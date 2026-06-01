「World Refill Day」に向け、YSL BEAUTYが提案する“地球へのLOVE”を体現するキャンペーン「START WITH LOVE」が6月1日(月)より順次スタート

日本ロレアル株式会社

START WITH LOVE ～LOVE YOURSELF, LOVE THE EARTH～

サステナブルな未来への第一歩は、自分を愛することから。

私たちの日々の選択が、地球へのLOVE。

YSL BEAUTYは、World Refill Dayに向け2026年6月より、サステナブルな未来に向けた特別なキャンペーン「START WITH LOVE」を全国の店舗および公式オンライン ブティックにて実施いたします。

日々の選択を「地球へのLOVE」に変える、レフィル製品の推奨やリサイクル活動の促進、LINEを通じた体験型コンテンツなど、「自分を愛すること」への一歩を意識して、

お客様と共に歩むサステナブルな取り組みをスタートします。

https://www.yslb.jp/refill-event.html

6月16日は、ワールドレフィルデー（世界詰め替えの日）

使い続ける新しい美容習慣を。 日本が育んできた詰め替え文化は、ラグジュアリーな美しさと地球への優しさを両立させます。 このレフィルという選択こそが、YSL BEAUTYが皆さまと描く「これからの時代の美しさ」です。

【CAMPAIGN 1】レフィル製品のご購入で、肌にも地球にも潤いを。

■レフィル購入キャンペーン＆容器回収ダブルポイント特典

地球環境への負荷を減らす「レフィル製品*」の選択をサポートする特別なギフトをご用意。

特典１.： 6月1日(月)より、レフィル製品＊をご購入いただいたお客様に、潤いとツヤを与える「ピュアショット イドラ エッセンス ローション」のミニサイズ（30ｍL）を差し上げます。

特典２.：空き容器回収で「通常対象外のミニサイズ」がポイント2倍に。

さらに、8月1日(土)～12月31日(木)の期間中、１.でお渡ししたミニサイズの空き容器を店舗へお持ちいただくと、期間限定リサイクルポイントを付与。通常25ポイントのところ、2倍の50ポイントをプレゼントいたします。

*定期便・プリセット品は対象外

【CAMPAIGN 2】サステナブルな選択を称える、ポイントアップの1ヶ月

■サステナブルポイント×2倍キャンペーン（6月1日～6月30日）

期間中、地球に優しいアクションへの還元を通常の2倍にアップいたします。

リサイクルポイント： 25ポイント→ 50ポイント（空き容器の回収）

ノーショッパーポイント： 5ポイント → 10ポイント（ショッピングバッグのご辞退）

レフィルポイント： 25ポイント → 50ポイント（レフィル製品のご購入）

【CAMPAIGN 3】LINEのトーク画面から始まる、シークレットな体験

■YSL BEAUTY公式LINE企画「LOVE FOR THE EARTH」（6月16日～6月21日）

YSLBEAUTY公式LINEアカウントにて、期間限定のインタラクティブな企画を実施いたします。

期間中、トーク画面に「LOVE」とメッセージを送信していただくと、サステナブルな未来を想う特別なコンテンツをお楽しみいただけます。

メッセージをくださった方には、後日さらなる「LOVE」が届くかもしれません。

お一人おひとりの小さな「LOVE」のアクションが、より大きな価値を持つ特別なスタートとなる期間です。サステナブルな未来の第一歩へ。

#美しいを繰り返す #ロレアル #JoinTheRefillMovement

お客様のお問い合わせ先

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル：0120-526-333

公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/