VoicyPro と TBS Podcast、共同で「聴く」企業ブランディングサービスを提供開始

株式会社Voicy

株式会社Voicy（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：緒方憲太郎）が運営する法人向け音声配信サービス「VoicyPro」と、株式会社TBSラジオ（本社：東京都港区、取締役社長：林 慎太郎）が制作・配信するインターネット音声コンテンツサービス「TBS Podcast」は、このたび共同で、企業のブランディングを音声で支援するパッケージサービスの提供を開始しました。

■ サービス開始の背景

AIの普及により、「整ったコンテンツ」を誰でも手軽につくれる時代になりました。一方で、それが当たり前になるほど、顧客・求職者・取引先・社員といったあらゆるステークホルダーは「整いすぎたものは信用できない」という感情を抱いているのも現実です。

だからこそ今、多くの人は完璧に仕上げられた発信よりも、少し不器用さもある本音が滲みでた「リアルさ」に、より信頼を寄せるようになっています。

言葉を選ぶ間、思わず出てしまう本音、葛藤や迷いを含んだ感情の揺らぎなど、編集では削ぎ落とされてしまうものの中にこそ、「この会社を信じたい」「ここで働きたい」と感じさせる力があります。

こうした状況の中で、改めて注目されているのが「音声」というメディアです。音声は、テキストや映像よりも、人柄・雰囲気・価値観をありのまま届けられるのを強みとしています。偽りのない、企業の「らしさ」を継続的に発信することで、顧客からの共感と指名想起、求職者との価値観のすり合わせ、取引先との信頼強化、社員への文化浸透まで、企業活動のあらゆる接点に好影響をもたらします。

こうした背景を受け、国内最大規模の月間再生数を誇る「TBS Podcast」と、20～40代のビジネスパーソンを中心に支持される音声プラットフォーム Voicy が提供する、法人向け音声配信サービス「VoicyPro」が連携し、広い認知獲得から、さらに深いエンゲージメント構築までを一気通貫で支援する共同パッケージを開発しました。

■ 各サービスについて

TBS Podcast について

「TBS Podcast」は、TBSラジオが展開するPodcastブランドです。地上波連動コンテンツやオリジナル番組を多数配信しており、月間再生数は3,500万回超え（2026年3月時点）を誇る国内最大規模の Podcast パブリッシャーです。

https://www.tbsradio.jp/podcast/

VoicyPro について

会員登録者数280万人超の音声プラットフォーム「Voicy」が提供する、法人特化型の音声配信サービスです。企業のブランディングから、社内コミュニケーションの活性化まで、幅広く企業の発信活動を支援します。

https://biz.voicy.jp/voicypro

■ 企業ブランディング事例

TBS Podcastには、特に女性リスナー／若年層リスナーの比率が高いコンテンツが多く、女性向け／学生向けのブランディング施策に活用して頂くことが多いです。

BtoB企業の採用ブランディング施策では、広告接触者の8割以上が広告を最後まで聴取した事例もあります。スキップされにくい音声広告の強みが数字に表れており、継続配信により指名検索の増加も確認されています。

VoicyProでは、企業の中の人が継続的に音声発信をすることにより、採用候補者の企業カルチャーへの共感形成や内定承諾率の向上、サービスへの問い合わせの7割がVoicy経由、社員エンゲージメントの強化など、多面的なブランディング効果が生まれています。

■ 共催ウェビナー開催のお知らせ

共同サービス提供開始を記念し、TBS Podcast × VoicyPro 共催ウェビナーを下記のとおり開催します。

日時：2026年6月18日（木）12:10～13:00（50分）

形式：オンライン開催＠Zoom

ウェビナー詳細：https://biz.voicy.jp/seminar/tbs0618





■ 各社担当者コメント

株式会社TBSラジオ 総合戦略局 デジタル戦略部長 原田俊亮

Podcastの利用率は特に若年層で高い傾向にあります。

TBS Podcastも34歳以下のリスナーが大半を占める番組が増え、地上波放送とは異なる年齢層の方々にもご支持頂いています。そのため、最近ではリクルーティングを目的とした企業様から広告のご相談を多く頂くようになりました。

今回の取り組みで、音声コンテンツを日常的に聴取している若年層へのリーチをTBS Podcastが担い、企業の生の声を定期的に届け、リスナーとのエンゲージメントを高める役割をVoicy様が担うことで、互いの強みを活かしたパッケージをご提供できるようになりました。

企業ブランディングの新しい手法として是非ご活用ください。





株式会社Voicy 法人ソリューション事業責任者 土井遼平

AIで誰でも「整った発信」ができるようになった今、企業のブランディングに必要なのは、もう一段深い「この会社の人を信じられる」という感覚だと考えています。

VoicyProで企業の発信を支援していると、編集されていない声には、思想や人柄、現場のリアリティがそのまま乗ることを毎日のように実感します。それは、採用候補者にとっては「入社後の景色」を、顧客にとっては「サービスの裏にいる人」を、社員にとっては「自社の文化」を、テキストや動画よりも遥かに直接的に伝える力を持っています。

今回、国内最大規模のリーチを誇るTBS Podcastと、深いエンゲージメントを生むVoicyProが組むことで、「広く知られること」と「深く信頼されること」を一つの戦略の中で実現できるようになります。発信に課題を感じている企業の方々と、一緒に新しいブランディングのあり方をつくっていきたいです。

■ TBSラジオについて

1951年の放送開局以来、70年以上にわたって日本のラジオ文化を牽引。「安住紳一郎の日曜天国」「森本毅郎・スタンバイ！」をはじめとする人気番組を多数擁し、報道・バラエティ・カルチャーと幅広いジャンルで聴き手の日常に寄り添い続けています。

音声コンテンツのデジタル化にも積極的に取り組み、「TBS Podcast」では月間再生数3,500万回超え（2026年3月時点）を誇る国内最大規模のPodcastブランドです。「ジェーン・スーと堀井美香のOVER THE SUN」「pecoとJESSICA」「大久保佳代子とらぶぶらLOVE」など、人気番組を多くプロデュースしており、「OVER THE SUN」は2020年のJAPAN PODCAST AWARDSでベストパーソナリティ賞・リスナーズ・チョイスをW受賞しています。2025年には「となりの雑談」がパーソナリティ賞最優秀賞（第6回）、2026年には「OVER THE SUN」が再びメディア・コンテンツ企業部門大賞を受賞（第7回）するなど、日本のPodcast文化を継続的に切り拓いています。

●Web：https://www.tbsradio.jp/

●TBS Podcast：https://www.tbsradio.jp/podcast/





■音声プラットフォーム「Voicy」について

会員登録者数280万人超の「Voicy」は、厳選されたコンテンツを“ながら聴き”できる音声の総合プラットフォームです。2,000を超えるチャンネルは、応募通過率5％前後の審査を経たパーソナリティの声を中心に、ニュースが声で聴ける「メディア放送」、企業の人柄までも伝わる「オウンドメディア」などが集まり、多忙でも生活のなかで人や情報に触れられ、日々を豊かにする声と出会える環境になっています。平均聴取維持率は約80%、平均約15分の放送を多くの方に最後まで楽しまれる文化が生まれています。収録方法はどんな発信よりもシンプルで、編集しない声だからこそ本人性や想いが届くコンテンツを生み出しています。また、クリエイターエコノミーへの注目が高まるなか、6割のチャンネルが収益化を実現しています。

●Web：https://voicy.jp/

●アプリ：https://voicyapp.page.link/BKWZ