＜金融AI 2026＞自律型AI時代の金融実務再設計と組織の処方箋 | セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、2026年7月10日（金）に「＜金融AI2026＞自律型AI時代の金融実務再設計と組織の処方箋～失敗の本質とX世代再活性化によるAIベストプラクティス～」を開催いたします。
講師には、合同会社デロイト トーマツ パートナー 藤田 通紀 氏、マネジャー 清水 伸雄 氏、コンサルタント 藤田 陶子 氏を迎え、生成AIや自律型AIの普及に伴う金融機関のAI実装フェーズへの移行と経営課題を踏まえ、業界の直面する課題や海外の先進事例、企画部門・実務リーダーに求められる役割と金融の未来像について解説していただきます。
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https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6868?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260710es
▼本セミナーで得られること
・金融機関のAI戦略への示唆
・世界の金融機関のAI活用の動向
・自社Ｘ世代の活性化に向けた施策
▼講演内容１．なぜ今、金融機関でAIが経営課題なのか
（１）AI活用の普及と質的変化
（２）規制・競争環境の変化と経営インパクト
２．従来AI・生成AI・自律型AIの違い
（１）三つのAIレイヤーの整理
（２）AIミックスによる金融機関の実装戦略
３．金融機関におけるAI活用領域の実際
（１）Case1 業務効率化と生産性向上
（２）Case2 顧客接点高度化と判断・統制高度化のケース
４．海外金融機関に学ぶ先進事例
（１）海外金融機関における生成AI・自律型AI活用
（２）成功事例と失敗事例に見る実装の要点
５．日本の金融機関を取り巻く実装課題（失敗の本質）
（１）PoC止まりや効果を生まない構造的課題
（２）ガバナンス・リスク管理・データ統制の論点
６．自律型AI時代の業務・組織変革
（１）支援から実行へ、タスクからプロセスへ
（２）人とAIの役割分担と業務再設計（Human In the Loop）
７．X世代再活性化と人材戦略
（１）日本にいる2,800万人のX世代をどう活かすか
（２）AI（活用）人材の育成と知見継承の仕組み
８．各部門に求められるアクション
（１）戦略・企画部門 ユースケースの棚卸しと優先順位付け
（２）デジタル/AI・人事部門 1～3年で進める実装ロードマップと採用と育成
９．質疑応答
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