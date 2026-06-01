ヒルトン、「目に見えない障がいのひまわりプログラム」を5月から導入

ヒルトン

ヒルトン 日本・韓国・ミクロネシア地区（所在地：東京都新宿区、代表：ジョセフ・カイララ）は、世界的に認知されている「目に見えない障がいのひまわりプログラム（Hidden Disabilities Sunflower Program）(https://hdsunflower.com/)」へ参画し、2026年5月から日本国内のヒルトンが運営するホテルおよび日本・韓国・ミクロネシア地区リージョナルオフィスでサポートをしています。本プログラムで用いられる「ひまわり支援マーク」は、まわりからはわかりにくい障がいや、支援が必要なことを周囲に知らせるための世界的なシンボルです。ヒルトンは、目に見えない障がいのあるお客様の滞在時のみならず、チームメンバー（従業員）の勤務時においても、必要なサポートと理解を得られるインクルーシブな体制を強化します。

本取り組みは、社内の有志によるチームメンバー・リソース・グループ（TMRG）「Abilities TMRG」が主導しています。導入にあたり、チームメンバーの80%以上が専用のトレーニングを完了しました。トレーニングを通じて、自閉症、知的障がい、認知症といった外見からではわかりにくい障がいを持つお客様やチームメンバーのサインに気づき、自発的かつ適切なサポートが可能になります。

「ひまわり支援マーク」を身につけることで、当事者が自らの意思で、配慮やサポート、理解を必要としている場合があることを周囲に示すことができます。具体的なニーズを記したカードを提示し、個別のサポートを受けることも可能です。トレーニングを完了したホテルのチームメンバー自身も、「アライ（支援者）」であることを示すひまわりのピンバッジやストラップを着用し、お客様がいつでも安心して気兼ねなくサポートを求められる環境を整え、快適な滞在を提供します。

目に見えない障がいのひまわりプログラムCEOのポール・ホワイト（Paul White）氏は、次のように述べています。

「日本でヒルトンが運営するホテルおよび日本・韓国・ミクロネシア地区のリージョナルオフィスが、『目に見えない障がいのひまわりプログラム』に参画することを、大変嬉しく思います。本プログラムは、目に見えない障がいのあるお客様に気づき、長時間の説明を要することなく適切なサポートや配慮を提供できるよう、ヒルトンのチームメンバーを後押しするものです。ひまわりを通じて、お客様にはより深い理解やおもいやり、そしてゆとりある対応が提供される一方で、チームメンバーはすべてのお客様をよりよくサポートするためのツールを得るとともに、意識を高めることができます。本プログラムへの参画は、ヒルトンが従業員およびお客様双方にとってアクセシビリティを重視し、インクルーシブな環境づくりに取り組むホテルオペレーターであることを明確に示すものです」

ヒルトン 日本・韓国・ミクロネシア地区代表のジョセフ・カイララは、次のように述べています。

「私たちは、周囲からはわかりにくい障がいのある方々にとって、ニーズが伝わりにくいことが旅行中の不安や困難につながる場合があることを理解しています。ヒルトンでは、すべてのお客様とチームメンバーがサポートされ、それぞれが自分らしくいられる環境づくりに取り組んでいます。日本において本プログラムを導入することにより、お客様およびチームメンバー一人ひとりに寄り添ったインクルーシブなケアを率先して提供できるようになります。これは、あらゆるお客様に心から安らげる温かい滞在をお届けするだけでなく、目に見えない障がいのあるチームメンバーが安心して働ける職場環境を促進する重要な一歩です」

ヒルトンについて

ヒルトンは、世界144の国と地域に9,200軒以上（130万室以上）のホテルを展開する、ホスピタリティ業界のグローバルリーダーです。「地球という星をおもてなしの心で温かく照らし続ける」という創業時のビジョンのもと、100年以上にわたり、40億人以上のお客様をお迎えしてきました。Great Place To Workと米フォーチュン誌による「働きがいのある会社」ランキングで第1位に選出されるなど、世界約50万人のチームメンバーにとって最良の企業文化の実現を目指しています。ゲストエクスペリエンスの向上にも注力し、デジタル・キーの共有、自動の無料客室アップグレード、コネクティングルームの確約機能など、業界をリードするテクノロジーを導入しています。27のグローバル・ブランド・ポートフォリオのうち、日本では9ブランド・35軒のホテルを展開しています。また、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)」は2億5,000万人以上の会員を擁し、公式チャネルから直接予約されたヒルトン・オナーズ会員は、宿泊やお金では買えない体験などに交換できるポイントを獲得できます。無料のヒルトン・オナーズ・アプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から予約、客室選択、チェックイン、デジタル・キー（国内の一部のホテルでは未導入）をご利用いただけます。

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