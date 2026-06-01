ヴァリューズ、GA4データを専門知識不要で直感的に可視化・分析できるAI要約搭載の無料ツール「らくらくAnalytics」を提供開始

株式会社ヴァリューズ

インターネット行動ログ分析によるマーケティング調査・コンサルティングサービスを提供する株式会社ヴァリューズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：辻本 秀幸、以下「ヴァリューズ」）は、Googleアナリティクス4（GA4）のデータを、専門知識不要で直感的に可視化・分析できるAI要約搭載の無料ツール「らくらくAnalytics」を本日ローンチいたしました。

「らくらくAnalytics」は、GA4の操作や専門用語に課題を感じている担当者向けに、複雑な設定なしで流入経路やページ別分析を可能にし、AIアシスタントがサイトの状況を自動で要約するサービスです。

「らくらくAnalytics」サービスサイト

https://www.valuesccg.com/rakuraku-analytics/

■ 開発の背景：高機能化するGA4と、現場の「データ活用」の乖離

2023年のGA4完全移行から数年が経過しましたが、多くのWeb担当者やマーケターからは「レポートの作り方が複雑すぎる」「専門用語が多くて理解に時間がかかる」「分析したくても、日々の業務に追われてリソースがない」といった切実な声が上がっています。 本来、データは「現状を知り、次の施策を打つため」のものですが、現在は「データを見るための操作」自体が目的化し、現場の疲弊を招いている現状があります。

ヴァリューズはこの課題を重く受け止め、「GA4を、誰もが使いこなせる身近なツールへ」というコンセプトのもと、最新のAI技術を投入した「らくらくAnalytics」を開発いたしました。

■ 「らくらくAnalytics」が解決する、3つのコア機能

1. 【集客経路】「どこから来たか」が、設定なしで一目瞭然

GA4で手間のかかる「フィルタ」や「ディメンション」の設定は不要。自然検索、リスティング広告、外部サイト流入などの内訳を、ビジュアル化されたグラフで即座に確認できます。流入経路別の数値を直感的に比較分析することが可能です。

2. 【コンテンツ】1クリックで完結する、ページ別の詳細分析

ページ単位の成果をワンクリックで抽出。広告LPのパフォーマンスや、各コンテンツの集客効果をスピーディーに検証できます。「どのページにランディングしているか」を即座に特定し、改善の優先順位付けをサポートします。

3. 【AI要約】AIアシスタントがサイトの“今”を可視化「改善のヒント」を言語化

AIによる自動要約機能です。指定期間の主要な数値変動だけでなく、特徴的な変化の要因やサイト改善のヒントをAIがパッと要約し可視化。分析時間を大幅に短縮します。

■ データ活用の民主化へ～無料提供に至ったヴァリューズの想い

ヴァリューズは、国内最大規模250万人のWeb行動ログデータベースを保有する「データのプロフェッショナル」です。これまで多くの企業の事業成長をデータインテリジェンスの力で支援してきました。

「らくらくAnalytics」を無料で提供することで、日本のマーケティング現場から「データの壁」を取り払い、データに基づいた意思決定が当たり前になる文化を醸成したいと考えています。プロ仕様の視点を、誰もが使える直感的なUIに落とし込むことで、日本のデジタルマーケティングの底上げに貢献します。

■ サービス概要

名称 ： らくらくAnalytics（らくらくアナリティクス）

利用料金 ： 0円（無料）

主な機能 ： サイト基本指標（ユーザー数・コンバージョン）、集客構造の把握、ランディングページ分析、ユーザー属性分析、AI自動要約、Search Console連携（マッピング）等

公式サイト：https://www.valuesccg.com/rakuraku-analytics/

◆株式会社ヴァリューズについて

株式会社ヴァリューズは、マーケティングノウハウとIT先端技術を活用して、新たな市場価値の創造をサポートする、事業成長支援企業です。250万人規模の一般インターネットユーザーの行動ログとデモグラフィック（属性）情報を有するビッグデータ基盤を自社構築し、各種分析サービス提供のほか、経営課題のコンサルティングから、課題解決、販売促進の支援まで、独自のノウハウとソリューションで多くの企業を支援しています。

所在地 ： 東京都港区赤坂二丁目17番22号 赤坂トラストタワー 5F（東京ワールドゲート赤坂）

代表者 ： 代表取締役社長 辻本 秀幸

事業内容： 経営に関するコンサルティング及び成長支援事業

インターネット行動ログ分析事業 (ビッグデータ解析事業）

IT先端技術を駆使した”売れる仕組み”構築事業

設立 ： 2009年9月30日

資本金 ： 1億円

URL ： https://www.valuesccg.com/