ATOMica、大阪ガスマーケティングと連携し、リニューアルした「DILIPA京都」にてコミュニティ形成活動を2026年6月1日より開始

株式会社ATOMica

株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田瑞生、南原一輝、以下「ATOMica」）は、2026年6月1日より、大阪ガスマーケティング株式会社と連携し、同社が運営する大阪ガスのショールーム「DILIPA京都」（京都市下京区）を中心としたコミュニティ活動をスタートします。2026年3月の全館リニューアルに伴いDILIPA京都内に新設されたコワーキングスペースを舞台に、ATOMicaがランチ会やコーヒーイベントなどをはじめとしたコミュニティ形成企画を展開してまいります。地域住民やビジネスパーソン、近隣への来訪者に向けて、新たな交流の機会を提供します。

DILIPA京都のリニューアルにあたっては「アバター接客の強化」「コワーキングスペースの導入」「体験・体感型展示およびAR技術の活用」が主要なポイントとして掲げられており、なかでもコワーキングスペースの導入は、大阪ガスが運営する4つのショールーム（DILIPA京都、DILIPA神戸、DILIPA草津、hu+g MUSEUM）のなかで初めての取り組みです。本提携では、ATOMicaがこれまで培ってきたコミュニティ運営のノウハウを活かし、このコワーキングスペースを舞台に多様な企画を展開してまいります。

■本提携の背景と目的

DILIPA京都は、1992年のオープン以来、最新のガス機器や住宅設備の展示を通じて豊かな暮らしを提案してきた、大阪ガスのショールームの中で最も長い歴史を持つ地域拠点です。2026年3月の全館リニューアルでは、産学連携の研究開発拠点である京都リサーチパーク（KRP）地区に立地する強みを活かし、ショールーム機能に加えてビジネスパーソンや地域の方々が気軽に立ち寄れるコワーキングスペースを新たに設けるなど、地域に開かれた施設としての進化が図られてきました。

リニューアルにより新たに設けられたコワーキング機能を、より多くの方々に活用いただき、地域に開かれた拠点としての価値をさらに高めていくことは、DILIPA京都の今後の発展に向けた大切なテーマです。こうしたなか、人と人の関係性を結び、共創を生み出す場づくりを全国で展開するATOMicaとの連携が実現いたしました。ATOMicaは2024年7月に大阪ガス株式会社と資本提携を締結し、Daigasグループとの協業を通じた地域コミュニティの新たな価値創造に取り組んでまいりました。今回の大阪ガスマーケティングとの連携も、その取り組みの一環として実現したものです。

本提携により、ATOMicaは大阪ガスマーケティングにコミュニティ運営のノウハウを提供し、DILIPA京都での新たな価値の創出を目指します。これにより、DILIPA京都は単なるショールームとしてだけでなく、地域に開かれた多機能な交流拠点へとさらに進化していきます。また、KRP地区内に設置されているイベントスペース「たまり場」との相乗効果も期待しています。

■本事業で提供する価値と期待される効果

DILIPA京都におけるコミュニティ形成活動を通じて、以下のような価値提供と効果を期待しています。

1.多様なコミュニティ形成と新たな賑わいの創出：

リニューアルにより導入された可動式家具によるレイアウト自在なコワーキング空間を活かし、DILIPA京都の展示空間と調和した形で、ランチ会やコーヒーイベントをはじめとする交流企画を展開。地域住民、ビジネスパーソンなど多様な人々が訪れ、偶発的な出会いや連携が生まれる場を育みます。

2.KRP地区全体への相乗効果：

京都リサーチパーク（KRP）地区には、すでにATOMicaのコミュニティマネージャーが常駐するイベントスペース「たまり場」が存在しており、本提携によりDILIPA京都と「たまり場」が連携することで、KRP地区全体の交流活性化と新たなイノベーションの創出が期待されます。

3.地域密着型の「結び目」としての役割強化：

Daigasグループが持つ地域との接点と、ATOMicaのコミュニティ構築力を組み合わせることで、地域の方々の「願い」に寄り添い、暮らしを豊かにするようなイベントやプロジェクトを企画・実施。DILIPA京都を、地域にとってなくてはならない「結び目」となる拠点へと発展させていきます。

■株式会社ATOMica 代表取締役Co-CEO 南原 一輝 コメント

大阪ガスマーケティング様との連携は、リニューアルを経て新たな一歩を踏み出したDILIPA京都とご一緒できる、大変貴重な機会と捉えています。ATOMicaが培ってきたコミュニティ運営のノウハウを通じて、ショールームとしての機能とコワーキングスペースとしての魅力を両立させ、持続可能な賑わいを創出してまいります。KRP地区に位置する『たまり場』との相乗効果も強く意識しており、この地域全体を、人と情報が活発に行き交う未来志向のハブへと進化させていく所存です。

■DILIPA京都について

DILIPA京都は、大阪ガスマーケティングが運営する大阪ガスのショールームです。1992年のオープン以来、最新のガス機器や住宅設備の展示を通じて豊かな暮らしを提案しており、大阪ガスの4つのショールーム（DILIPA京都、DILIPA神戸、DILIPA草津、hu+g MUSEUM）のなかでも最も長い歴史を持つ地域拠点です。2026年3月13日に全館リニューアルオープンを迎え、アバター接客の強化、コワーキングスペースの導入、AR技術を活用した体験・体感型展示など、地域に開かれた多機能ショールームとして新たなスタートを切りました。

・所在地：〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町93七本松 五条下ル西側KRP（京都リサーチパーク）ガスビル 1F

・開館時間：9:00～17:30

・休館日：水曜日、年末年始、夏期休暇

・問合せ先：075-315-8853

・HP：https://home.osakagas.co.jp/showroom/dilipa_kyoto/index.html

■株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、「頼り頼られる関係性を増やす」をミッションに、全国でソーシャルコワーキング(R)事業を展開する創業7年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なパートナーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。各施設に常駐するコミュニティマネージャーを中心に、場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、共創を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で60以上の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年6月時点

■ 会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 ワークスタイリング日本橋一丁目（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・企画・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com