港区スタートアップ支援プログラム 【MINATO Liberal Arts for Business Innovators Creation】 採択企業10社が決定

株式会社キャンパスクリエイト

港区立産業振興センターが2026年4月より開催しているスタートアップのための

実践的ビジネスアーキテクトプログラム『MINATO Liberal Arts for Business Innovators Creation』（https://minato-sansin.com/minato-accelerator2026/）は、2026年5月に審査を終え、採択企業10社が決定したことをお知らせいたします。

■ 採択企業概要

港区のスタートアップ支援プログラムとして4年目を迎える本プログラムには、今年も多くのご応募をいただきました。厳正なる審査の結果、10社を採択いたしました。今後、採択企業は5ヵ月間の実践的セミナー、個別メンタリング、ネットワーキング等を経て、2026年12月3日（木）に行われる成果報告会にご参加いただきます。

採択企業10社は以下のとおりです。

株式会社ATTRICE

【概要】孤独死や家族の多様化による連絡不能社会が 訪れる中、個人の尊厳を守るため、 本人が事前に設計した意思を、 届けたい人に、正しいタイミングで 自動で届けるメッセージインフラ。

Alphatis Labs

【概要】 Ac-225などの希少医療用RIについて、国内で安定的に供給できる基盤の構築を目指すスタートアップです。輸送・保管・供給インフラの整備に加え、研究開発支援を通じて、日本におけるRI医療の発展と癌治療への貢献を目指します。

株式会社AI光

【概要】株式会社AI光は、素材・部品・原料・ケミカルなど社会基盤産業のサプライチェーンにおいて、買手・売手のマッチング、調達判断、貿易実務、需給調整を支援し、AIエージェント同士の連携を実現する基盤を提供する「次世代AI商社」です。

【URL】https://ai-hikari.com/ja

DXE株式会社

【概要】廃棄物処理特化のSaaS『DXE Station』を産廃業者に提供することでマニフェスト管理等の業務の電子化を促進。排出・運搬・処分の企業をつなぐプラットフォームとして業界の非効率や不透明さを解消し、循環型社会へ貢献します。

【URL】https://dx-e.net/

株式会社Deevec

【概要】 BDD（Boron-Doped Diamond：ホウ素をドープした人工ダイヤモンド）を用いた電気化学用電極とその応用製品の製造販売事業。既存の電極を凌駕する性能を活用して安全な水の確保や気候変動問題対策など社会課題への貢献を目指す。

【URL】https://deevec.com/

Tempesta株式会社

【概要】Tempestaは、誰でもインタラクティブ体験を「創作・公開・収益化」できる、AIネイティブなノーコードプラットフォームを開発しております。

【URL】https://tempesta.studio/

PAX TOPOLOGY株式会社

【概要】「企業の中にもう一つの調達市場をつくる。」遊休マーケットは組織に眠る遊休資産を必要な部門へ再配置する法人向け資源循環プラットフォームです。AI支援で出品・探索・承認・コスト削減額の算出までワンストップで提供します。

【URL】https://pax-topology.com/

Uni-ke Systems, Inc.

【概要】Uni-keは、ファッション業界向けの統合型オペレーティングシステムです。ブランド・消費者・卸売業者・製造業者を一つのプラットフォーム上で繋ぎ、D2C・B2B・生産・流通を一元化することで、独立系ブランドのグローバル展開を支援します。

【URL】https://www.uni-ke.com/

株式会社Leach

【概要】株式会社Leachは、承認ボタンを押すだけで業務が終わる業界特化オールインワンAI SaaSの生成AI専業スタートアップ。フェス運営向けFestOSと資材リース業向けBuildOSから順次提供開始。

【URL】https://leach.co.jp/ja

株式会社Reelu

【概要】Reeluは、高付加価値な対面サービス人材を、

現場の需要変動に合わせて活用できるプレミアム型スポットワークサービスです。

【URL】https://reelu.jp/ (https://reelu.jp/)

