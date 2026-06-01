６月１日より「ウエルシアグループ夏のボーナス大還元祭」を開始！

ウエルシア薬局株式会社

ウエルシア薬局株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中純一、以下 ウエルシア薬局）は、202６年６月１日(月)よりウエルシアグループの店舗でお買い物をされたお客さまを対象にWAON POINTが最大２０％還元される「ウエルシアグループ夏のボーナス大還元祭」を期間限定で開催します。またウエルシアホールディングスがメジャーパートナーである、ワールドマスターズゲームズ２０２７関西への出場権が６０名さまに当たるキャンペーンも同時に開催します。

キャンペーン専用ウェブサイト

https://bit.ly/4mTPycF(https://bit.ly/4mTPycF)

-記-

実施期間：2026年６月１日(月)～８月２日(日)

キャンペーン１

【WAON POINT最大20％還元キャンペーン】

■キャンペーン対象店舗

ウエルシア薬局（ハックドラッグ・金光薬品・とをしや薬局）、ダックス、ハッピー・ドラッグ、

よどやドラッグ、 マルエドラッグ、コクミン、ふく薬品、スーパードラッグひまわり

※一部対象商品の取り扱いが無い店舗があります。

※WAON POINTの取り扱いが無い店舗はキャンペーン対象外です。

※店頭でのお買い上げのみ対象となります。

■特典内容

１回のお会計で対象商品３点以上かつ対象商品のお買い上げ合計金額が

１．税込2,500円以上 ： 250ポイント。

２．税込5,000円以上 : 1,000ポイント。

※ウエルシアグループアプリからエントリーが必要です。

■お買い物時にウエルシアグループアプリに登録済みのWAON POINTがたまるカードか、

ウエルシアグループアプリのWAON POINTバーコードをご提示ください。

※iAEONなど他のアプリのWAON POINTバーコードは対象外です。

※進呈ポイントの上限は1会計1,000ポイント、期間中合計20,000ポイント。

※ポイントは２０２６年９月上旬頃に進呈予定です。

※ポイントの進呈は都合により前後する場合があります。

キャンペーン２

【AEON Pay決済で最大１０,０００WAON POINT当たるキャンペーン】

■キャンペーン対象店舗

ウエルシア薬局（ハックドラッグ・金光薬品・とをしや薬局）、ダックス、ハッピー・ドラッグ、

よどやドラッグ、 マルエドラッグ、コクミン、ふく薬品、スーパードラッグひまわり、Zoomore

※AEON Pay決済サービスまたは、WAON POINTの取り扱いの無い店舗はキャンペーン対象外となります。

※店頭での購入に限ります。

※ウエルシア薬局が運営するZoomore店舗に限ります。

■特典内容

期間中WAON POINTがたまるカードをご提示いただき、AEON Pay決済で累計

1,500円（税込）以上お買い上げで自動エントリー。

1,500円（税込）ごとに１口応募として抽選でWAON POINTが当たります。

1等 10,000ポイント １００名さま

2等 １００ポイント 5,000名さま

※会員資格を喪失した場合など、キャンペーンの対象外になる場合があります。

■店内全商品が対象です

※処方箋調剤、たばこ、地域指定ごみ袋、配送料金（宅配便）は対象外となります。

※AEON Pay決済は公共料金（収納代行）、POSAカードはお支払いできません

キャンペーン３

【ワールドマスターズゲームズ２０２７関西出場権プレゼントキャンペーン】

■キャンペーン対象店舗

ウエルシア薬局（ハックドラッグ・金光薬品・とをしや薬局）、ダックス、ハッピー・ドラッグ、

よどやドラッグ、 マルエドラッグ、コクミン、ふく薬品、スーパードラッグひまわり、Zoomore、MASAYA,COLOR STUDIO、NARCIS

※ウエルシア薬局が運営するZoomore店舗に限ります。

■税込1,５００円以上のレシートでキャンペーンサイトから必要な情報を入力して応募

抽選でワールドマスターズゲームズ２０２７関西出場権（個人枠）が当たります。

・陸上競技（ハーフマラソン） または グラウンド・ゴルフ 合計６０名さま

■店内全商品が対象です

※処方箋調剤、たばこ、公共料金のお支払い（収納代行）、配送料金（宅配便）、POSAカード、地域指定ごみ袋等はお買い上げ金額の対象外となります。

※レシートの合算はできません。1枚のレシートで1回限りの応募となります。

※税込1,500円を一口として、おひとり様何口でも応募可能ですが重複当選はありません。

■ワールドマスターズゲームズ（WMG）は、概ね30歳以上のスポーツ愛好者が参加できる世界規模の生涯スポーツ国際総合競技大会です。

https://wmg2027.jp/(https://wmg2027.jp/)

【詳細の確認方法】

６月１日より閲覧可能になるキャンペーン専用ウェブサイトをご参照ください。

「ウエルシアグループ夏のボーナス大還元祭」専用ウェブサイト

URL： https://bit.ly/4mTPycF(https://bit.ly/4mTPycF)

WAON POINTについて

「ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ」は家族や地域社会とつながり、健康生活も応援するイオンの共通ポイントサービスとして２０１６年６月よりサービスを開始しました。

現在の会員数は約1億、導入店舗は全国約4万４００0店舗です 。

お会計時にＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴカードや「イオンカード」をご提示いただく※他、電子マネー「ＷＡＯＮ」への交換にもおつかいいただけます。

WAON POINTの「ためかた」、「つかいかた」、「つかえるお店」等については、smart WAONウェブサイトをご参照ください。

https://www.smartwaon.com/

※ 対象カードごとのサービスは加盟店によって異なります。

■ウエルシア薬局について

ウエルシア薬局は、企業理念「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」のもと、主に調剤併設型ドラッグストアチェーンの運営を行っています。「調剤併設」「カウンセリング営業」「深夜営業」「介護」の４つの柱をビジネスモデルとしたドラッグストアを３９都道府県に約2,２００店舗展開しています。

ウエルシアグループでは、２０３０年のありたい姿として「地域No.1の健康ステーションの実現」を目指しており、地域社会の皆さまの健康増進にお役に立てるよう取り組んでまいります。

ウエルシア薬局Webサイト：https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/

【ウエルシアグループ夏のボーナス大還元祭お問い合わせ先】

TEL：0120-119-358

受付時間： 9：00-20：００ 年中無休