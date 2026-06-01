あなたのシェアが、未来へつながる。「登山道の今」を伝える、シェアキャンペーン開催！｜finetrack（ファイントラック）

株式会社finetrack

「遊び手＝創り手」の国産アウトドアメーカー、株式会社finetrack（本社：兵庫県神戸市、代表 金山洋太郎）が、継続的にアウトドアを楽しむことができる環境の構築を目指して取り組んでいる「未来へつなぐ、ファインなトラック」プロジェクト。

2026年に取り組んでいる「3つのアクション」の１つとして、SNSを通じて「登山道の今」をシェアすることで、登山道の未来を応援できるキャンペーンを開催します。

いま全国の登山道で起きていること

自然の中のアクティビティで、誰しもが当たり前のように利用している登山道。

いま全国各地の登山道では、「利用」と「保全」のバランスが崩れ荒廃が進行するという問題が深刻になっています。

ですが、登山者などの山に関わる人たちにもその実態はあまり知られておらず、関わる人も少ないのが現状です。



山を愛する皆さまへ「登山道の今」をお伝えすることで、より多くの人が現状を知り・考え・周囲へ伝える輪を広げていければ。そんな思いで、本キャンペーンを企画・開催いたします。

キャンペーン概要

「登山道の今」の動画を紹介する、finetrack公式アカウントの投稿に指定のアクションをしていただくと、finetrackから1アクションにつき50円を登山道整備・保全のために寄付します。

＜参加方法＞- X／Instagramから参加の方公式SNSのキャンペーンの投稿を「リポスト」- facebookから参加の方公式SNSのキャンペーンの投稿へ「＃未来へつなぐファインなトラック」をつけて、コメント＜期間＞

2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）

※上限（対象アクション合計数が2,000件）になった時点で終了

＜寄付の方法＞

上記の参加アクション1件につき50円を、finetrackが登山道整備団体へ寄付します。

※3媒体（X、Instagram、Facebook）の対象アクション合計数が2,000件になった時点で終了となります。（以降のアクションは寄付の対象となりません）

※寄付のお届け先は、finetrackの「未来へつなぐファインなトラック」の2026年度支援団体（以下）を予定しています。

※キャンペーンによる寄付のお届け・寄付額は、2026年10月以降に公式サイト等にて発表いたします。

登山道のいまを伝える ー ご存じですか？いま全国の登山道で起きていること

＜寄付のお届け先＞- 安達太良・吾妻 自然センター(https://note.com/finetrack/n/ne44c43267727)（福島県・安達太良山）- 奥信濃登山道整備(https://note.com/finetrack/n/n7b7af42b1010)（長野県・奥信濃トレイル）- 雲ノ平トレイルクラブ(https://note.com/finetrack/n/nf2703bbd5cdf)（北アルプス・雲ノ平）詳細を見る :https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jBbiZ_dFjto ]

映像制作：takumi.nzw（Instagram）(https://www.instagram.com/takumi.nzw?igsh=dnRubWFtY2F4eWty)



舞台は、雪解けを迎えた福島県・安達太良山。

今回は、福島県・安達太良連峰の麓「岳温泉」に拠点を置き、磐梯朝日国立公園を中心に、登山道整備へ尽力されている安達太良・吾妻 自然センターの一瀬圭介さんにお話を伺いました。

ーーこの場所は何回も来てるけれどもワクワクできる場所。

ただ ここに至るまでの登山道は、登れなくなってもおかしくない。ーー

動画中の一瀬さんの言葉より

登山者によって踏み固められた登山道。

大雨や雪融けのたびに水の通り道となり、土壌が削られ荒廃が進行しているといいます。

地域によって原因はさまざまですが、同様の問題が全国の登山道で深刻化しています。

そんな今だからこそ、アウトドアメーカーとして、遊び手の一人として。

finetrackでは、人と自然が調和する「ファインなトラック」を未来へ守りつなぐための小さな取り組みを、「ドライレイヤー」を通してこれからも続けていきます。

詳細を見る :https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/【関連リンク】

株式会社finetrack ブランドサイト

https://www.finetrack.com/

未来へつなぐ、ファインなトラック

https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/

登山道への寄付つきドライレイヤー

https://www.finetrack.com/brand/fine-na-track/drylayer_sp/

山の未来を守りつなぐ、小さな取り組みを発信中（公式note）

https://note.com/finetrack

finetrackについて

株式会社finetrackは、国内大手総合アウトドアメーカー等で企画開発30年のベテランと、

長年アウトドアを実践してきた有志が集まり、国内ベンチャーとして2004年1月に創業。

兵庫県の経営革新計画にも認定された、「遊び手＝創り手」のシーズとニーズをダイレクトに結びつけるビジネスモデルで、素材開発からこだわるモノ創りをすすめております。

▽ブランドヒストリー▽

https://www.finetrack.com/brand/

▽ブランドポリシー「遊び手が創り手」▽

https://www.finetrack.com/brand/policy/

▽SDGsの取り組み▽

https://www.finetrack.com/brand/sdgs/