判断でスピーディに利用開始できないことが、データ活用の機会損失につながっていたのです。



Nintはこうした課題を受け、TikTok Shop分析機能に特化し、Webサイトからすぐに申込・利用開始できる、小規模EC事業者に寄り添った新サービスとして LPから即日セルフサーブで使い始められる、小規模EC事業者に寄り添った新サービスとして「Nint EC Social」を開発いたしました。

Nint EC Socialの主な特長

1. 商品・カテゴリ分析でTikTok Shop市場の動きを把握

カテゴリ別の動向や売れ筋商品の傾向、ショップ別のパフォーマンスを可視化します。自社商品の市場ポジションや、競合がどのカテゴリで存在感を高めているかをデータで確認でき、仮説検証の起点として「今どのカテゴリが伸びているか」「どこで戦うべきか」を判断する材料として活用できます。

2. クリエイター・動画分析で「誰がどれだけ売っているか」を見える化

クリエイターや動画の動向を分析し、カテゴリとの相性や反響の傾向を捉えられます。商品PRの企画や起用の検討を、感覚や噂だけに頼らずデータに基づいて進められるため、施策の改善サイクル（PDCA）を回しやすくなります。

3. ライブ配信分析で販売チャネルごとの効果を比較

ライブ配信を含む販売動向を把握し、商品ごとのパフォーマンスを比較できます。ライブ・動画など複数の切り口を横並びで確認できるため、限られた運用リソースを効果が見込める施策に配分する判断を支援します。

提供概要

株式会社Nint 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33212/table/183_1_712a834d73c4d993b5e65c394e9c94f0.jpg?v=202606020551 ]Nint EC Socialの詳細へ :https://nint-ec.nint.jp/top?utm_source=nint_press&utm_medium=press_release&utm_campaign=ec_social_launch_202605- 代表者： 吉野順子- 所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー37F- URL：https://nint.jp/corp- 設立：2019年2月- 事業内容：ECデータ分析サービスの提供

Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、誰もが最適なマーケティング施策を可能とするECデータ分析プラットフォームを実現します。

中国・日本のEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、日本で約2,300社のサービス導入実績があります。

Nintコーポレートサイト(https://www.nint.jp/corp/)

Nint ECommerceサービスサイト(https://www.nint.jp/ec?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=AI%20assistant)