■ 『MINATO Liberal Arts for Business Innovators Creation』今後のスケジュール概要

2026年6月～11月：研修・メンタリング

2026年12月3日：成果報告会

◆デモデイ◆

・開催日：2026年12月3日（木）13:00~17:00（17:00~ パートナー企業限定交流会）

※時間は変更となる場合がございます。

・場所：港区立産業振興センター ホール大（札の辻スクエア 11 階）

・定員：200名(先着順)

・申込：https://minato-sansin.stores.jp/reserve/campus/4349843

・参加費：無料

・アクセス：田町駅三田口（西口）徒歩4分

都営地下鉄三田駅A1・A2出口徒歩2分（A1出口は7：00～21：00利用可）

https://goo.gl/maps/CcdSCLHjNsXwfUJD8

■問い合わせ先

MINATO Liberal Arts for Business Innovators Creation 事務局

E-mail：minato-s-up@campuscreate.com

TEL：03-6435-0601

主催：港区立産業振興センター指定管理者 みなと・キャンパス・リログループ

事業担当：株式会社キャンパスクリエイト

運営委託事業者：株式会社アカデミックギャングスター

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◆港区立産業振興センターとは

産業振興センターは「企業・人・地域の力」を一つに結び付け、最新の情報や技術を提供する「未来発展型の産業振興拠点」となる施設です。2022年4月、札の辻スクエア内にオープンいたしました。 9Fにはコワーキングスペースとビジネスサポートファクトリーがあり、スタートアップ・起業家・フリーランスの方や、テレワークで活動される方、オープンイノベーションに取組まれる方の活動拠点としてご活用いただけます。 利用者同士の交流・連携によるオープンイノベーションを促進するとともに、最新のビジネス支援情報を収集できる環境を提供いたします。

◆コワーキングスペース

https://minato-sansin.com/coworking/

スタートアップ・起業家・フリーランスの方や、テレワークで活動される方、オープンイノベーションに取組まれる方の活動拠点としてご活用いただけます。

組織、世代、性別の垣根を超えた多様な人材の交流・連携によるオープンイノベーションを促進するとともに、最新のビジネス支援情報を収集できる環境により、ビジネスの成功を支援します。

◆ビジネスサポートファクトリー

https://minato-sansin.com/business-suport-factory/

クリエイター・デザイナー・エンジニアをはじめ、プロフェッショナルから初心者まで、多くの方にご利用いただける機材をご用意しています。フルカラー3Dプリンタなどの先端機器のご利用はもちろん、機器を活用したビジネス支援やクリエイティブコミュニティの形成を目指して、様々なイベントを企画していきます。

◆貸ホール・会議室等

https://minato-sansin.com/another/hole/

本イベントで使用するホールは貸出を行っています。

産業振興センター内にはホール、研修室、会議室等、様々な貸出施設があります。

＊利用例＊

区内団体がホール大（定員280名、広さ約216m2）を、

非営利目的で午後(13:00～17:00)の時間帯に利用する場合の利用料金は8,500円(税込)です。

【会社概要】

株式会社キャンパスクリエイトは、「お客様の課題解決をオープンイノベーションで実践する広域TLO」をスローガンに、国立大学法人電気通信大学TLOとして経済産業省・文部科学省の承認・認定TLOを受けるとともに、企業様の技術ニーズに対して解決可能な大学研究者を全国から探索する、あるいは大学の技術シーズに対して活用可能な企業様を探索しマッチングする産学官連携マッチング業務を実施しています。

また、企業様のオープンイノベーション支援として、企業様が関心を持っている技術分野において活用可能な大学の技術シーズを調査し、報告・ディスカッションを行いながら新規事業のテーマを固めていくコンサルティング業務などを行っています。

2021年1月27日にKAIKA Awards2020の特選紹介事例を受賞しており、従業員・組織が社会価値の創出に向けて一丸となって取り組む経営モデルを推奨しております。



※出典：PRTIMES KAIKA Awards 2020「特選紹介事例」を受賞いたしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000031052.html



2022年4月1日より港区立産業振興センターの指定管理者構成団体として、産業振興に取り組んでおります。



会社名：株式会社キャンパスクリエイト

代表者：代表取締役 高橋めぐみ

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 電気通信大学内

設立：1999年9月

事業内容：技術移転マネジメント事業、ソリューション事業、産業振興事業 等

URL：https://www.campuscreate.com/