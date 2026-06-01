HRBrain、佐渡総合病院への導入事例インタビュー記事を公開。「文字による対話」で職員の成長とキャリアを支援

株式会社HRBrain

株式会社HRBrain（本社：東京都港区／代表取締役CEO：堀 浩輝、以下「当社」）は、新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院（所在地：新潟県佐渡市／院長：佐藤 賢治、以下「佐渡総合病院」）へ、「HRBrain タレントマネジメント(https://www.hrbrain.jp/talent-management)」「HRBrain パルスサーベイ(https://www.hrbrain.jp/pulse-survey)」の導入・活用事例についてインタビューを行い、記事を公開しました。



導入事例記事はこちら

https://www.hrbrain.jp/case/sadosogo-hp(https://www.hrbrain.jp/case/sadosogo-hp)

導入病院について

課題背景- 職員の資格情報や研修実績の記録が分散しており、現場での活用や面談に向けた準備に多大な労力を要していた。- 職員を客観的に評価する基準がなく、個々人が自身の成長を正しく認識しキャリア形成を積み上げることが困難だった。- 職員の心身の不調や離職の兆候を早期に察知し、適切なフォローや環境整備につなぐ仕組みが不足していた。打ち手- 職員情報を一つのプラットフォームに一元化し、システムを通じた「文字による対話」を日常的な業務として定着を図った。- 職員一人ひとりがなりたい姿を言語化して目標を管理し、部署長や支援者からアドバイスをもらえる、独自の「ゴールシート」を運用。- パルスサーベイを「心のバイタルチェック」として活用し、数値の急落やストレス項目が高い職員を優先介入対象として明確化した。効果- 事前の情報収集が効率化されて面談の質が向上し、文字でのやり取りがあることで管理職とスタッフ間の信頼関係が深まった。- 文字を通じた対話により職員の安心感と内省が深まることで、信頼関係に基づく成長支援が可能になった。- 離職を食い止めるための管理ではなく、不調の早期発見から適切なケアへ繋ぐことで、職員が健全に働き続けられる環境の整備を検討できるようになった。

病院名：新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院

所在地：新潟県佐渡市千種161番地

院長：佐藤 賢治

創設：1935年

職員数：639人（2023年時点）

病院URL： https://sadosogo-hp.jp/

HRBrainについて

HRBrainは、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。

会社概要

社名：株式会社HRBrain

所在地：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー5F

代表取締役CEO：堀 浩輝

設立：2016年3月1日

コーポレートサイト ：https://www.hrbrain.co.jp/

サービスサイト ：https://www.hrbrain.jp/

HR大学 ：https://www.hrbrain.jp/media