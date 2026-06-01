【ビアードパパ】“恐竜のガリガリたまごシュー”が今年も登場！バター香る「ザクッ！ガリッ！」としたハードな食感が人気のシュークリーム

株式会社DAY TO LIFE

株式会社DAY TO LIFE（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：杉内健吉）が展開するシュークリーム専門店ビアードパパは、2026年6月17日（水）より、“恐竜のガリガリたまごシュー”を期間限定で販売いたします。

2018年の初登場以来、夏季の定番としてお客様からご好評いただいている“恐竜のガリガリたまごシュー”は、「ザクッ！ガリッ！」としたハードな食感と、恐竜のたまごのような見た目が特徴です。卵型のシュー生地に特製のクッキー生地をのせて焼き上げ、さらにバターを塗り重ねオーブンで二度焼きすることで、バターの香ばしさと、食べ応え抜群のハードな食感を引き出しました。なめらかでコク深い自慢のカスタードクリームはもちろん、期間限定クリームとの組み合わせもおすすめです。

ガリガリとした食感が楽しいビアードパパで毎年人気のシュークリームをぜひご体感くださいませ。

▽beard papaブランドサイト（ https://www.beardpapa.jp/ ）▽

■2026年6月17日（水）発売“恐竜のガリガリたまごシュー”

ザクッ！ガリッ！恐竜のたまごみたいなシュークリーム！

商品名称：恐竜のガリガリたまごシュー

販売価格：290円（税込）

販売期間：2026年6月17日（水）～ 8月31日（月）

販売店舗：全国のビアードパパ（一部店舗を除く）

※写真はイメージです。

※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10％となり販売価格が異なります。

※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。

※売り切れの際はご容赦ください。

※クリーム内の黒い粒はバニラビーンズです。

■ビアードパパについて

「いつも できたて 作りたて」

ビアードパパは、お店で手作りのシュークリーム専門店。シュー生地は常にオーブンで焼き上げ、クリームは新鮮な状態を保つため毎日お店で手作りしています。お口に入れた瞬間のサクッとした食感、トロ～リなめらか舌触り。そして、食べた人の最高の笑顔。私たちは、そんな“美味しさの幸せ”をお届けしたくて、素材や製法にいくつものこだわりを持っています。

https://www.beardpapa.jp/

■株式会社DAY TO LIFEについて

主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。"スイーツから、「よりよく生きる」を世界へ。"をビジョンに掲げ、私たちに関わるすべての人へ、新しい価値と感動をお届けすることに挑戦し続けるプロフェッショナル集団です。

会社名称：株式会社DAY TO LIFE（旧会社名称：株式会社麦の穂）

代表者：代表取締役 杉内健吉

従業員数：正社員225名 アルバイト2,658名 グループ正社員485名（2026年2月時点）

所在地：〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F

TEL：06-6361-7000

URL：https://daytolife.co.jp

【事業内容】

飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売