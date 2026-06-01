＜金融AI 2026＞自律型AI時代の金融実務再設計と組織の処方箋 | セミナーインフォ

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株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区　代表：小西 亘）は、2026年7月10日（金）に「＜金融AI2026＞自律型AI時代の金融実務再設計と組織の処方箋～失敗の本質とX世代再活性化によるAIベストプラクティス～」を開催いたします。



講師には、合同会社デロイト トーマツ　パートナー 藤田 通紀 氏、マネジャー 清水 伸雄 氏、コンサルタント 藤田 陶子 氏を迎え、生成AIや自律型AIの普及に伴う金融機関のAI実装フェーズへの移行と経営課題を踏まえ、業界の直面する課題や海外の先進事例、企画部門・実務リーダーに求められる役割と金融の未来像について解説していただきます。


セミナー詳細を見る！ :
https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6868?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260710es


▼本セミナーで得られること

・金融機関のAI戦略への示唆


・世界の金融機関のAI活用の動向


・自社Ｘ世代の活性化に向けた施策


▼講演内容

１．なぜ今、金融機関でAIが経営課題なのか

（１）AI活用の普及と質的変化


（２）規制・競争環境の変化と経営インパクト


２．従来AI・生成AI・自律型AIの違い

（１）三つのAIレイヤーの整理


（２）AIミックスによる金融機関の実装戦略


３．金融機関におけるAI活用領域の実際

（１）Case1 業務効率化と生産性向上


（２）Case2 顧客接点高度化と判断・統制高度化のケース


４．海外金融機関に学ぶ先進事例

（１）海外金融機関における生成AI・自律型AI活用


（２）成功事例と失敗事例に見る実装の要点


５．日本の金融機関を取り巻く実装課題（失敗の本質）

（１）PoC止まりや効果を生まない構造的課題


（２）ガバナンス・リスク管理・データ統制の論点


６．自律型AI時代の業務・組織変革

（１）支援から実行へ、タスクからプロセスへ


（２）人とAIの役割分担と業務再設計（Human In the Loop）


７．X世代再活性化と人材戦略

（１）日本にいる2,800万人のX世代をどう活かすか


（２）AI（活用）人材の育成と知見継承の仕組み


８．各部門に求められるアクション

（１）戦略・企画部門　ユースケースの棚卸しと優先順位付け


（２）デジタル/AI・人事部門　1～3年で進める実装ロードマップと採用と育成


９．質疑応答
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※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。


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【本件に関するお問い合わせ先】


株式会社セミナーインフォ　セミナーグループ


E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp